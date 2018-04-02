无现金化成为全球趋势，日本的信用卡和电子货币支付也在不断普及，不过现金支付依然拥有强大的社会基础。尤其是去地方上旅行，现金是不可少的。本文将带大家了解一下日本的纸币。

日本人通常把纸币称作“御札（Osatsu）”。它的正式名称是“日本银行券”。国立印刷局自1877年印制了国产第1号纸币开始，140多年来一直负责日本纸币的印制。现在发行的纸币有四种面额，分别是10000日元、5000日元、2000日元、1000日元。

每隔大约20年时间，主要面额的纸币设计就会进行一次重大调整，2024年7月，日本将印发新版10000日元、5000日元和1000日元纸币。

国立印刷局每年向发行方日本银行交付大约30亿张纸币。据说摞起来大约高300千米，是富士山高度的80倍左右。纸币的平均寿命方面，10000日元是4到5年，5000日元和1000日元则是1到2年左右，污损的纸币由日本银行销毁后，进行回收再利用，如生产卫生纸等。

时隔20年首次发行新版纸币

2024年7月，日本的10000日元、5000日元、1000日元三种纸币将在时隔20年后更换新的币面设计。

以蓝色为基调的1000日元纸币，背面图案设计首次采用了葛饰北斋（1760-1849年）的浮世绘《富岳三十六景 神奈川冲浪里》。图案描绘了相当于今天的东京湾的“神奈川海域”出现的大浪，以及伫立在浪涛远处的富士山的景象。

新纸币的正面描绘的伟人中，有一位诞生于北斋晚年的人物。那就是新10000日元正面描绘的实业家涩泽荣一。他生于江户时代（1603-1868年），成名于明治（1868-1912年）到昭和时期（1926-1989年）。涩泽家主要从事制造和销售用于生产“日本蓝”这种颜色的蓝靛染料。涩泽完善了日本的货币制度，开设了造纸公司，与近代日本的印刷也有着深厚的渊源。

除了原有的防伪手段外，此次发行的三种新版纸币还将采用最新的技术。为便于所有人都能区分各种面额的纸币，采用了一目了然的阿拉伯数字标注面额，并加大了字号；同时，在色调方面，新版10000日元纸币采用了茶色系，新版5000日元采用了紫色系，新版1000日元采用了蓝色系，并推行了易于使用的“通用设计”。

新版10000日元纸币

【正面】涩泽荣一（1840-1931年）：实业家。明治维新以后，为日本实现现代化和开设国立第一银行（日本第一家银行）等金融体系的建立贡献了力量，一生中参与创建了大约500家企业，被称为“日本资本主义之父”。【背面】东京站（丸之内车站大楼）（建于1914年）：红砖外墙构造的历史建筑，是日本的重要文化遗产。

新版5000日元纸币

【正面】津田梅子（1864-1929年）：教育家。6岁时作为日本首批女留学生加入岩仓使节团赴美国留学，后来创建了女子英学塾（现在的津田塾大学），为日本现代女子高等教育做出了巨大贡献。【背面】紫藤花。《古事记》和《万叶集》中均有记载，自古就受到日本人的喜爱。

新版1000日元纸币

【正面】北里柴三郎 (1853-1931年)：细菌学家。1885年至1992年期间赴德国留学，师从当时的细菌学泰斗罗伯特•科赫（1843-1910年）。他确立了破伤风血清疗法，发现了鼠疫杆菌，并创建了传染病研究所和北里研究所。【背面】《富岳三十六景（神奈川冲浪里）》：是江户时代浮世绘师葛饰北斋的著名代表作，对世界上许多艺术家都产生了影响。

新的防伪技术

定期发行新纸币，也是为了通过最新手段防止伪造纸币。此次日本在全球率先引入了最尖端的3D全息技术，只要转动纸币变换角度，就可以看到币面的3D肖像的朝向在移动变化。

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之前发行的日本纸币

10000日元纸币

【正面】福泽谕吉（1835-1901年）：幕府末期明治时期为日本实现现代化做出巨大贡献的启蒙思想家、教育家，庆应塾创始人。【背面】京都府宇治的平等院凤凰堂（1053年落成）屋脊上象征祥瑞降临的凤凰雕像。

5000日元纸币

【正面】樋口一叶（1872-1896年）：小说家。创作了代表作《青梅竹马》《浊流》等作品，因肺结核于24岁英年早逝。【背面】采用了江户时代画家尾形光琳创作的《燕子花图》（日本国宝）中的部分图案。

1000日元纸币

【正面】野口英世（1876-1928年）医生、细菌学者。福岛县人。作为医学研究者赴美，主要从事细菌学研究。因黄热病和梅毒等研究而著名。在非洲研究黄热病时不幸染病，51岁在英属黄金海岸（现加纳共和国）去世。【背面】从本栖湖眺望的富士山美景和樱花。

2000日元纸币

【正面】冲绳的代表性建筑首里城的“守礼门”。【背面】左侧采用了文学作品《源氏物语绘卷》第38帖《铃虫》的插图和解说作为设计图案，右下方则采用了该书作者紫式部（978-1016年）的形象图案。

标题图片：20年来首次更新了币面设计的新版纸币（国立印刷局主页）

文中图片和YouTube视频无特别标注者，均来自国立印刷局主页。

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