Los japoneses comenzaron a sentir verdadera pasión por la Navidad durante la posguerra. Aunque no contemplan la parte religiosa de esta fiesta, los hogares y cada rincón de la ciudad son decorados con coloridos adornos navideños en la víspera de la llegada de Santa Claus.

La Navidad, una época con alma de festival

Como en otras partes del mundo, los niños en Japón creen que si se portan bien, Papá Noel les dejará un regalo en Nochebuena, y se alegran al encontrar en la mañana del 25 de diciembre un regalo junto a su almohada o bajo el árbol.

¿Pero qué hace que en Japón sea más animada la noche del 24 de diciembre en lugar del día 25? Hay algunas cosas típicas de esta época en Japón. La canción de amor de Yamashita Tatsurō Kurisumasu Ibu (X-mas Eve) ha entrado en la lista de éxitos de esta temporada durante 29 años seguidos. La programación televisiva también se llena de especiales de Navidad, y se emiten un sinfín de películas navideñas. Los parques temáticos Tokyo Disney Resort y Universal Studios Japan en Osaka también ofrecen un gran volumen de actividades especiales durante esta época.

La Navidad tiene tanto éxito en Japón como en los países de mayoría cristiana, pero en el caso de Japón la gente no la celebra en un sentido religioso, sino que la entiende más bien como un festival. La mayoría no relaciona esta fiesta con la natividad de Jesucristo como se recoge en la biblia, y solo los cristianos en Japón acuden a misa ese día.

En Japón los cristianos representan apenas un 1 % de todos los creyentes de distintas religiones en el país. No obstante, a todos les encanta la Navidad independientemente de sus creencias. La Navidad comenzó a celebrarse en Japón en 1904, cuando, según se comenta, la tienda de alimentos de lujo Meiji-ya, en Ginza, exhibió en la entrada de su establecimiento un árbol de Navidad. Un poco antes de diciembre muchos japoneses decoran sus hogares con el típico árbol y las luces de Navidad, y las tiendas se llenan de productos navideños. La iluminación navideña también llena las calles de los colores característicos de esta festividad.

Una niña decora un árbol de Navidad.

¿Es la víspera de Navidad una noche romántica?

En los países de mayoría cristiana la víspera de la Navidad se suele celebrar en el hogar con la familia.

En Japón eso solo es común durante la víspera del Año Nuevo. Se comprende la Navidad fundamentalmente como una fiesta que muchos solteros aprovechan para tener una cita, o en la que se reúnen los amigos. Muchos japoneses consideran que la víspera de Navidad es mucho más “romántica” que el mismo día 25. En cuanto a los regalos de Navidad, en la mayoría de los casos son los padres los que los entregan, pero también las parejas intercambian sus obsequios. Las parejas consideran este día tan importante como los cumpleaños o el aniversario. Los pequeños comercios llenan sus escaparates de decoración navideña, y los restaurantes ofrecen menús de Navidad. Los hoteles más populares tambien organizan veladas con shows en los que participan artistas famosos donde la entrada suele costar entre 40.000 y 50.000 yenes, y otros alojamientos como los ryokan también están completamente reservados durante esa noche.

Iluminación en Marunouchi, Tokio.

El “pastel de navidad” y otros menús de Navidad

Un pollo asado y un pastel de Navidad.

En el menú de la cena de Navidad en Japón lo clásico no es el pavo, sino el pollo asado. Muchas personas reservan menús especiales de Navidad en restaurantes de comida rápida y supermercados con días de antelación para evitar las aglomeraciones.

Pero sin duda cuando hablamos de la Navidad japonesa lo que no puede faltar es el “pastel de Navidad” (kurisumasu kēki), una tarta decorada. Se trata de un pastel con abundante nata y chocolate en un bizcocho esponjoso, una tarta con motivos navideños que se come durante estas fechas. Sobre la nata se suelen colocar fresas y piezas de chocolate, así como figuritas con forma de Santa Claus o árboles de Navidad hechos con azúcar o de mazapán. La Navidad y San Valentín son sin duda los períodos de más actividad en las dulcerías.

Se dice que las campañas de publicidad de las cadenas de comida rápida y las tiendas de 24 horas, así como de las dulcerías, son las responsables de que se haya adoptado esta costumbre navideña en Japón.

A partir del día 26 Japón se prepara para la celebración tradicional del Año Nuevo

Shōgatsu, el Año Nuevo en japonés, es una antigua celebración que se extiende desde el 1 de enero al el día 7 o 15 del mismo mes. Después de celebrar el día de Navidad, el día 26 de diciembre todo Japón comienza a prepararse para la llegada del nuevo año. La corona navideña que hasta hace poco decoraba la entrada de los hogares y las tiendas es sustituida por el más tradicional shimekazari, y los escaparates cambian completamente su decoración. Con la llegada del último día del año y del Año Nuevo, Japón se prepara para otra temporada llena de celebraciones.

Fragmentos de Japón

(Imagen del encabezado: una tarta de navidad y pollo asado. © Adobestock.)