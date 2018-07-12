Мир постепенно переходит на безналичный расчет, но в Японии, где и кредитные карты, и электронные деньги уже стали обычным явлением, оплата наличными не сдает позиций и по-прежнему распространена повсеместно, особенно в регионах. В 2024 году выпущены новые банкноты, на которых изображены знаменитые японцы и такие широко известные изображения, как «Большая волна» Хокусая.
Японские бумажные деньги в повседневной речи называются о-сацу, но у них есть и официальное название – «билеты Банка Японии» (яп. нихон гинко кэн). С того момента, как в 1877 году Национальное бюро печати выпустило первую банкноту, прошло более 140 лет. С тех пор и по сегодняшний день бюро продолжает выпускать национальную японскую валюту. В настоящее время существует четыре вида купюр: номиналом 10000 йен, 5000 йен, 2000 йен и 1000 йен. Примерно каждые 20 лет дизайн банкнот претерпевает серьёзные изменения, и в июле 2024 года были введены новые банкноты достоинством 10 000, 5000 и 1000 йен.
Ежегодно для Банка Японии печатается около тридцати миллиардов банкнот. Если положить их одна на другую, получится стопка высотой 300 километров, что в восемьдесят раз превышает высоту горы Фудзи.
Средняя продолжительность жизни японской банкноты зависит от ее номинала. Для купюр в десять тысяч йен этот срок составляет четыре-пять лет, а купюры меньшего достоинства выдерживают в среднем год или два. Износившиеся бумажные деньги измельчаются (централизованно Банком Японии) и перерабатываются в туалетную бумагу и другую бумажную продукцию.
Новые банкноты
Три новые банкноты Японии, выпущенные в июле 2024 года, содержат портреты важных деятелей, внёсших огромный вклад в модернизацию страны начиная со второй половины XIX века. На обороте банкноты достоинством 1000 йен в синем цвете использована известнейшая картина Кацусики Хокусая (1760-1849) «Большая волна в Канагаве». На этой знаменитой во всём мире картине Хокусай изобразил огромную волну, поднимающуюся в Токийском заливе и как бы обрамляющую гору Фудзи на заднем плане.
Из трёх изображённых на банкнотах модернизаторов только бизнесмен Сибусава Эйити, чей портрет украшает банкноту в 10 000 йен, родился при жизни Хокусая, в 1840 году, то есть ещё при власти сёгуната в период Эдо (1603-1868), дожил до двадцатого века и умер в 1931 году. Его семья производила и продавала краситель индиго, а среди его многочисленных достижений было создание современной денежной системы Японии и развитие бумажной и печатной промышленности.
Новые банкноты также имеют новые функции защиты от подделок и универсального дизайна – крупный шрифт арабских цифр облегчает чтение номинала на купюрах, а больший акцент на различных цветовых гаммах – коричневой для банкноты в 10 000 йен, фиолетовой для 5000 йен и синей для 1000 иен – также помогает различать их визуально.
10 000 йен
[Аверс] На лицевой стороне изображён предприниматель Сибусава Эйити (1840-1931). После Реставрации Мэйдзи 1868 года он внёс вклад в модернизацию Японии, работая над улучшением денежной системы, в том числе создав Первый национальный банк. За свою жизнь он участвовал в создании около 500 корпораций и стал известен как «отец капитализма» в Японии. [Реверс] На реверсе купюры изображён Токийский вокзал, построенный из красного кирпича в 1914 году, одна из известнейших достопримечательностей столицы Японии.
5000 йен
[Аверс] Цуда Умэко (1864-1929), известная своим вкладом в женское образование, изображена на купюре в 5000 йен. В возрасте шести лет она стала одной из первых женщин-студенток Японии за рубежом, отправившись в Соединённые Штаты в составе миссии Ивакура. Среди её многочисленных достижений в содействии женскому образованию было открытие учебного заведения для женщин, которое позже стало Университетом Цуда. [Реверс] На реверсе купюры изображены цветы глицинии, которые с древних времён высоко ценятся в японском искусстве и литературе.
