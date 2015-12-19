二戰後，日本人迷上了聖誕節。雖然並沒有多少宗教色彩，但是在等待聖誕老人到來的平安夜，家家戶戶、街頭巷尾洋溢著聖誕節的氣息。

聖誕節要的就是過節的熱鬧氣氛

「做個乖孩子的話，平安夜裏聖誕老人就會來送你禮物」——小時候曾對這句話深信不疑，25日早晨醒來，發現放在枕旁的禮物，總是歡喜不已。也不記得是到了幾歲，才知道那些禮物其實都是父母為我們準備的。

在日本，不知為何，比起聖誕節當天的12月25日，24日的平安夜更加熱鬧。山下達郎的經典情歌《Christmas Eve》已連續29年打入排行榜。電視被聖誕節專題節目攻陷，冠以「聖誕」之名的電影也開始熱映。東京迪士尼樂園和大阪環球影城在這一期間也舉辦各類豐富多彩的聖誕活動。

在歡度聖誕節這一點上，日本與基督教國家並無二致，但是日本的聖誕節卻沒有太多宗教意義，大多數人是把它當熱鬧的節日來過的。它與耶穌的誕生、與聖經並無關係，去教堂做彌撒的，幾乎都只是基督教徒。

據說日本約有190萬人信仰基督教，僅占整個宗教人口的1%強（文化廳編《2013年度宗教年鑑》）。即便如此，大家卻都很喜歡聖誕節。據說日本人慶祝聖誕節，最早是從明治37年（1904年）位於銀座的高級食品店「明治屋」在店門口裝飾聖誕樹開始的。一到12月，家中裝飾聖誕樹，點綴上亮燈，街上到處是琳瑯滿目的聖誕商品。聖誕燈飾照亮了夜空，整座城市都染上了聖誕節的色彩。

裝飾聖誕樹的小女孩

平安夜，浪漫夜？

在基督教國家，聖誕節一般多是和家人一起歡度的，而在日本，合家團圓的節日一般是新年。

日本人對聖誕節的認識更多是一項快樂的活動，未婚男女大多跟戀人花前月下，或是約上三五好友，一起熱鬧熱鬧。比起聖誕節當天，很多人都認為平安夜更為「浪漫」。聖誕禮物基本是父母送給子女，或是戀人之間互贈。對於情侶而言，聖誕節是與生日和紀念日一樣重要的日子。商店全面展開聖誕商戰，餐廳全都換成了聖誕菜單。在高級飯店舉辦的藝人聖誕晚餐一晚高達4～5萬日圓，飯店、旅館的房間也早早地預約一空。

東京丸之內的聖誕燈飾

塗滿厚厚鮮奶油的裱花蛋糕

烤雞和聖誕蛋糕

日本家庭聖誕大餐的必備食物不是火雞，而是烤雞。由於聖誕節當天肯定會被訂單擠爆，所以聖誕菜餚人們都是提前多日去速食店或超市預訂的。

在談到日本的聖誕節時，不能不提的就是「聖誕蛋糕」。在海綿蛋糕上，塗滿厚厚的奶油或巧克力奶油來裝飾蛋糕，在聖誕節那天吃。奶油上面還點綴著草莓和巧克力、砂糖和杏仁膏（Marzipan）做成的聖誕老人或聖誕樹造型的裝飾物等。聖誕節和情人節都是糕點行業的熱賣時節。

這樣的習俗之所以在日本普及，據說很大程度上是由於速食店、便利商店和蛋糕店通過大打廣告，塑造商業形象這種策略所致。

送走聖誕，開始準備迎接日本傳統節日「正月」

「正月」是日本慶祝新年的傳統習俗，時間是從1月1日到7日，或到15日（明治維新之後，改用公曆渡過新年，但名稱還是沿用「正月」——譯註）。在日本，感受了一番聖誕氣氛後，從12月26日開始，全國上下就一齊切換成新年模式了。門上掛的聖誕花環換成了過年避邪除災的稻草繩裝飾，商店櫥窗的擺飾也都煥然一新。隨著除夕和正月的臨近，各種節日活動也陸續展開。

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標題圖片：塗滿奶油並裝飾著草莓和巧克力的聖誕蛋糕