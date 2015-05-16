Los salones de manicura y pedicura de Japón gozan de una gran reputación en todo el mundo por las exquisitas técnicas y la peculiar maestría artística de los profesionales que trabajan en ellos. Veamos cuáles son las últimas tendencias en cuidados y diseños para las uñas de las manos y los pies en el archipiélago nipón.

Cuidados para las uñas realizados por profesionales del diseño

Los profesionales de los salones de manicura y pedicura cuidan con suma delicadeza cada uña y van pintándolas una a una según el diseño que el cliente desee; en Japón, el primero de ellos abrió sus puertas a principios de la década de 1980. En estos establecimientos, donde la manicura y la pedicura se realizan en salas individuales o en espacios comunes diseñados para garantizar el relax de los usuarios, se exponen muestras de las uñas de gel que permiten a los clientes elegir los diseños y colores que más se adapten a sus gustos. Además de tratar las uñas para el día a día, los profesionales de la manicura y la pedicura las cuidan y pintan para todo tipo de ocasiones especiales, por ejemplo, las bodas. Esta rama de la estética no tiene una larga historia en Japón, pero se dice que las técnicas empleadas en los salones del país son de las mejores de todo el mundo.

“Itanail”, ‘dolorosa’ manicura con personajes de dibujos animados

El estilo de manicura y pedicura que triunfa en Europa y Norteamérica difiere de los gustos que gozan de popularidad en Japón. En este país, son muchas las personas que se decantan por las uñas de gel, un material inocuo, resistente y con un acabado brillante del que existen diferentes tipos (blando, Calgel, etc.). De hecho, los esmaltes o pintauñas convencionales se usan poco. Además, gustan los diseños relativamente llamativos y exquisitos; por ejemplo, se hace una gradación del color que se elige como base, se ponen piedrecitas para trazar una línea que marque la media luna, se añade purpurina...

Manicura con personajes de dibujos animados. Este tipo de diseños goza de cierta popularidad en Japón.

Recientemente, se realizan diseños en los que aparecen personajes de dibujos animados como el ninja Naruto y las heroínas de la serie Pretty Cure, y muchas personas los comparten en Internet; este tipo de manicura se conoce como itanail(*1). Además, cada año se elige a la reina de la manicura en la Feria de Manicura y Pedicura de Tokio.

En Europa y Norteamérica, por el contrario, se suele buscar un canon de belleza saludable, de ahí que en la manicura y la pedicura hayan imperado siempre los diseños básicos. Por norma general, se conserva la base de la uña y se aplica el color sobre ella, o se emplea un gel de tipo duro. Las uñas simples y bellas gozan de popularidad incluso entre las mujeres neoyorquinas centradas en su carrera profesional.

Los comienzos de los salones de manicura y pedicura en Japón: la década de 1980

Se sabe que en el antiguo Egipto existía ya una larga tradición de adornar las uñas utilizando colores. Posteriormente, la cultura de decorar esta parte de los dedos de las manos y los pies se fue desarrollando por todo el mundo, pero el origen de esta tal y como la conocemos en la actualidad se remonta al Estados Unidos de la década de 1920. La idea de crear la laca de uñas surgió de la pintura que se utilizaba para los automóviles, que se caracterizaba por su resistencia al agua y su secado rápido. La figura de los profesionales de la manicura y la pedicura nació cuando se decidió comercializar estos esmaltes.

Una profesional de la manicura y la pedicura le pinta las uñas a una cliente en el salón. (imagen de Kawamoto Seiya)

La cultura de la manicura y la pedicura llegó a Japón desde Estados Unidos aproximadamente medio siglo después, en la segunda mitad de la década de 1970.

Manicura y pedicura en casa

En los últimos años, en las droguerías y tiendas de todo a 100 yenes se pueden comprar utensilios y productos con los que incluso los principiantes son capaces de realizar fácilmente la manicura y la pedicura en casa, sin necesidad de acudir al salón; son cada vez más quienes se decantan por esta opción para decorarse las uñas. La venta a precios económicos de estos artículos en establecimientos cercanos a los consumidores y en Internet es una peculiaridad de Japón.

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