صالون الأظافر ”نِيل صالون“، هو الصالون المتخصص في فن طلاء الأظافر والعناية بها. وهو ليس فقط في اليابان وإنما يمكن رؤيته في جميع أنحاء العالم، ففي إنجلترا و أوروبا يطلق عليه ”نِيل بار“ أو ”نِيل استوديو“. لكن نظراً للدقة والتميز في فنون طلاء الأظافر في اليابان، تعالت الصيحات بأن اليابان هي الأولى على مستوى العالم.

العناية بالأظافر من خلال فنان متخصص في أطراف الأصابع

تتم العناية بدقة بأطراف الأصابع واحداً واحداً حسب طلبات الزبائن في صالونات الأظافر ويتم التصميم والرسم عليها. وقد افتتح أول صالون للأظافر في اليابان في الثمانينات. فلا شك أن تاريخ فن الأظافر في اليابان ليس قديماً، ولكن يقال إن تقنيات اليابان هي الأعلى. في صالونات الأظافر، لا يقمن باختيار نماذج لتصاميم محددة أو عينات جاهزة من أظافر الجِل، ولكن أيضا يقمن باختيار أي تصميمات محببة لهن ليقوم النيليست ”الفنان المتخصص بطلاء الأظافر“ بالعناية بأظافرهن في حجرات خاصة أو مساحات منفصلة تتيح جواً من الأسترخاء. ويقمن بتزيين أظافرهن هكذا في الأوقات العادية ولا سيما قبل المناسبات وحفلات الزفاف.

”إيتا نِيل“ الأظافر المرسومة بالشخصيات الكرتونية

يختلف الذوق الياباني في طلاء الأظافر عن موضة الأظافر في أوروبا وأمريكا. ففي اليابان كثيراً ما تستخدم أظافر الجِل (سوفت جِل، Biogel Nail أو Calgel Nail) والتي تتميز بأنها رقيقة على الأظافر وصعبة الإزالة وكذلك مظهرها لامع براق، في حين أنه قليلاً ما يستخدم طلاء الأظافر المناكير. وبالمقارنة نجد الأظافر في اليابان تُستخدم بها الألوان الأساسية مع تدريجها أو تستخدم اللون الواحد مع تزينها بالمجوهرات والترتر، أي تفضَل الطلاءات الصاخبة والمعقدة.

طلاءات أظافر تعتمد فكرتها الأساسية على شخصيات الكرتون. ”إيتا نِيل“، وهو فن طلاء الأظافر حيث تُرسم صورة لشخصية كرتون في المنتصف ويتم التصميم من حولها، ينال الإعجاب من قبل البعض.

مؤخراً هناك أظافر يُرسم عليها ”NARUTO“ أو ”PRECURE“ وغيرها من شخصيات الكرتون أيضاً، وهي يطلق عليها اسم ”إيتا نِيل“ أو ”أظافر إيتا“(*1)، حيث يقوم الكثير من الأشخاص بعرضها على الإنترنت.

في معرض ”جابان نِيل إكسبو“ الذي يقام سنويا، يتم اختيار ”ملكة الأظافر“. Nail Queen 2013

إن توجهات السيدات في أوروبا وأمريكا لاختيار الجمال الصحي يدفعهن لتفضيل طلاء أظافر بسيط. فبشكل عام يقمن بالاعتناء بالأظافر كأساس ومن ثم يقمن بطلائها بالألوان أو يستخدمن نوع أظافر الهارد جِل. كذلك تفضل السيدات العاملات الطموحات في نيويورك طلاء الأظافر البسيط الذي يجعل أطراف الأصابع تبدو جميلة.

عام ١٩٨٠ ولأول مرة ولد أول صالون للأظافر في اليابان

إن تاريخ فن الأظافر قديم حيث عرف المصريون القدماء ثقافة فن طلاء الأظافر بالألوان. بعد ذلك تطورت ثقافة فن طلاء الأظافر في جميع أنحاء العالم، ولكن ثقافة الأظافر بشكلها المتعارف عليه اليوم بدأت في عشرينات القرن الماضي بأمريكا. فقد استوحت الفكرة من طلاء السيارات سريع الجفاف والمقاوم للماء وتم اختراع طلاء اللك (ورنيش) للأظافر، وفي نفس الوقت الذي بدأ بيعه في الأسواق ولدت أيضا مهنة النيليست.

نيليست تقوم بالعناية بالأظافر في صالون للأظافر. (المصور كاواموتو سييا)

ومن هنا، كان انتقال ثقافة الأظافر من أمريكا إلى اليابان بعد ذلك بنصف قرن تقريباً في أواخر السبعينات.

الاعتناء الشخصي بالأظافر

مؤخراً لم يعد من الضروري الذهاب إلى صالون متخصص فأدوات العناية بالأظافر والتي يستطيع حتى المبتدئون استخدامها بسهولة أصبحت تباع في الصيدليات ومتاجر المئة ين. وقد أصبحت الكثيرات يشترينها ويقمن بتزين أظافرهن بأنفسهن. وهكذا فإن تداول أدوات العناية بالأظافر بأسعار معقولة وفي المتاجر المجاورة والإنترنت هي ميزة أخرى فريدة لليابان.