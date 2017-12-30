日本的贺年有奖邮资明信片“年贺状”，一般寄给亲朋好友、熟人或有工作往来的人。每逢新年，互寄贺卡，祝愿对方在新的一年里平安顺利，这是日本新年传统的习俗。最近很多人通过电子邮件和SNS互相问候祝福，SNS的电子贺卡服务也不断增加。

贺年片，最大发行量曾达44亿张

在日本互寄“拜年信件”，据说始于七世纪后半期，但最早的贺年片是何时由何人寄出，至今仍无从知晓。最初人们是在元旦互相上门拜年，不能上门祝贺的就开始用书信来代替，渐渐地形成了互寄贺卡的习俗。日本的贺年片，和西方圣诞贺卡虽然作用相同，但它们的一个很大区别，是贺年片必须在元月一日收到，而且数量可观。据说的日本家庭每年元旦收到的贺年片平均每家50～100张。但是，自从日本邮电局在2003年发行了历史之最多的44亿张贺年片之后，贺年片的数量呈逐年减少趋势，2015年的发行量约为33亿张。而另一方面，用电脑印刷贺年片或到专业店铺定制贺年片的人正在不断增加。

每年11月上旬，邮局、便利店和文具店的柜台开始出售日本邮政发行的贺年有奖邮资明信片和其他的贺年片。贺年片种类多样，素色的、印有生肖干支图案的（2016年是猴年）、写有文字内容的等等。贺年有奖邮资明信片一张52日元；如果你自制贺年片，则可以贴上邮局出售的生肖邮票；另外，你还可以在邮局购买附捐邮票和压岁钱（有奖）邮票。

元旦清晨，日本全国两万多家邮局举行出发仪式，之后邮递员和临时聘来帮忙的打工人员骑上摩托车、自行车或开着邮车一起出发，将一叠叠贺年片送到每个家庭的信箱，这是日本新年元旦的例行“大事”。

2015年大阪北邮电局元旦出发仪式（YouTube）

收到了开心：贺年有奖邮资明信片

贺年有奖邮资明信片的正面最下方通常印有“抽奖号码”，这也是人们互相寄贺年片的一大乐趣。2015年的一等奖是“一万日元”，二等奖是“家乡小包裹”，三等奖是生肖图案的“邮票套票（52日元和82日元各一张）”。

为确保对方在正月期间（1月1日～7日）收到贺年片，你必须在12月15日～25日期间将贺年片投进邮筒。

日本人还有个惯例，如果当年有家人亡故，一般最晚要在12月上旬向亲朋好友寄去“服丧明信片”，告知自己因服丧不能在新年寄贺卡拜年，以示歉意。

贺年片下方印有抽奖号码

亲笔附上一句话，让人格外惊喜

贺年片上，通常在开头部分写新年贺词，接着表达一年来的感谢之意，并祝福对方幸福美好，最后以“今年也请多多关照”来结尾。

开头的贺词，例如“恭祝新禧”、“新年快乐”等，比正文文字要写得大一些。

近年来，很多人用电脑和打印机在贺年片上自己设计并打印各种图片、插图和文字，有人到照相馆或通过网店订制贺年片，也有人用贺年应用软件自制电子卡，通过SNS或LINE发送，贺年片的形式变得越来越多样化。现在的贺年片，不仅有从前那样用毛笔和彩笔手写的，也有用雕刻刀在甘薯、木片、橡皮上刻出的版画贺年片，另外，用花色纸胶带和彩色图章修饰的贺年片也越来越多。和圣诞卡一样，在印着乏味的文字内容的贺年片上，亲笔写上一两行字，报告一下自己的近况，会让收卡人格外惊喜。

邮件和SNS，在元旦零点第一时间拜年

不能共度除夕夜，但想在第一时间向对方拜年问候，于是很多人一到元旦的零时，立刻发送贺年邮件或打贺年电话，结果不是引发网络故障，就是手机线路被打爆等，这已成了新年里司空见惯的事情了。

随着数字原生代人口的增加，2007年转向私营的日本邮政，不得不想方设法来维持占据全部营业额一成的贺年片业务，开启了“邮政贺年.jp”网站，上千种贺年片电子模板可供用户下载使用。另外还开始了“Net贺年片”服务，用户通过SNS或电子邮件，就可向不知道地址的朋友拜年问候。这个系统的具体做法是，搭配好贺年片的图案和照片，制作成贺年片，在SNS或手机上选好要发送的朋友，由日本邮政传信通知，只要你的朋友们同意收件，贺年片便“投递”到他们面前。

电子邮件快捷而简单，但贺年片会始终留在人们的手中。现代人已经很少用寄信的方式互相联系了，但一年一次，通过贺年片互相通报近况，确认联系地址，实在是一个值得珍惜的机会，无论是贺年片还是电子邮件，都是向久违的亲朋好友问候和祝福的好方式。

标题图片：2015年贺年片受理启动仪式2014年12月15日 （提供：时事社）