بالرغم من انتشار وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات الائتمانية وخدمات النقد الإلكترونية، لا يزال اليابانيون يحتفظون بعادة استخدام الأموال النقدية في مشترياتهم اليومية. وفي خطوة تعكس الاعتزاز بالتراث الثقافي، أصدرت اليابان أوراقًا نقدية جديدة تزينها شخصيات يابانية بارزة وصور أيقونية، من أبرزها ”الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا“ للفنان الشهير كاتسوشيكا هوكوساي. هذه الأوراق النقدية ليست مجرد وسيلة للدفع، بل هي تجسيد لتاريخ وفن اليابان الغني، ما يجعلها تحفًا فنية في أيدي المواطنين.

أصدرت المطبعة الوطنية في اليابان أول أوراق نقدية منتجة محليًا عام 1877، وتولت منذ ذلك الحين مسؤولية طباعة النقود الورقية في البلاد. حاليًا، توجد أربع فئات من الأوراق النقدية قيد التداول: أوراق بقيمة 10000 ين، 5000 ين، 2000 ين، و1000 ين. يحدث تغيير كبير في تصميم الأوراق النقدية تقريبًا كل 20 عامًا. في يوليو 2024، تم تقديم أوراق نقدية جديدة بقيمة 10000 ين و5000 ين و1000 ين.

في كل عام، تسلم المطبعة الوطنية 3 مليارات عملة ورقية إلى بنك اليابان. وإذا تم وضع هذه الأوراق النقدية فوق بعضها البعض، فسوف يصل ارتفاعها إلى حوالي 300 كيلومتر في السماء، أو حوالي 80 مرة ضعف ارتفاع جبل فوجي الشهير.

يتراوح العمر الافتراضي لاستخدام العملة الورقية من فئة 10000 ين بين أربع إلى خمس سنوات، بينما يدوم استخدام فئتي 5000 ين و1000 ين لمدة سنة أو سنتين. يتم تقطيع العملات الورقية المتهالكة من قبل بنك اليابان وإعادة تدويرها لاستخدامها كورق للمراحيض وأيضًا في منتجات أخرى.

الأوراق النقدية الجديدة

الأوراق النقدية اليابانية الثلاث الجديدة تحتوي على صور لشخصيات مهمة في تحديث البلاد منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعدًا. وعلى ظهر الورقة النقدية بقيمة 1000 ين ذات الطابع الأزرق، تم استخدام لوحة ”الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا“ الأيقونية للفنان كاتسوشيكا هوكوساي (1760-1849). تُظهر لوحة هوكوساي الشهيرة حول العالم موجة ضخمة ترتفع فيما يُعرف الآن بخليج طوكيو، وتلتف حول جبل فوجي في الخلفية.

عينة من صورة ظهر الورقة النقدية بقيمة 1000ين. (بإذن من المطبعة الوطنية)

من بين الشخصيات الثلاث التي تزين الأوراق النقدية اليابانية الجديدة، يبرز رجل الأعمال شيبوساوا إييتشي، الذي يظهر على الورقة النقدية بقيمة 10000ين. وُلد شيبوساوا في عام 1840، في وقت كان الفنان الشهير كاتسوشيكا هوكوساي لا يزال على قيد الحياة، مما يضفي عمقًا تاريخيًا على وجوده. عاش شيبوساوا حتى القرن العشرين وتوفي في عام 1931، مما يجعله شاهداً على التحولات الكبيرة التي شهدتها اليابان خلال تلك الفترة.

ولد شيبوساوا في عصر شوغونية توكوغاوا خلال فترة إيدو (1603-1868)، ونشأ في عائلة كانت تعمل في تصنيع وبيع صبغة النيلة، وهو منتج كان له أهمية كبيرة في ذلك الوقت. ولكن ما يميز شيبوساوا هو دوره البارز في تحديث اليابان.،حيث ساعد في تأسيس النظام النقدي الحديث في اليابان وتطوير صناعة الورق والطباعة.

تتضمن الأوراق النقدية الجديدة أيضًا ميزات مبتكرة لمكافحة التزييف. الأرقام العربية الكبيرة تسهل قراءة قيمة كل ورقة نقدية، كما أن الألوان المختلفة - البني للورقة النقدية بقيمة 10000 ين، والبنفسجي للورقة بقيمة 5000 ين، والأزرق للورقة بقيمة 1000 ين - تساعد في تمييزها بسهولة.

فئة الـ 10000 ين

رجل الأعمال شيبوساوا إييتشي (1840-1931) يظهر على وجه الورقة النقدية بقيمة 10000ين. في عصر ميجي عام 1868، ساهم في تحديث اليابان من خلال جهود شملت تحسين النظام النقدي، بما في ذلك تأسيس البنك الوطني الأول. وعلى مدى حياته، كان له دور في تأسيس حوالي 500 شركة، وأصبح يُعرف بلقب ”أبو الرأسمالية اليابانية“. أما الجهة الخلفية للورقة النقدية تصور محطة طوكيو ، وهي معلم من الطوب الأحمر تم بناؤه في عام 1914.

