Императорский дом Японии имеет долгую историю, восходящую к мифическим временам. В наши дни император играет церемониальную роль и выполняет многочисленные функции как символ государства.

Легендарные потомки богини Солнца

Согласно 1-й статье Конституции Японии, принятой 3 мая 1947 года, «Император является символом государства и единства народа».

Он никаким образом не участвует в руководстве ходом национальной политики, но выполняет ряд государственных формальных и церемониальных действий – он назначает премьер-министра, главного судью Верховного суда, открывает сессии парламента, обнародует законы. Он также проводит встречи с иностранными монархами, президентами и прочими государственными лидерами, принимает прибывающих в Японию послов других стран и отбывающих за границу японских послов с их жёнами.

Император участвует в выдаче наград, праздниках высадки деревьев и других мероприятиях, в том числе во встречах с представителями общественности, чайных собраниях, торжественных приёмах и поэтических конкурсах. Императорские поездки также традиционно включают посещение военных мемориалов с молитвой об упокоении жертв конфликта. Общее количество таких функций может ежегодно достигать более чем 100. Он регулярно посещает культурные и промышленные предприятия и центры социального обеспечения Японии, а также выезжает за границу. Император и императрица часто встречаются с жителями пострадавших от стихийных бедствий районов.

Император Нарухито сажает рис в мае 2019 г. (предоставлено Управлением императорского двора).

Императрица Масако кормит тутовых шелкопрядов в мае 2021 г. (предоставлено Управлением императорского двора)

Другие важные обязанности включают сохранение традиционной культуры, такой как традиция стихосложения, и проведение придворных ритуалов, таких как новогодняя церемония «Поклонения четырём сторонам» (сихохай), во время которой император поворачивается в знак почтения к каждому из главных святилищ страны. Свободное от таких дел время император посвящает исследованиям.

Нынешний император Нарухито считается 126-м императором Японии, согласно традиционной генеалогии, описанной в мифолого-летописном своде «Анналы Японии» (Нихон сёки). Не существует никаких исторических свидетельств существования многих императоров вплоть до VI века, а тем более тех, которые существовали в эпоху, начинающуюся с 660 г. до н. э., когда, согласно мифам, воцарился первый император, Дзимму. В мифологии говорится, что Дзимму является потомком солнечной богини Аматэрасу, получившим от неё императорские регалии (сансю-но дзинги, «три божественных предмета» – меч, зеркало и яшму), и якобы с тех пор японские императоры хранят регалии и исполняют функции жреца при проведении синтоистских обрядов.

Жизнь в императорской семье

Члены императорской семьи не имеют фамилии как таковой и используют только собственные имена. Император Сёва при жизни был известен как Хирохито; название периода правления императора используется как его личное имя только после его смерти. Таким образом, имена нынешней императорской четы – Нарухито и Масако, фамилии у них нет. Родители Нарухито сейчас известны как почётный император Акихито и почётная императрица Митико. Когда мужчины императорского дома, не состоящие в прямой линии наследования, женятся, они получают новые титулы, указывающие на то, что они основывают новые ветви дома. Например, второй сын Акихито, Фумихито, носил титул принца Акисино, прежде чем стать наследным принцем после восшествия на престол его брата.

У членов императорского дома нет свободы выбора профессии. Они могут работать только в некоммерческих структурах, направленных на общественное благо, и лишь с разрешения императора. Они должны уделять приоритетное внимание своим официальным обязанностям членов дома, у них нет права голосовать или быть избранными на выборные посты. Имущество императорского дома принадлежит государству.

Император и другие члены императорского дома не могут усыновлять детей. Если женится мужчина императорского дома, для обсуждения брака собирают Совет императорского дома – высший орган, ведающий важнейшими делами дома. Женщины дома могут выходить замуж по желанию, однако они исключаются из членов императорского дома, если выходят замуж за простолюдина.

Наследование по мужской линии

Основы императорской системы, то есть право и очерёдность наследования, состав дома, порядок назначения регента и другие её аспекты определяет Закон об императорском доме (Ко:сицу тэмпан).

Исторически были случаи, когда сыновья наложниц восходили на трон. Были также правившие женщины-императрицы. Однако, согласно действующему Закону об императорском доме, наследовать титул может только мужчина императорского дома, являющийся потомком императора по мужской линии. Из-за уменьшающегося числа членов дома и отсутствия наследника мужского пола в молодом поколении походили дебаты о том, позволить ли принцессе Айко взойти на трон. Однако рождение в 2006 году принца Хисахито, племянника императора Нарухито, привело к приостановке этих обсуждений. Несмотря на значительную общественную поддержку кандидатуры принцессы Айко в качестве наследницы престола, в парламенте Японии нет никаких движений, направленных на изменение ситуации.

Конституция указывает, что наследование императорского титула происходит по родству. Если обратиться к истории императорского дома, мы увидим, что императорами становились и сыновья наложниц императора, этот титул могли наследовать и женщины. Однако в нынешнем Законе об императорском доме указано, что императором может стать только мужчина, унаследовавший титул по мужской линии, и пока нет признаков того, что ситуация изменится.

Император Нарухито (в центре), императрица Масако (слева) и принцесса Айко празднуют Новый год 1 января 2023 г. (предоставлено Управлением императорского двора)

Почётный император Акихито и почётная императрица Митико, 1 января 2023 г. (предоставлено Управлением императорского двора)

Наследный принц Фумихито (второй слева), наследная принцесса Кико (вторая справа), принцесса Како (слева) и принц Хисахито, 1 января 2023 г. (предоставлено Управлением императорского двора)

Фотография к заголовку: Император Нарухито (третий слева) и другие члены императорской семьи машут рукой с балкона императорского дворца в Токио людям во время новогоднего празднования 2 января 2020 г.

Все фотографии предоставлены Управлением императорского двора