Мир постепенно переходит на безналичный расчет, но в Японии, где и кредитные карты, и электронные деньги уже стали обычным явлением, оплата наличными не сдает позиций и по-прежнему распространена повсеместно, особенно в регионах. В 2024 году выпущены новые банкноты, на которых изображены знаменитые японцы и такие широко известные изображения, как «Большая волна» Хокусая.

Японские бумажные деньги в повседневной речи называются о-сацу, но у них есть и официальное название – «билеты Банка Японии» (яп. нихон гинко кэн). С того момента, как в 1877 году Национальное бюро печати выпустило первую банкноту, прошло более 140 лет. С тех пор и по сегодняшний день бюро продолжает выпускать национальную японскую валюту. В настоящее время существует четыре вида купюр: номиналом 10000 йен, 5000 йен, 2000 йен и 1000 йен. Примерно каждые 20 лет дизайн банкнот претерпевает серьёзные изменения, и в июле 2024 года были введены новые банкноты достоинством 10 000, 5000 и 1000 йен.

Ежегодно для Банка Японии печатается около тридцати миллиардов банкнот. Если положить их одна на другую, получится стопка высотой 300 километров, что в восемьдесят раз превышает высоту горы Фудзи.

Средняя продолжительность жизни японской банкноты зависит от ее номинала. Для купюр в десять тысяч йен этот срок составляет четыре-пять лет, а купюры меньшего достоинства выдерживают в среднем год или два. Износившиеся бумажные деньги измельчаются (централизованно Банком Японии) и перерабатываются в туалетную бумагу и другую бумажную продукцию.

Новые банкноты

Три новые банкноты Японии, выпущенные в июле 2024 года, содержат портреты важных деятелей, внёсших огромный вклад в модернизацию страны начиная со второй половины XIX века. На обороте банкноты достоинством 1000 йен в синем цвете использована известнейшая картина Кацусики Хокусая (1760-1849) «Большая волна в Канагаве». На этой знаменитой во всём мире картине Хокусай изобразил огромную волну, поднимающуюся в Токийском заливе и как бы обрамляющую гору Фудзи на заднем плане.

Образец оборотной стороны банкноты достоинством 1000 йен (предоставлено Национальным бюро печати)

Из трёх изображённых на банкнотах модернизаторов только бизнесмен Сибусава Эйити, чей портрет украшает банкноту в 10 000 йен, родился при жизни Хокусая, в 1840 году, то есть ещё при власти сёгуната в период Эдо (1603-1868), дожил до двадцатого века и умер в 1931 году. Его семья производила и продавала краситель индиго, а среди его многочисленных достижений было создание современной денежной системы Японии и развитие бумажной и печатной промышленности.

Новые банкноты также имеют новые функции защиты от подделок и универсального дизайна – крупный шрифт арабских цифр облегчает чтение номинала на купюрах, а больший акцент на различных цветовых гаммах – коричневой для банкноты в 10 000 йен, фиолетовой для 5000 йен и синей для 1000 иен – также помогает различать их визуально.

10 000 йен

[Аверс] На лицевой стороне изображён предприниматель Сибусава Эйити (1840-1931). После Реставрации Мэйдзи 1868 года он внёс вклад в модернизацию Японии, работая над улучшением денежной системы, в том числе создав Первый национальный банк. За свою жизнь он участвовал в создании около 500 корпораций и стал известен как «отец капитализма» в Японии. [Реверс] На реверсе купюры изображён Токийский вокзал, построенный из красного кирпича в 1914 году, одна из известнейших достопримечательностей столицы Японии.

(Предоставлено Национальным бюро печати)

5000 йен

[Аверс] Цуда Умэко (1864-1929), известная своим вкладом в женское образование, изображена на купюре в 5000 йен. В возрасте шести лет она стала одной из первых женщин-студенток Японии за рубежом, отправившись в Соединённые Штаты в составе миссии Ивакура. Среди её многочисленных достижений в содействии женскому образованию было открытие учебного заведения для женщин, которое позже стало Университетом Цуда. [Реверс] На реверсе купюры изображены цветы глицинии, которые с древних времён высоко ценятся в японском искусстве и литературе.

