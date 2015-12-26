Новогодние поздравительные открытки, адресованные родным, знакомым, друзьям и коллегам, называются в Японии нэнгадзё. Обычай посылать открытки с пожеланиями мирного и беззаботного нового года уже превратился в один из обязательных новогодних ритуалов. В последние годы многие люди общаются по электронной почте или через социальные сети, поэтому появляется все больше компьютерных приложений, позволяющих послать друзьям и близким электронную новогоднюю открытку.

Рекордный показатель: 4 миллиарда 400 миллионов открыток

Считается, что обычай обмениваться письменными поздравлениями в Новый год появился в Японии во второй половине седьмого века. Однако до сих пор не известно, когда именно и кому было отправлено первое из таких поздравлений. Первоначально было принято совершать новогодние визиты, а если по какой-либо причине навестить человека было нельзя, ему посылали письмо. Так и появился обычай посылать письменные поздравления с Новым годом. Можно сказать, что новогодняя открытка в Японии выполняет ту же функцию, что рождественская открытка в Европе или в Америке, но, во-первых, в Японии обычай предписывает отправлять открытку так, чтобы она обязательно дошла до адресата ровно к первому января, и во-вторых, общий объем новогодних почтовых отправлений в Японии значительно больше. По одному адресу может прийти от пятидесяти до сотни открыток.

2003 год был рекордным: «Почта Японии» напечатала 4 400 000 000 новогодних открыток! Правда, с тех пор этот показатель с каждым годом падает, и в 2015 году снизился примерно до 3 миллиардов 300 миллионов открыток. С другой стороны, это не означает, что японцы стали реже поздравлять друг друга с Новым годом, просто все больше людей выбирают электронные открытки, распечатывают дома на принтере самодельные поздравления или пользуются специальной услугой по оформлению и отправке новогодних открыток.

Каждый год в первых числах ноября начинается продажа почтовых и прочих новогодних открыток – их можно купить в почтовых отделениях, в комбини, в канцелярских магазинах и в других местах. Открытки бывают самыми разными – минималистические одноцветные, яркие с изображением зодиакального животного наступающего года, открытки с уже напечатанным поздравлением – вариантов множество. Почтовые новогодние карточки, как правило, стоят 52 йены за штуку. Для тех, кто предпочитает оформить новогоднюю открытку самостоятельно, «Почта Японии» выпускает и продает специальные новогодние марки с животными восточного зодиака. Также на почте можно купить лотерейные марки – открытки с такой маркой принимают участие в розыгрыше новогодней лотереи.

Рано утром первого января из двадцати тысяч почтовых участков по всей Японии на мопедах, велосипедах и машинах выезжают почтальоны и временно нанятые работники, которые доставляют по адресам пачки новогодних открыток. Для работников почты это рутинный новогодний обычай, наряду с другими обычаями Нового года.

Церемония выезда на утреннюю доставку новогодних поздравлений в почтовом отделении Кита-Осака, 1 января 2015 г.

Два в одном: открытка и лотерейный билет

Каждой новогодней открытке, которая выпущена «Почтой Японии», присвоен уникальный лотерейный номер, напечатанный на лицевой стороне внизу. Все открытки принимают участие в символической новогодней лотерее отосидама-кудзи – это тоже одна из причин, по которой японцы так любят обмениваться на новый год открытками. В 2015 году можно было выиграть либо десять тысяч йен (главный приз), либо продуктовую посылку с каким-нибудь региональным деликатесом (второй приз), либо новогодние наборы марок: в одном наборе – марки по 52 йены, в другом – по 82 йены (третий приз).

Новогодние открытки с лотерейным номером (в нижней части)

Открытки отправляют в конце года, чтобы они успели дойти не раньше первого и не позднее седьмого января – в течение мацуно-ути, так называемой «недели сосны». Если открытка была отправлена между 15 и 25 декабря, то она совершенно точно попадет к адресату первого числа.

