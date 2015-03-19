Согласно одному из опросов 2010 года, в Японии высочайшая плотность кафе и ресторанов в мире; в среднем одно подобное заведение приходится на 216 человек (к примеру, в Соединенных Штатах – на 547 человек), а всего по стране насчитывается около 470 000 заведений общественного питания. Это изобилие особенно заметно в Токио, где находится около 80 000 кафе и ресторанов. И поэтому, несмотря на репутацию японской столицы как дорогого города, еда вне дома часто оказывается гораздо дешевле, чем в других мегаполисах мира, благодаря популярным сетям быстрого обслуживания, достойному соотношению цены и качества и вечной нехватке времени. Вот подборка из пяти крупнейших сетей.

«Сукия» (すき家)

Самая большая в Японии сеть быстрого питания национальной кухни. По стране всего почти 2 000 торговых точек. Сеть «Сукия» известна своими блюдами с говядиной. Главное блюдо меню – гюдон, буквально «чашка (риса) с говядиной», то есть чашка с рисом, на который выкладывают гарнир из тонких кусочков говядины, тушенных с луком. Это блюдо предлагают также конкуренты «Сукия» – сети «Ёсиноя» и «Мацуя», однако «Сукия» предлагает дополнительные топпинги из сыра, кимчхи, редьки дайкон и т. п.

«Тэндон Тэнъя» (天丼てんや)

В сети «Тэндон Тэнъя» подают похожие блюда, но гарниром является тэмпура – жаренные в кляре рыба, кальмары, креветки, грибы, тыквы, баклажаны, зелёные бобы, корень лотоса. В стандартном наборе к выбранному блюду подается также суп мисо.

«Мос Бургер» (Mos Burger)

Американский гигант «МакДональдс» в настоящее время лидирует среди сетей быстрого питания в Японии, но лидером национального значения является сеть «Мос Бургер». Бургеры стандартные, одинаковой формы; если кому-нибудь хочется попробовать что-то непривычное, то есть и сандвичи из «булочек», сделанных из риса. Некоторые любители бургеров страстно преданы «Мос Бургеру», тогда как другие предпочитают «Фрешнес Бургер».

«Сусиро» (スシロー)

Даже если у вас не хватает наличных или нет богатых друзей, с которыми можно пойти в самые дорогие рестораны суcи на Гиндзе, вы все равно сможете насладиться самой известной японской едой в ресторанчиках типа кайтэн-дзуси («конвейерные суси»), – таких, например, как «Сусиро». Любой посетитель может заказать блюда через сенсорную панель или взять тарелку с понравившимся блюдом, которая едет мимо по конвейеру.

«КоКо Итибанъя» (CoCo壱番屋)

Карри и тонкацу (свиные котлеты в панировке) чрезвычайно популярны в Японии, и сеть «КоКо Итибанъя» – одна из самых крупных. Тут вы можете как следует насытиться кацу-карри и рисом, или просто рисом с карри, если вы не особо голодны. Выбор остроты блюда, количества риса и ингредиентов для карри дает вам возможность заказать именно то, что вы хотите. Другой вариант поесть карри – это конкурирующая с «КоКо» сеть «Го! Го! Карри», её магазины легко заметить по символу-талисману горилле на их вывесках.

Фото предоставлено пользователем Фликр autan.

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(Оригинал статьи на английском языке опубликован 21 января 2015 г.)