1000 йен
[Аверс] На купюре в 1000 йен изображён бактериолог Китасато Сибасабуро (1853-1931). Он учился в Германии с 1885 по 1892 год, работая под руководством Роберта Коха (1843-1910). Китасато открыл возбудителя столбняка и чумную палочку, разработал метод лечения столбняка и основал институты по борьбе с инфекционными заболеваниями. [Реверс] Оборотная сторона купюры украшена изображением самой известной работы Хокусая – «Большая волна в Канагаве». Она оказала влияние на художников по всему миру.
Новые меры по борьбе с контрафактной продукцией
Одной из причин введения новых банкнот является улучшение технологии защиты от подделок. На новых купюрах впервые в мире использованы трёхмерные голограммы, которые заставляют портреты вращаться при наклоне.
Ранее выпущенные банкноты
10 000 йен
Аверс] На лицевой стороне купюры номиналом десять тысяч йен изображен Фукудзава Юкити (1835-1901), японский философ и просветитель, живший в конце эпохи Эдо и в эпоху Мэйдзи. Делом жизни Фукудзавы стала модернизация Японии. С двадцати лет он обучался европейской медицине и английскому языку, а когда ему исполнилось двадцать пять, Фукудзава совершил свое первое путешествие за границу в составе легендарного посольства, отправленного сёгунатом в США на корабле «Канринмару». Из этой поездки он привез множество ценных наблюдений и сведений о жизни в западных странах. Фукудзава считается основателем престижного частного университета Кэйо. Он – автор известного трактата «О пользе науки» (яп. Гакумон-но сусумэ), который открывается словами: «Небеса не создают людей выше других, и людей ниже других не создают». [Реверс] На оборотной стороне купюры изображена фигура мифологической птицы феникс, которую традиционно почитают как предвестницу счастья, из Павильона феникса, возведенного в 1053 году, в буддийском храме Бёдоин (г. Удзи, префектура Киото).
5000 йен
[Аверс] Хигути Итиё (1872-1896) – одна из крупнейших японских писательниц конца XIX века. Наибольшую известность получили ее повести «Сверстники» и «Мутный поток». Умерла в возрасте 24 лет от туберкулеза. Хигути – первая женщина, изображение которой появилось на банкнотах, выпущенных Банком Японии. [Реверс] Дизайнеры решили, что женскому образу будут больше соответствовать не архитектурные сооружения или животные, а цветы, и разместили на оборотной стороне банкноты фрагмент росписи шестистворчатой ширмы «Ирисы» (яп. Какицубата-дзу) известного художника эпохи Эдо Огаты Корина.
1000 йен
[Аверс] Ногути Хидэё (1876-1928) – врач-бактериолог, уроженец Фукусимы. Проводил бактериологические исследования в Америке. Наиболее известные его научные работы посвящены амариллезу и сифилису. Во время исследований желтой лихорадки (аммарилеза) в Африке заразился этой болезнью и умер в столице британского Золотого Берега (нынешняя территория Ганы) на пятьдесят втором году жизни. [Реверс] Ветка цветущей сакуры и вид на гору Фудзи, отраженную в озере Мотосу.
2000 йен
[Аверс] Купюра была выпущена в двухтысячном году одновременно в честь миллениума и саммита «Большой восьмерки» на Окинаве и Кюсю. На ней изображены ворота Сюрэймон замка Сюридзё в Нахе (Окинава). [Реверс] В правом нижнем углу на оборотной стороне изображена писательница Мурасаки Сикибу (978-1016), а левую часть банкноты занимает сцена из главы 38 «Сверчок-колокольчик» (яп. судзумуси) иллюстрированной версии произведения Сикибу – свитка «Повести о Гэндзи». Свиток датируется началом XII века и считается шедевром классической японской литературы. В настоящее время эмиссия банкнот в две тысячи йен остановлена, поэтому купюры этого номинала встречаются значительно реже других.
Фотография к заголовку: три основных номинала японских банкнот нового дизайна, выпущенных в обращение 3 июля 2024 года (все фотографии и видео предоставлены Национальным бюро печати).