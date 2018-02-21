在日本國憲法中，天皇被定義為日本國家及國民的象徵。皇位自古世襲至今。現代皇室典範規定只有父系男性後代才有皇位繼承權。

日本天皇制被認為是世界最古老的世襲君主制度

天皇不得參與一切國政。

第二次世界大戰後，1947年5月3日實施的《憲法》第一條規定天皇是日本國以及日本國民整體的象徵。

天皇按照形式慣例是必須參與國事，如任命內閣總理大臣、最高法院法官、召集國會、頒布法律等。此外，天皇要接見賓客，如來訪的外國皇室、總統等元首，歡迎外國大使和公使駐日，對日本派駐國外的大使夫婦也要一一接見。

作為官方行為，天皇需要出席頒獎典禮、全國植樹節，以及主持接見、會談、茶會、午宴、晚宴、「歌會始」（天皇在每年年初時舉辦的和歌會——譯注）等公務活動。這類活動2016年一年會舉行了兩百次。另外，除了出國訪問外，還要訪問國內的文化、產業和社會福利設施等。天皇陛下與皇后陛下還多次訪問二戰中淪為戰場的沖繩、塞班、硫磺島、帛琉等地，舉行慰靈儀式，還前往受災地區慰問災民。

傳承日本和歌文化等傳統、新年的「四方拜（每年第一個新年儀式，祭拜四方祈禱風調雨順——譯注）」等自古以來的宮中祭祀活動都是重要的公務活動。並且還要在公務之餘從事研究。

現在的天皇是第125代天皇，皇室系譜是根據《日本書紀》（720年）等史書中的神話編定。據傳於西元前660年即位的神武天皇起，到西元6世紀左右的天皇，大多都缺乏有力的史料證明其確實存在。根據神話記載，神武天皇的祖先是天照大神，直至現代，歷代天皇都會繼承據傳是天照大神賜予的三種神器（鏡、玉、劍），舉行神道祭祀活動。