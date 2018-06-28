無現金化成為全球趨勢，日本社會的信用卡和電子貨幣支付也在不斷普及，不過現金支付依然擁有很強的社會基礎。尤其到地方旅行，現金是不可少的。本文將帶大家瞭解一下日本的鈔票。

日本的紙幣通常稱為「御札（Osatu）」。

它的正式名稱是「日本銀行券」。國立印刷局自1877年印製出國產第1號紙幣起，140多年來一直是日本紙幣的印刷機構。現在發行的紙幣有4種面額：10000日圓、5000日圓、2000日圓、1000日圓。國立印刷局現在每年交付給發行方日本銀行的鈔票約為30億張。據說摞起來大約有300公里，高度是富士山的80倍左右。

鈔票的平均壽命，10,000日圓是4～5年，5,000日圓和1,000日圓則是1～2年左右，若有破損的鈔票由日本銀行銷毀，廢料用於循環再利用，如生產衛生紙等。

現在發行的日本紙幣

10000日圓

【正面】福澤諭吉（1835～1901）：幕末明治時期致力於日本近代化的啓蒙思想家、教育家。學習蘭學(西洋學術)和英語，25歲時以幕府遣美使節的身份乘「咸臨丸」號赴美。遊歷各國，將海外見聞帶回了日本。也是慶應義塾大學的創始人。以一句「天不生人上之人，也不生人下之人」開篇的《勸學篇》更是聞名遐邇。【背面】京都府宇治的平等院鳳凰堂（建於1053年）屋脊上象徵祥瑞降臨的鳳凰雕像。

5000日圓

【正面】樋口一葉（1872～1896）：小說家。創作了代表作《青梅竹馬》《濁流》等作品，卻因肺結核於24歲英年早逝。日本銀行券上採用的第一個女性肖像。【背面】考慮到正面是女性，因此相較於建築物和動物，背面更適合花朵圖案，所以借用了江戶時代畫家尾形光琳的國寶級畫作《燕子花圖》的部分圖案。

1000日圓

【正面】野口英世（1876～1928）醫生、細菌學家。福島縣人。作為醫學研究者赴美，主要從事細菌學研究。因黃熱病和梅毒等研究而著名。在非洲研究黃熱病時不幸染病，51歲在英屬黃金海岸（現加納共和國）去世。【背面】從本棲湖眺望的富士山美景和櫻花。

2000日圓

【正面】沖繩的代表性建築「守禮門」。是為紀念2000年九州沖繩峰會和千禧年而發行。【背面】左邊是日本引以為傲的文學經典《源氏物語繪卷》第38貼《鈴蟲》的插圖和解說，右下角是作者紫式部（978～1016）。（雖有發行）現已絕版，因此非常稀有。