二战后，日本人迷上了圣诞节。虽然并没有多少宗教色彩，但是在等待圣诞老人到来的平安夜，家家户户、街头巷尾洋溢着圣诞节的气息。

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圣诞节要的就是过节的热闹劲儿

“做个乖孩子的话，平安夜里圣诞老人就会来送你礼物”——小时候曾对这句话深信不疑，25日早晨醒来，发现放在枕旁的礼物，总是欢喜不已。也不记得是到了几岁，才知道那些礼物其实都是父母为我们准备的。

在日本，不知为何，比起圣诞节当天的12月25日来，24日的平安夜更加热闹。山下达郎的经典情歌《平安夜》已连续29年打入热歌榜。电视被圣诞节专题节目攻陷，冠以“圣诞”之名的电影也开始热映。东京迪士尼乐园和大阪环球影城在这一期间也举办各类丰富多彩的圣诞活动。

在欢度圣诞节这一点上，日本与基督教国家并无二致，但是日本的圣诞节却没有太多宗教意义，大多数人是把它当热闹的节日来过的。它与耶稣的诞生、与圣经并无关系，去教堂做弥撒的，几乎都只是基督教徒。

据说日本约有190万人信仰基督教，仅占整个宗教人口的1%强（文化厅编《2013年度宗教年鉴》）。即便如此，大家却都很喜欢圣诞节。据说日本人庆祝圣诞节，最早是从明治37年（1904年）位于银座的高级食品店“明治屋”在店门口装饰圣诞树开始的。一到12月，家中装饰圣诞树，点缀上彩灯，街上到处是琳琅满目的圣诞商品。圣诞灯饰照亮了夜空，整座城市都染上了圣诞节的色彩。

装饰圣诞树的小女孩

平安夜，浪漫夜？

在基督教国家，圣诞节一般多是和家人一起欢度的，而在日本，合家团圆的节日一般是新年。

日本人对圣诞节的认识更多是一项快乐的活动，未婚男女大多跟恋人花前月下，或是约上三五好友，一起热闹热闹。比起圣诞节当天，很多人都认为平安夜更为“浪漫”。圣诞礼物基本是父母送给子女，或是恋人之间互赠。对于情侣而言，圣诞节是与生日和纪念日一样重要的日子。零售行业全面展开圣诞商战，餐厅统统换成了圣诞菜单。在高级酒店举办的艺人圣诞晚餐秀一晚高达4～5万日元，饭店、旅馆的房间也早早地预约一空。

东京丸之内的圣诞彩灯

涂满厚厚鲜奶油的裱花蛋糕

烤鸡和裱花蛋糕

日本家庭圣诞大餐的必备食物不是火鸡，而是烤鸡。由于圣诞节当天肯定会被订单挤爆，所以圣诞菜品人们都是提前多日去快餐店或超市预订的。

在谈到日本的圣诞节时，不能不说的是名为“圣诞蛋糕”的裱花蛋糕。在海绵蛋糕上，涂满厚厚的鲜奶油或巧克力奶油，做成裱花蛋糕，在圣诞节那天吃。奶油上面还点缀有草莓和巧克力、砂糖和杏仁膏做成的圣诞老人或圣诞树造型的饰物等。圣诞节和情人节都是糕点行业数钱数到手抽筋的时节。

这样的习俗之所以在日本普及，据说很大程度上是由于快餐店、便利店和蛋糕店通过大打广告，塑造商业形象这种策略所致。

送走圣诞，开始准备迎接日本传统节日“正月”

“正月”是日本庆祝新年的传统习俗，时间是从1月1日到7日，或到15日（明治维新之前，日本和中国一样过农历新年，而明治维新之后，改过公历新年，但名称还是沿用“正月”——译注）。在日本，感受了一番圣诞气氛后，从12月26日开始，全国上下就一齐切换成新年模式了。门上挂的圣诞花环换成了过年辟邪除灾的稻草绳装饰，商店橱窗的摆饰也都焕然一新。随着除夕和正月的临近，各种节日活动也陆续展开。

标题图片：涂满鲜奶油并装饰着草莓和巧克力的裱花蛋糕