日本的皇族自古延续至今，历史久远。在现代，天皇被定位为日本国家及国民的象征，承担着出席礼仪性活动及其他多种职责。

天照大神的子孙

1890年11月29日施行的《明治宪法》规定，天皇为国家的统治者，是统率直属陆海两军的“元首”。但从第二次世界大战后的1947年5月3日开始施行的现行日本国宪法规定，天皇是“日本国以及日本国民整体的象征”（第一条），“不具有参与国政的权能”（第四条），国家的主权属于国民。

虽然不参与任何国政，但天皇需要开展任命内阁总理大臣和最高法院院长、召集国会、颁布法律等有关国事的形式性、礼仪性的公务活动。此外，天皇还要接见宾客，如外国皇室、总统等元首，欢迎外国大使和公使到任，对日本派驻外国的大使夫妇也要一一接见。

作为官方行为，天皇要出席全国植树节和各种颁奖典礼，还要接受谒见，出席接见仪式、茶会、午宴、晚宴、“歌会始”（皇室在每年年初时举办的和歌会——译注）等活动。依照传统，皇室还要前往各地参加悼念战争死难者的活动。某些年份这些活动的总数可能会超过100次。除了出国访问外，还要走访国内的文化、产业和社会福利设施等多种场所。天皇夫妇还经常前往受灾地区慰问灾民。

每到5月，天皇都会在皇居内的水田里插秧。在皇居种植水稻的活动始于昭和天皇即位不久后的1927年。从播种、插秧到割稻，天皇会亲自完成稻作的整套农活。秋季收获的稻米将用于11月在皇居举行的新尝祭等场合。

始于明治4年（1872年）的养蚕活动由历代皇后承担，现今的雅子皇后接过了美智子上皇后的衣钵。每年春季到初夏，皇后要饲养蚕宝，收获蚕茧，参与养蚕的各个环节。现在皇家饲养的蚕是最接近古代丝绸用蚕的品种，其蚕丝常常被用于制作正仓院宝物的复制品。

传承和歌等传统文化、新年的“四方拜”（每年第一个新年仪式，祭拜四方祈祷风调雨顺——译注）等自古以来的宫中祭祀活动也是天皇重要的公务活动，此外，天皇还要在公务之余开展研究活动。

2019年5月1日即位的新天皇是第126代天皇，天皇世系图谱依据的是《日本书纪》（720年）等史书中记载的神话。从据传于公元前660年即位的第一代神武天皇起，到公元6世纪左右的天皇，大多都缺乏有力的史料证明其确实存在。根据神话记载，神武天皇的祖先是天照大神，直至现代，历代天皇都会继承据传为天照大神赐予的三种神器（镜、玉、剑），举行神道祭祀活动。

令和（德仁）天皇爱好拉中提琴和登山，曾赴英国牛津大学留学。他从事过水运历史研究，著有《与泰晤士一起》一书。雅子皇后原是一名外交官，曾赴美国哈佛大学、英国牛津大学留学。两人的独生女爱子公主从小就是相扑运动迷，小小年纪就能背出相扑选手全名和籍贯的趣闻一度为人津津乐道。爱子喜欢拉大提琴，以及篮球等体育运动。

天皇和皇族居住在国有设施内，不能自由选择职业

皇室是天皇和皇族的总称。天皇的家族称为皇族，但“天皇”却不在皇族之列。皇室没有姓，署名时只写名字。例如当今天皇叫“德仁”，皇后叫“雅子”。此外，皇族男性结婚后另立宫家，就会被赐予宫号，如“秋筱宫”。2019年4月30日退位的明仁天皇和美智子皇后分别被尊称为“上皇”和“上皇后”。依据仅限一代的《特例法》，明仁上皇开了明治时代以后天皇“退位”的先河。围绕是否应创设退位制度的问题，日本社会展开了广泛的讨论。

皇族没有选择职业的自由。工作单位只能是以公益为目的的非营利团体，还需要获得天皇的许可。此外，皇室没有选举权和被选举权，必须优先执行公务。皇室的财产已收归国有。

平安时代（794年-1185年）至江户时代（1603年-1868年），天皇一直住在京都，进入明治时代以后，1869年迁居东京。

天皇和皇族不能收养养子，皇族男性结婚需要经过皇室会议（皇室重要事项的最高审议机关）的审议。皇族女性婚姻自由，不过一旦与普通国民结婚，就要放弃皇族身份。

由父系男性继承皇位

法律《皇室典范》规定了继承皇位的资格、顺位、皇族、摄政等皇室基本制度。日本《宪法》规定了皇位继承采用世袭制。

回顾历史，也曾有过庶子和女性继承皇位的情况。皇族的人数逐年减少，在悠仁亲王出生之前，“皇位继承方式”曾被拿到政府层面进行讨论，但目前政府和国会一直保持搁置讨论的状态。现在的《皇室典范》规定，只有父亲或祖父是天皇的父系男性才有资格继承皇位。

标题图片：天皇、皇后及皇室成员向前来贺年的民众挥手示意（2020年1月2日，东京皇居，宫内厅）

（2023年12月25日更新）

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