عينة من صورة الورقة النقدية بقيمة 10000ين. (بإذن من المطبعة الوطنية)

فئة الـ 5000 ين

تسودا أوميكو (1864-1929)، المعروفة بمساهماتها في التعليم النسائي، هي صاحبة وجه الورقة النقدية بقيمة 5000ين. في سن6 سنوات، أصبحت واحدة من أوائل الطالبات اليابانيات اللاتي سافرن إلى الولايات المتحدة كجزء من بعثة إيواكورا. من بين أنشطتها العديدة التي تروج للتعليم النسائي، أسست مؤسسة تعليمية للنساء تحولت لاحقًا إلى جامعة تسودا. أما الجهة الخلفية للورقة النقدية تحتوي على رسم توضيحي لزهور شجرة الوستارية، التي تمت تقديرها منذ فترة طويلة في الفن والأدب الياباني.

عينة من صورة الورقة النقدية بقيمة 5000ين. (بإذن من المطبعة الوطنية)

فئة الـ 1000 ين

كيتاساتو شيباسابورو (1853-1931)، عالم البكتيريا، يظهر على وجه ورقة النقد بقيمة 1000 ين. درس في ألمانيا من عام 1885 إلى 1892 تحت إشراف روبرت كوخ (1843-1910)، حيث اكتشف عصية الكزاز البكتيرية المسببة لمرض التيتانوس، بكتيريا الطاعون، وطوّر طريقة علاج للكزاز، كما أسس معاهد لمكافحة الأمراض المعدية. أما الجهة الخلفية للورقة النقدية، تتضمن لوحة ”الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا“ للفنان هوكوساي، أحد أشهر أعماله التي تأثرت بها الفنون حول العالم.

عينة من صورة الورقة النقدية بقيمة 1000ين. (بإذن من المطبعة الوطنية)

تدابير جديدة لمكافحة التزوير

تستخدم الأوراق النقدية أنماطا مطبوعة لتوليد صور ثلاثية الأبعاد ”الهولوغرام“ للصور التي تواجه اتجاهات مختلفة، اعتمادا على زاوية الرؤية، وذلك باستخدام تقنية يقول مكتب الطباعة الوطني الياباني إنها الأولى في العالم في مجال النقود الورقية.

(بإذن من المطبعة الوطنية)

الأوراق النقدية الصادرة سابقًا

فئة الـ 10000 ين

فوكوزاوا يوكيتشي (1835–1901)، مؤسس جامعة كيو، والذي لعب دورًا رائدًا في تحديث اليابان، يظهر على وجه ورقة النقد بقيمة10000ين التي طُبعت من 2004 إلى 2024؛ حيث ظل الصورة الشخصية لهذه الورقة كما هي منذ إصدارها في عام 1984. أما الجهة الخلفية للورقة النقدية تحتوي على تمثالً للطائر الأسطوري (هوأوو)، الذي يعتبر فأل حسن عند اليابانيين، ويقع في قاعة هوودو في معبد بيودوين القديم في أوجي، كيوتو.



(بإذن من المطبعة الوطنية)

فئة الـ 5000 ين



هيغوتشي إيتشييو (1872–1896)، الروائية الرائدة في الرواية اليابانية الحديثة، تظهر على وجه ورقة النقد بقيمة 5000 ين التي صدرت من 2004 إلى 2024.أما الوجه الخلفية تظهر عليها أحد أجزاء العمل الفني (Kakitsubatazu) الألواح الساترة (رسمة زهور السوسن) للفنان أوغاتا كودين (1658–1716).

(بإذن من المطبعة الوطنية)

فئة الـ 1000 ين

نوجوتشي هيديو (1876–1928)، الطبيب وعالم البكتيريا، يظهر على وجه ورقة النقد بقيمة 1000ين التي صدرت من 2004 إلى 2024. يُعرف بدراساته للأمراض مثل الحمى الصفراء والزهري. الجهة الخلفية للورقة تعرض تصويرًا لجبل فوجي وزهور الكرز عند بحيرة موتوسو في محافظة ياماناشي.

(بإذن من المطبعة الوطنية)

فئة الـ 2000 ين

تعتبر فئة الـ 2000 ين نادرة نسبيا مقارنة مع الفئات الأخرى، حيث توقفت طباعتها. وقد تم إصدارها في عام 2000 للاحتفال بذكرى الألفية مجموعة الدول الصناعية الثمانية التي عُقدت في أوكيناوا وكيوشو. وعلى الجهة الأمامية تظهر بوابة شوريمون في قلعة شوري في مدينة ناها بمحافظة أوكيناوا. وفي الجهة المقابلة يظهر على الجزء الأيمن السفلي المؤلفة والكاتبة موراسكي شيكيبو، التي عاشت منذ ما يقرب من 1000 عام في حقبة عصر هييآن التاريخي. وإلى اليسار مشهد من تحفتها الروائية، حكاية غنجي.

(بإذن من المطبعة الوطنية)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: وجه الأوراق النقدية الجديدة. بإذن من المطبعة الوطنية. جميع الصور والفيديو بإذن من المطبعة الوطنية)