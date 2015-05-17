المحلات التي تعرف بـ ”100 ين“ تقدم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار منخفضة جدًا، تتراوح بين السلع المنزلية والأطعمة والعديد من المنتجات الأخرى. يمكنك أن تجد فيها مجموعة متنوعة من السلع التي قد تثير اهتمامك وتجعلك تفكر في طريقة تسعير المنتجات في الأسواق العادية. وبما أن السعر ثابت ورخيص بقيمة 100 ين، قد تجد نفسك تشتري العديد من المنتجات بشكل غير منهجي، ربما بعضها ليس بالضرورة مطلوبًا بالنسبة لك. ومع ذلك، ستشعر بأنك رابح بالتأكيد، حيث يمكنك الحصول على الكثير من السلع بسعر منخفض، مما يجعل تجربة التسوق في هذه المحلات مغرية واقتصادية للكثير من الأشخاص.

متاجر الـ100 ين مثل ”دايسو“ و”سيريا“ و”كان-دو“ توفر تجربة تسوق فريدة في اليابان، حيث يمكن للزوار العثور على مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار معقولة جدًا. يمكن للزوار استكشاف المتاجر واختيار العديد من الأشياء المفيدة والممتعة دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على هدايا رائعة ومناسبة للأصدقاء والعائلة بأسعار ميسورة، مما يجعل تجربة التسوق في هذه المتاجر ممتعة ومريحة للزوار من جميع أنحاء العالم.

كل شيء وأي شيء فقط بـ100 ين

متاجر ”100 ين“ تعتبر متاجر تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات بسعر ثابت وهو 100 ين لكل منتج. تشمل هذه المنتجات السلع الاستهلاكية اليومية ومستلزمات المنزل والعديد من السلع الأخرى. يُعتبر سعر 100 ين مقابل كل منتج داخل هذه المتاجر سعرًا ثابتًا.

وعلى الرغم من أن السعر الرسمي للمنتجات هو 100 ين، يجب أن تضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8٪ في اليابان، مما يرفع سعر المنتج قليلاً إلى 108 ين. وبالنسبة للتحويل إلى العملة الأمريكية، فإن السعر الذي يعادله تقريباً واحد دولار أمريكي (وفقًا لأسعار الصرف في أبريل/نيسان 2015).

أغطية الهواتف الذكية وشواحن البطاريات.

ظهور متاجر الـ99 ين و200 ين يمثل تطورًا في سوق التجزئة في اليابان، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار موحدة تنافسية. تسعى هذه المتاجر إلى جذب العملاء من خلال تقديم منتجات ذات قيمة جيدة بأسعار معقولة.

بالنسبة لمتاجر الـ100 ين، قد تشهد بعضها بيع بعض القطع التي تزيد قيمتها عن 100 ين، ولكن العديد من المنتجات المتوفرة لا تزال تباع بسعر 100 ين فقط. يثير وجود مجموعة متنوعة من البضائع والمنتجات في هذه المتاجر دهشة اليابانيين والمقيمين الآخرين في اليابان، حيث يمكن العثور على منتجات مفيدة ومثيرة للاهتمام بأسعار معقولة جدًا.

صنادل، طرح، قبعات، وأحزمة تباع مقابل 100 ين.

توفر متاجر الـ100 ين مجموعة متنوعة ومفيدة من المنتجات التي تلبي احتياجات الحياة اليومية للناس بأسعار معقولة للغاية. هذه المتاجر تقدم مجموعة واسعة من المستلزمات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والإلكترونيات والأغذية بأسعار ثابتة، مما يجعلها مصدرًا جذابًا للشراء لدى اليابانيين والسياح على حد سواء.

تلك المنتجات الأساسية والإضافية المتاحة بأسعار معقولة في متاجر الـ100 ين تجعلها وجهة مفضلة للعديد من الناس، حيث يمكنهم العثور على ما يحتاجونه بسهولة وبتكلفة منخفضة.

توفير سلع عالية الجودة بأسعار منخفضة في متاجر الـ100 ين يعود إلى استراتيجية عملها والعلاقات التجارية التي تقوم بها مع الموردين والمصنعين. بالفعل، تقوم سلاسل المتاجر الكبرى بشراء السلع بكميات كبيرة من المصنعين بأسعار مخفضة، مما يسمح لها بتحقيق توفيرات كبيرة في التكاليف. هذه التوفيرات يمكن أن تنعكس على الأسعار التي تعرضها للزبائن في المتاجر.

