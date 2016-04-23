美甲沙龍是進行藝術美甲和指甲護理的專門店。不僅在日本，你在世界各地都可以看到。日本的美甲因其細膩的技術和獨特的美感，甚或被譽為世界第一。
指尖設計師為你呵護纖纖玉指
在美甲沙龍，美甲師會根據客人的要求，細心周到地為你護理和設計每個指尖。20世紀80年代初，日本第一家美甲沙龍開業。日本的美甲歷史並不悠久，但技術被認為是世界一流。在美甲沙龍，客人先從甲藝款式、光療甲款式樣板中，選擇自己喜歡的設計，然後在一個個單間，或舒適的房間裏，接受美甲師的手部護理。除了日常使用，舉辦婚禮或參加活動之前，都可以來這裏保養一下纖纖玉指。
繪有卡通人物的「痛指甲」
歐美流行的美甲與日式美甲趣味相異。日本大多是不傷指甲、不易起泡脫膠、水潤光亮的光療甲（使用光療軟膠，例如Bio Sculpture Gel、Calgel），很少有單單塗飾指甲油的。日式美甲，有的在底色的基礎上施以濃淡層次，有的在單色膠底上裝飾水鑽或金粉亮片，總之喜歡較為艷麗而精細的設計。
最近，也有在指甲上描繪《火影忍者》和《光之美少女》等卡通人物的美甲款式，稱為「痛(*1)指甲」，不少人還將圖片傳到網上。此外，每年舉辦的東京美甲展還會選出美甲女王（連結： https://www.youtube.com/watch?v=dT6x5AC69-s）。
歐美人則偏好健康美，所以推崇最基本的美甲護理，一般是在不傷害自然甲的前提下塗飾指甲油，或是使用光療硬膠。事業型的紐約「女強人」們，大多也喜歡既美觀又簡單的美甲。
日本首家美甲沙龍誕生於20世紀80年代初
美甲藝術歷史悠久，目前已經確認，早在古代埃及就有了染指甲的習俗。其後各地美甲藝術作為文化的一支得到不斷發展，而現代美甲文化則誕生於20世紀20年代的美國。美國人從耐水性強的速乾汽車塗料中獲得靈感，發明了指甲油，在指甲油產品走向市場的同時，美甲師這一職業也應運而生。
自我美甲護理最近藥妝店和百圓商店銷售一些讓初學者也用來方便簡單的美甲用品，於是越來越多的人不再依靠專業美甲店，而是買來在家中自己美甲。身邊的實體店或網上店鋪出售廉價的美甲用品，也是日本的一大特點。
(*1) ^ 這裏的「痛」，指的是缺乏常識。雖然本人覺得很炫酷，但客觀而言則是缺乏常識，這種反差讓人「慘不忍睹」，看著「心痛」——譯註。