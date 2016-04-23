美甲沙龍是進行藝術美甲和指甲護理的專門店。不僅在日本，你在世界各地都可以看到。日本的美甲因其細膩的技術和獨特的美感，甚或被譽為世界第一。

指尖設計師為你呵護纖纖玉指

在美甲沙龍，美甲師會根據客人的要求，細心周到地為你護理和設計每個指尖。20世紀80年代初，日本第一家美甲沙龍開業。日本的美甲歷史並不悠久，但技術被認為是世界一流。在美甲沙龍，客人先從甲藝款式、光療甲款式樣板中，選擇自己喜歡的設計，然後在一個個單間，或舒適的房間裏，接受美甲師的手部護理。除了日常使用，舉辦婚禮或參加活動之前，都可以來這裏保養一下纖纖玉指。

繪有卡通人物的「痛指甲」

歐美流行的美甲與日式美甲趣味相異。日本大多是不傷指甲、不易起泡脫膠、水潤光亮的光療甲（使用光療軟膠，例如Bio Sculpture Gel、Calgel），很少有單單塗飾指甲油的。日式美甲，有的在底色的基礎上施以濃淡層次，有的在單色膠底上裝飾水鑽或金粉亮片，總之喜歡較為艷麗而精細的設計。

最近，也有在指甲上描繪《火影忍者》和《光之美少女》等卡通人物的美甲款式，稱為「痛(*1)指甲」，不少人還將圖片傳到網上。此外，每年舉辦的東京美甲展還會選出美甲女王（連結： https://www.youtube.com/watch?v=dT6x5AC69-s）。

歐美人則偏好健康美，所以推崇最基本的美甲護理，一般是在不傷害自然甲的前提下塗飾指甲油，或是使用光療硬膠。事業型的紐約「女強人」們，大多也喜歡既美觀又簡單的美甲。

日本首家美甲沙龍誕生於20世紀80年代初

美甲藝術歷史悠久，目前已經確認，早在古代埃及就有了染指甲的習俗。其後各地美甲藝術作為文化的一支得到不斷發展，而現代美甲文化則誕生於20世紀20年代的美國。美國人從耐水性強的速乾汽車塗料中獲得靈感，發明了指甲油，在指甲油產品走向市場的同時，美甲師這一職業也應運而生。

自我美甲護理