В том случае, если в течение года в семье были похороны, новогодние поздравления не рассылаются. Родственники покойного не позднее начала декабря рассылают мотю-хагаки – открытки с сообщением о семейном трауре, чтобы извиниться за то, что не смогут в этом году прислать новогоднюю открытку.

Рукописные строчки на счастье

2016 год – год обезьяны. Текст новогоднего поздравления, как правило, написан более крупно.

Обычно поздравительная открытка начинается собственно с поздравления, затем идут слова благодарности за то, что было в году уходящем, и пожелания к новому году. В заключение принято просить у адресата его расположения и на будущий год.

Текст поздравления обычно состоит из одной фразы, например «С Новым годом!» (яп. акэмаситэ омэдэто) или «Счастливого Нового года!» (яп. кинга синнэн), и выделяется более крупным шрифтом.

В последние годы появилось множество новых способов оформить и отправить новогодние поздравления: кто-то делает открытки из фотографий и печатает их на домашнем принтере, кто-то пользуется услугами фотоателье и типографий, а некоторые загружают специальные приложения по созданию электронных открыток и пользуются специальной системой рассылки через социальные сети и мессенджеры. Если раньше открытки писали от руки кистью и разрисовывали фломастерами, то теперь можно встретить открытки, оформленные с помощью разноцветного скотча и наклеек, открытки с оттисками цветных печатей и даже открытки с мини-эстампами, которые печатаются с форм, сделанных из половинки картофелины, ластика или небольшой дощечки. Как и в случае с рождественскими открытками, в Японии считается некрасивым посылать поздравление, полностью отпечатанное на принтере, поэтому одну-две строчки обязательно пишут от руки, чтобы порадовать адресата.

В ноль часов ноль минут: поздравления с Новым годом по электронной почте и в соцсетях

Как правило, тот, кто хочет поздравить с новым годом дорогих людей, с которыми у него не получается вместе встретить Новый год, стремится сделать это именно в «нулевой» момент, в момент «перехода». Многие посылают поздравительные электронные сообщения ровно в ноль часов ноль минут. В результате сбои в связи и временные отключения мобильных устройств уже давно стали характерной особенностью новогодней ночи.

«Цифровое поколение» растет, все большее количество людей родилось и выросло в «цифровом обществе», и сектор новогодних открыток, на долю которого приходится около 10% прибыли приватизированной в 2007 году «Почты Японии», стремится не отставать и идти в ногу со временем. «Почта Японии» запустила сайт http://yubin-nenga.jp/, на котором можно найти и загрузить более 1000 видов макетов новогодних открыток. Также была разработана специальная система рассылки новогодних открыток через социальные сети https://net-nengajo.jp/ – это удобно в том случае, если вам неизвестен адрес человека, которого вы хотите поздравить. От вас требуется выбрать дизайн и фотографии, которые вы хотите использовать в оформлении открытки, затем создать открытку и выбрать из списка контактов в телефоне или соцсети друзей, которых нужно поздравить. Когда вы это сделаете, ваши друзья получат сообщение от «Почты Японии» о том, что им пришла открытка. Система просит у адресата согласия на получение электронного поздравления и доставляет им открытку, как только они подтверждают запрос.

Электронные сообщения доходят моментально, да и пользоваться электронной почтой легко и удобно. С другой стороны, обычные открытки можно хранить, они остаются у нас на память. В наше время, когда в повседневной жизни люди пользуются услугами почты все реже, хотя бы раз в году у нас есть эта драгоценная возможность сообщить друг другу о своих делах, проверить адреса, возобновить связь. Да в сущности и неважно, отправите ли вы новогодние поздравления обычной почтой или через интернет – важно то, что это отличный повод послать весточку родственникам и друзьям, с которыми вы давно не виделись.

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Фотография к заголовку: Церемония начала приема новогодних поздравительных открыток для отправки 15.12.2014 (©Jiji)