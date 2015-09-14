日本的咖啡馆和餐馆在世界上密度最高。这一特征在东京更加明显。尽管东京素以物价昂贵著称，但外出就餐却常常比世界其他大城市便宜得多。

2010年的一项调查显示，日本的咖啡馆和餐馆在世界上密度最高，平均每216人就拥有一家（据估计美国是每547人一家），日本全国的餐饮店总数超过470000家。在东京，这一特征更加明显，这里聚集了80000多餐饮点。尽管东京素以物价昂贵著称，但外出就餐却常常比世界其他主要城市便宜得多。一些全国规模的快餐连锁店深受人们喜爱，无论是为了省钱还是赶时间，你都有充分的选择余地，去享受这些物美价廉的各类快餐。这里且介绍五家店，吊吊你的胃口。

食其家(Sukiya)

日本国内最大的快餐连锁店，拥有近2000家分店。食其家最著名的是牛肉饭，其基本形式是一碗米饭上盖浇薄片牛肉炖洋葱。这是一种快餐标准形式，其竞争对手吉野家和松屋，也以这种盖浇牛肉饭为主打商品。食其家的牛肉饭还有附加配料可随你选择，比如奶酪、朝鲜泡菜、萝卜泥等。

Tenya

Tenya的米饭上盖的不是牛肉，而是天妇罗。这是典型的日本料理，且十分经济实惠，最受欢迎的浇头（天妇罗）有鱼、鱿鱼、虾、南瓜、茄子、青豆、蘑菇、莲藕等。如同所有的米饭类快餐一样，一客盖饭必搭一碗酱汤，可以说这是标准的日式吃法吧。

摩斯汉堡(Mos Burger)

美国快餐巨头麦当劳，实际上在日本也是占主导地位的快餐连锁店，但引领本土汉堡创新潮流的却是摩斯汉堡。摩斯汉堡的汉堡包，尽管有点种类杂乱，但还是相当标准的。摩斯汉堡为那些喜欢尝试新鲜的人，率先推出了“饭堡”。日本的一些汉堡迷痴迷于摩斯汉堡，而另一些则更喜欢Freshness Burger（鲜堡，日本的另一家汉堡连锁店，创建于1992年）。

Sushirō

如果你没有钱，也没有阔绰的朋友带你去银座的顶级寿司店，你仍然可以去Sushirō之类的回转寿司餐厅享受日本最负盛名的料理。在Sushirō这类回転寿司餐厅，你既可以通过触摸屏直接点菜，又可以随意选取传送带上转过来的寿司碟。

CoCo壹番屋(Coco Ichibanya)

咖喱饭和炸猪排（裹面包屑的油炸猪排）都是日本大众极为喜爱的料理，CoCo壹番屋就是经营这两种料理的大型连锁店。如果你饥肠辘辘，就可以到这里大嚼一份猪排咖喱饭；如果你不太饿，那么也可以只要一份普通咖喱饭。对辣度、米饭份量、咖喱配方，你都可以根据自己的爱好一一选择。当然，你也可以去它的竞争对手“Go!Go!咖喱”就餐，它的吉祥物标志大猩猩很容易被发现。