(Предоставлено Национальным бюро печати)

1000 йен

[Аверс] На купюре в 1000 йен изображён бактериолог Китасато Сибасабуро (1853-1931). Он учился в Германии с 1885 по 1892 год, работая под руководством Роберта Коха (1843-1910). Китасато открыл возбудителя столбняка и чумную палочку, разработал метод лечения столбняка и основал институты по борьбе с инфекционными заболеваниями. [Реверс] Оборотная сторона купюры украшена изображением самой известной работы Хокусая – «Большая волна в Канагаве». Она оказала влияние на художников по всему миру.

(Предоставлено Национальным бюро печати)

Новые меры по борьбе с контрафактной продукцией

Одной из причин введения новых банкнот является улучшение технологии защиты от подделок. На новых купюрах впервые в мире использованы трёхмерные голограммы, которые заставляют портреты вращаться при наклоне.

Ранее выпущенные банкноты

10 000 йен

Аверс] На лицевой стороне купюры номиналом десять тысяч йен изображен Фукудзава Юкити (1835-1901), японский философ и просветитель, живший в конце эпохи Эдо и в эпоху Мэйдзи. Делом жизни Фукудзавы стала модернизация Японии. С двадцати лет он обучался европейской медицине и английскому языку, а когда ему исполнилось двадцать пять, Фукудзава совершил свое первое путешествие за границу в составе легендарного посольства, отправленного сёгунатом в США на корабле «Канринмару». Из этой поездки он привез множество ценных наблюдений и сведений о жизни в западных странах. Фукудзава считается основателем престижного частного университета Кэйо. Он – автор известного трактата «О пользе науки» (яп. Гакумон-но сусумэ), который открывается словами: «Небеса не создают людей выше других, и людей ниже других не создают». [Реверс] На оборотной стороне купюры изображена фигура мифологической птицы феникс, которую традиционно почитают как предвестницу счастья, из Павильона феникса, возведенного в 1053 году, в буддийском храме Бёдоин (г. Удзи, префектура Киото).

5000 йен

[Аверс] Хигути Итиё (1872-1896) – одна из крупнейших японских писательниц конца XIX века. Наибольшую известность получили ее повести «Сверстники» и «Мутный поток». Умерла в возрасте 24 лет от туберкулеза. Хигути – первая женщина, изображение которой появилось на банкнотах, выпущенных Банком Японии. [Реверс] Дизайнеры решили, что женскому образу будут больше соответствовать не архитектурные сооружения или животные, а цветы, и разместили на оборотной стороне банкноты фрагмент росписи шестистворчатой ширмы «Ирисы» (яп. Какицубата-дзу) известного художника эпохи Эдо Огаты Корина.

1000 йен

[Аверс] Ногути Хидэё (1876-1928) – врач-бактериолог, уроженец Фукусимы. Проводил бактериологические исследования в Америке. Наиболее известные его научные работы посвящены амариллезу и сифилису. Во время исследований желтой лихорадки (аммарилеза) в Африке заразился этой болезнью и умер в столице британского Золотого Берега (нынешняя территория Ганы) на пятьдесят втором году жизни. [Реверс] Ветка цветущей сакуры и вид на гору Фудзи, отраженную в озере Мотосу.

2000 йен

[Аверс] Купюра была выпущена в двухтысячном году одновременно в честь миллениума и саммита «Большой восьмерки» на Окинаве и Кюсю. На ней изображены ворота Сюрэймон замка Сюридзё в Нахе (Окинава). [Реверс] В правом нижнем углу на оборотной стороне изображена писательница Мурасаки Сикибу (978-1016), а левую часть банкноты занимает сцена из главы 38 «Сверчок-колокольчик» (яп. судзумуси) иллюстрированной версии произведения Сикибу – свитка «Повести о Гэндзи». Свиток датируется началом XII века и считается шедевром классической японской литературы. В настоящее время эмиссия банкнот в две тысячи йен остановлена, поэтому купюры этого номинала встречаются значительно реже других.

Фотография к заголовку: три основных номинала японских банкнот нового дизайна, выпущенных в обращение 3 июля 2024 года (все фотографии и видео предоставлены Национальным бюро печати).