После войны Рождество стало одним из любимых праздников японцев. Для большинства из них этот праздник лишен религиозного содержания: для многих Рождество – это день визита Санта-Клауса, и к приходу дорогого гостя дома и улицы надевают нарядное рождественское убранство.

Рождество как красочный фестиваль

В детстве мы верили, что если будем весь год хорошо себя вести, то в рождественскую ночь получим подарок от Санта-Клауса, и утром 25 декабря – ведь в Японии отмечают католическое Рождество – страшно радовались обнаруженному под подушкой долгожданному подарку. А сколько же нам было лет, когда мы вдруг осознали, что на самом деле эти подарки покупали для нас родители?

В Японии праздничное настроение гораздо больше ощущается не в само Рождество, а в канун Рождества, вечером 24 декабря. Песня Ямаситы Тацуро, которая так и называется «Канун Рождества», вот уже 29 лет подряд неизменно попадает в хит-парады. По телевидению по всем каналам идут рождественские спецвыпуски, и обязательно транслируется фильм под названием «Рождество». В токийском Диснейленде и Universal Studios Japan в Осаке проводятся рождественские парады, фейерверки и множество других специальных мероприятий.

В отличие от христианских стран, где Рождество – это государственный, и прежде всего религиозный праздник, в Японии религиозная составляющая Рождества практически незаметна – этот праздник больше похож на красочный фестиваль, сродни традиционным японским о-мацури. Празднование Рождества в Японии не связано с рождением Иисуса Христа и существует вне библейского контекста, на рождественскую службу ходят только христиане.

В Японии насчитывается около 1,9 млн христиан, что составляет немногим более 1% от общего количества последователей разных религий (по данным ежегодника «Религия» Японского Агентства по делам культуры). Но Рождество, которое в современной Японии называется Курисумасу, любят все, а не одни лишь только христиане. В декабре 1904 года на входе в универмаг «Мэйдзия», расположенный на Гиндзе, появилась нарядная рождественская елка – считается, что именно это событие стало одним из первых шагов на пути популяризации Курисумасу в Японии. В наши дни с приходом декабря многие ставят елки у себя дома, повсюду зажигаются праздничные гирлянды из лампочек, в магазинах продаются елочные игрушки и другие товары к Рождеству. В крупных городах устраивается специальная рождественская иллюминация; улицы, площади и парки сияют рождественским убранством.

Девочка украшает ёлку к Рождеству

Канун Рождества – самый романтичный вечер в году?

В христианских странах Рождество, как правило, отмечают дома в кругу семьи. А в Японии семейным праздником по традиции считается не Рождество, а Новый год, О-сёгацу.

Рождество в Японии проводят либо с друзьями, либо с любимым человеком, этот праздник ассоциируется с веселой и шумной вечеринкой или романтической встречей один на один. А так как само Рождество в Японии – это рабочий день, то все самое интересное происходит накануне вечером. Именно поэтому канун Рождества считается более романтическим и праздничным днем, чем само Рождество. На Рождество не принято дарить подарки. Два исключения из правил: подарки родителей маленьким детям и обмен подарками между влюбленными. Вообще для влюбленных Рождество – это важный праздник, сравнимый с Днем Рождения или с годовщиной знакомства, или даже свадьбы.

Каждый уважающий себя бизнес, даже самый маленький, вступает в рождественскую «торговую войну», пытаясь завоевать внимание покупателей: в витринах магазинов выставлены особые рождественские товары, в ресторанах действует специальное рождественское меню, в крупных гостиницах при участии модных эстрадных артистов проводятся праздничные вечерние шоу, в которых можно принять участие за 40-50 тысяч йен. Надо ли говорить, что отели и рёканы (японские традиционные гостевые дома) забиты под завязку, так что если в Рождество вы планируете ночевать не дома, а в гостинице – стоит позаботиться о ночлеге заблаговременно.

Рождественская иллюминация Маруноути в Токио

Рождественский торт – под снежной шапкой взбитых сливок

Традиционное рождественское блюдо в Японии – это не индейка, а жареная курица. Имейте в виду, приобрести курицу в рождественский день невозможно, и заказывать за день тоже бесполезно. Готовиться к этому дню нужно заранее и заказывать специальный рождественский продуктовый набор в сетях «быстрого питания» или супермаркетах за пару недель, или хотя бы за несколько дней до Рождества.

Жареная курица и праздничный торт

Еще одним обязательным пунктом рождественского меню в Японии является рождественский торт курисумасу-кэки. Так называют бисквитный торт, украшенный большим количеством взбитых сливок и шоколадным кремом. Курисумасу-кэки принято есть в рождественский день, двадцать пятого декабря. Поверх взбитых сливок на торт для пущей красоты кладут клубнику, кусочки шоколада и маленькие сахарные или марципановые фигурки: рождественскую ёлку, Санта-Клауса, рождественских оленей. Рождество и День святого Валентина – самые жаркие дни для японских кондитеров.

Жареная курица и рождественский торт – эти два современных кулинарных обычая на Рождество получили широкое распространение в Японии благодаря успешной рекламной компании фастфуд-сетей и комбини, а также благодаря умелой имиджевой стратегии кондитеров.

На смену Рождеству приходит Новый год О-сёгацу

В Японии с давних пор принято праздновать Новый год. Празднование длится либо неделю (с первого по седьмое января), либо две (с первого по пятнадцатое января), этот период называется по японски сёгацу (начало года). В общих чертах отметив Рождество, японцы, как только наступает 26 декабря, тут же переходят в «новогодний режим». Рождественские елки у дверей уступают место новогодним украшениям-оберегам симэкадзари, витрины магазинов и торговых центров тоже преображаются в одну ночь. Вслед за кануном нового года (яп. Оомисока) наступает Новый год (яп. О-сёгацу), вереница сезонных праздников не заканчивается.

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Фотография к заголовку: Праздничный торт, украшенный взбитыми сливками и клубникой.