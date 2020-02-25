日本的皇族自古延续至今，历史久远。在现代，天皇被定位为日本国家及国民的象征，承担着出席礼仪性活动及其他多种职责。

天照大神的子孙

1890年11月29日施行的《明治宪法》规定，天皇为国家的统治者，是统率直属陆海两军的“元首”。但从第二次世界大战后的1947年5月3日开始施行的现行日本国宪法规定，天皇是“日本国以及日本国民整体的象征”（第一条），“不具有参与国政的权能”（第四条），国家的主权属于国民。

虽然不参与任何国政，但天皇需要开展任命内阁总理大臣和最高法院院长、召集国会、颁布法律等有关国事的形式性、礼仪性的公务活动。此外，天皇还要接见宾客，如外国皇室、总统等元首，欢迎外国大使和公使到任，对日本派驻外国的大使夫妇也要一一接见。

作为官方行为，天皇要出席全国植树节和各种颁奖典礼，还要接受谒见，出席接见仪式、茶会、午宴、晚宴、“歌会始”（皇室在每年年初时举办的和歌会——译注）等活动。依照传统，皇室还要前往各地参加悼念战争死难者的活动。某些年份这些活动的总数可能会超过100次。除了出国访问外，还要走访国内的文化、产业和社会福利设施等多种场所。天皇夫妇还经常前往受灾地区慰问灾民。

德仁天皇与皇后出访印尼，在雅加达国家英雄陵园英灵纪念碑前默哀。2023年6月（时事社）
德仁天皇与皇后出访印尼，在雅加达国家英雄陵园英灵纪念碑前默哀。2023年6月（时事社）

每到5月，天皇都会在皇居内的水田里插秧。在皇居种植水稻的活动始于昭和天皇即位不久后的1927年。从播种、插秧到割稻，天皇会亲自完成稻作的整套农活。秋季收获的稻米将用于11月在皇居举行的新尝祭等场合。

德仁天皇下地插秧。2019年5月（图片：宫内厅）
德仁天皇下地插秧。2019年5月（图片：宫内厅）

始于明治4年（1872年）的养蚕活动由历代皇后承担，现今的雅子皇后接过了美智子上皇后的衣钵。每年春季到初夏，皇后要饲养蚕宝，收获蚕茧，参与养蚕的各个环节。现在皇家饲养的蚕是最接近古代丝绸用蚕的品种，其蚕丝常常被用于制作正仓院宝物的复制品。

雅子皇后在皇居内红叶山的养蚕所主持明治时代传承至今的投喂桑叶仪式。2021年5月（图片：宫内厅）
雅子皇后在皇居内红叶山的养蚕所主持明治时代传承至今的投喂桑叶仪式。2021年5月（图片：宫内厅）

传承和歌等传统文化、新年的“四方拜”（每年第一个新年仪式，祭拜四方祈祷风调雨顺——译注）等自古以来的宫中祭祀活动也是天皇重要的公务活动，此外，天皇还要在公务之余开展研究活动。

2019年5月1日即位的新天皇是第126代天皇，天皇世系图谱依据的是《日本书纪》（720年）等史书中记载的神话。从据传于公元前660年即位的第一代神武天皇起，到公元6世纪左右的天皇，大多都缺乏有力的史料证明其确实存在。根据神话记载，神武天皇的祖先是天照大神，直至现代，历代天皇都会继承据传为天照大神赐予的三种神器（镜、玉、剑），举行神道祭祀活动。

令和（德仁）天皇爱好拉中提琴和登山，曾赴英国牛津大学留学。他从事过水运历史研究，著有《与泰晤士一起》一书。雅子皇后原是一名外交官，曾赴美国哈佛大学、英国牛津大学留学。两人的独生女爱子公主从小就是相扑运动迷，小小年纪就能背出相扑选手全名和籍贯的趣闻一度为人津津乐道。爱子喜欢拉大提琴，以及篮球等体育运动。

天皇和皇族居住在国有设施内，不能自由选择职业

皇室是天皇和皇族的总称。天皇的家族称为皇族，但“天皇”却不在皇族之列。皇室没有姓，署名时只写名字。例如当今天皇叫“德仁”，皇后叫“雅子”。此外，皇族男性结婚后另立宫家，就会被赐予宫号，如“秋筱宫”。2019年4月30日退位的明仁天皇和美智子皇后分别被尊称为“上皇”和“上皇后”。依据仅限一代的《特例法》，明仁上皇开了明治时代以后天皇“退位”的先河。围绕是否应创设退位制度的问题，日本社会展开了广泛的讨论。

皇族没有选择职业的自由。工作单位只能是以公益为目的的非营利团体，还需要获得天皇的许可。此外，皇室没有选举权和被选举权，必须优先执行公务。皇室的财产已收归国有。

平安时代（794年-1185年）至江户时代（1603年-1868年），天皇一直住在京都，进入明治时代以后，1869年迁居东京。

天皇和皇族不能收养养子，皇族男性结婚需要经过皇室会议（皇室重要事项的最高审议机关）的审议。皇族女性婚姻自由，不过一旦与普通国民结婚，就要放弃皇族身份。

由父系男性继承皇位

法律《皇室典范》规定了继承皇位的资格、顺位、皇族、摄政等皇室基本制度。日本《宪法》规定了皇位继承采用世袭制。

回顾历史，也曾有过庶子和女性继承皇位的情况。皇族的人数逐年减少，在悠仁亲王出生之前，“皇位继承方式”曾被拿到政府层面进行讨论，但目前政府和国会一直保持搁置讨论的状态。现在的《皇室典范》规定，只有父亲或祖父是天皇的父系男性才有资格继承皇位。

皇室成员构成（2021/10数据）
天皇一家喜迎新年。德仁天皇（中）、雅子皇后（左）、爱子公主（右）。2023年1月1日（图片：宫内厅）
天皇一家喜迎新年。德仁天皇（中）、雅子皇后（左）、爱子公主（右）。2023年1月1日（图片：宫内厅）
上皇与上皇后。2023年1月1日（图片：宫内厅）
上皇与上皇后。2023年1月1日（图片：宫内厅）
皇储秋筱宫（左2）、皇储妃（右2）、佳子公主（左）、悠仁亲王（右）。2023年1月1日（图片：宫内厅）
皇储秋筱宫（左2）、皇储妃（右2）、佳子公主（左）、悠仁亲王（右）。2023年1月1日（图片：宫内厅）

标题图片：天皇、皇后及皇室成员向前来贺年的民众挥手示意（2020年1月2日，东京皇居，宫内厅）

（2023年12月25日更新）

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