بالإضافة إلى ذلك، بعض المتاجر الكبرى قد تمتلك مصانع خاصة بها أو تعمل مع مصانع محددة لتصنيع بعض المنتجات التي تباع في متاجرها. هذا يسمح لها بالتحكم في جودة المنتجات وضمان تلبية معايير الجودة التي ترغب في تقديمها للعملاء.

بالتالي، يمكن للعملاء الثقة في جودة السلع التي يشترونها من متاجر الـ100 ين، حيث تسعى هذه المتاجر إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة للجمهور.

الأجانب يشترون الهدايا التذكارية من متاجر 100 ين

متاجر الـ100 ين أصبحت وجهة تسوق شهيرة وشعبية لدى السياح الأجانب الذين يقصدون اليابان. يعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها:

1. التنوع في البضائع: تقدم متاجر الـ100 ين مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من الأدوات المنزلية ومستلزمات المطبخ إلى المنتجات الغذائية والألعاب والمزيد. هذا التنوع يلبي احتياجات متنوعة للزوار.

2. الأسعار المنخفضة: يعد سعر 100 ين للعديد من المنتجات جاذبية كبيرة للسياح، حيث يمكنهم الحصول على منتجات جيدة الجودة بتكلفة منخفضة.

3. التجربة الثقافية: يعتبر التسوق في هذه المتاجر جزءًا من التجربة اليابانية الثقافية، والسياح يستمتعون بفرصة اكتشاف منتجات فريدة ومثيرة.

4. شهرة السلاسل الكبيرة: توسّعت سلاسل مثل دايسو إلى العديد من الدول، مما يجعل السياح يميلون نحو شراء منتجاتها لاستذكار تجربتهم في اليابان.

في النهاية، يعكس اقبال السياح الأجانب على متاجر الـ100 ين ليس فقط رغبتهم في التوفير، ولكن أيضا استمتاعهم بتجربة تسوق فريدة ومميزة في اليابان.

متجر 100 ين في شارع تاكيشيتا دوري في منطقة هاراجوكو.

إن ازدياد الإقبال من السياح الأجانب على متاجر الـ100 ين في سابورو يعكس تطورًا ملحوظًا في سلوك التسوق لديهم. بعض العوامل التي قد تشجع على هذا الارتفاع في الإقبال تشمل:

1. التجربة الثقافية: يفضل السياح الأجانب تجربة الحياة اليابانية اليومية، وشراء المنتجات من متاجر الـ100 ين يوفر لهم فرصة لتجربة الثقافة الاستهلاكية في اليابان.

2. الهدايا الفريدة: يبحث الكثيرون عن هدايا فريدة وذات طابع ياباني لاستذكار رحلتهم، ويمكن العثور على الكثير من السلع اليابانية التقليدية والمبتكرة في متاجر الـ100 ين.

3. التوفير المالي: تعد الأسعار المنخفضة جاذبة للسياح، وقد يرى البعض أن شراء الهدايا والأغراض اليومية بأسعار معقولة يساهم في استمتاعهم بإقامتهم بشكل أفضل.

4. المتعة والتسلية: قد يكون السياح يستمتعون بالتجول في متاجر الـ100 ين واكتشاف العديد من المنتجات المثيرة والفريدة التي قد لا يجدونها في بلدانهم.

هذا التفاعل الإيجابي يعكس كيف أصبحت متاجر الـ100 ين جزءًا لا يتجزأ من تجربة التسوق للزوار الأجانب في اليابان.

في بعض الحالات، قد تجد بعض المنتجات في متاجر الـ100 ين تكون مستوردة من خارج اليابان، وليست جميعها محلية الصنع. يجب على المستهلكين أن يكونوا على علم بذلك وأن يتحققوا من الملصقات أو الإشارات التي قد توضح مصدر المنتج.

على أي حال، متاجر الـ100 ين تظل وجهة شهيرة ومفضلة للسياح والمحليين على حد سواء، حيث توفر تشكيلة متنوعة من المنتجات بأسعار معقولة، مما يجعلها مكانًا جذابًا للتسوق واستكشاف المزيد من الثقافة والتجارب في اليابان.

تقدم متاجر الـ100 ين مجموعة واسعة من المنتجات التي تعكس الثقافة اليابانية وتكون مثالية كهدايا تذكارية. يمكن العثور على منتجات تحمل رموزًا ثقافية يابانية، مما يسهم في تجربة فريدة للزائرين. من الأشياء الصغيرة مثل المستلزمات المكتبية والحقائب والأكواب، إلى المنتجات الغذائية والحلويات، يمكن العثور على الكثير من الخيارات المميزة والمبتكرة.

سياح أجانب يشترون هدايا تذكارية من متاجر 100 ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)