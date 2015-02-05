أظهر مسح أجري عام ٢٠١٠ أن اليابان هي المكان الأكثر كثافة في العالم من حيث عدد المقاهي والمطاعم والذي بلغ أكثر من ٤٧٠٠٠٠ منشأة في أنحاء البلاد بمعدل منشأة واحدة لكل ٢١٦ مواطن (مقابل منشأة واحدة لكل ٥٤٧ شخص في الولايات المتحدة). وهذه الكثافة تكون واضحة بشكل أكثر في العاصمة اليابانية طوكيو حيث يتواجد فيها نحو ٨٠٠٠٠ مطعم. وعلى الرغم من أن طوكيو مدينة تشتهر بغلاء المعيشة على المستوى العالمي، إلا أن تناول الطعام خارج المنزل أرخص بكثير من عواصم عالمية أخرى بسبب توافر سلاسل مطاعم مختلفة ومتنوعة تحظى بشعبية على المستوى الوطني وتقدم وجبات سريعة بجودة معقولة لا بأس بها وأسعار مقبولة تناسب محدودي الدخل والذين هم في عجلة من أمرهم بسبب نمط الحياة السريعة الذي يسيطر على اليابانيين في كل شيء. وفي هذا الموضوع نستعرض خمسة سلاسل مطاعم قد تثير شهيتك لتناول الطعام فيها !.

سوكييا (すき家 ،Sukiya)

وهي أكبر سلسلة مطاعم في اليابان لتقديم وجبات محلية سريعة، فلها نحو ٢٠٠٠ فرع على مستوى اليابان. وتشتهر بوجبة لحوم أبقار تُقدم في سلطانية والتي تسمى ”غيودون“: وتشير ”دون“ إلى عدة محتويات موضوعة فوق طبقة من الأرز. ويتكون غيودون من قطع مطهية من البصل وشرائح رقيقة من اللحم البقري توضع في الأرز، وهي تشابه وجبات سريعة تقدمها مطاعم يوشينويا وماتسويا المنافسة. ومن بين الإضافات التي توضع على هذه الوجبة الجبنة وكيمتشي (مخلل الملفوف) والفجل الياباني.

تينيا (天丼てんや ،Tenya)

تقدم هذه السلسلة وجبة مؤلفة من سلطانية أرز يوضع فوقها قطع تيمبورا ”تين دون“ بدلاً من شرائح اللحم البقري. ومن بين أنواع التيمبورا المستخدمة في هذه الوجبة الرخيصة التي تمثل طبقاً يابانيا تقليدياً، قطع سمك وحبار وجمبري ويقطين وباذنجان وفاصولياء خضراء ومشروم وجذر زهرة اللوتس والتي تُعامل بخلطة من البيض والطحين ومواد أخرى ومن ثم تقلى لتصبح مقرمشة ولذيذة. وبالإضافة لهذه الوجبة، يحصل الزبون على شوربة ميسو كما هو الحال مع كل الوجبات السريعة الأخرى التي تتألف من سلطانيات أرز.

موس برغر (MOS BURGER)

تهيمن سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية العملاقة في الحقيقة على صناعة الوجبات السريعة في اليابان، وموس برغر هي النسخة المحلية الرائدة في هذا المجال. تعتبر وجبة البرغر موحدة إلى حد ما، وهناك أيضاً سندويشات بخبز دائري مصنوع من الأرز لأولئك الذين يرغبون في تجربة شيء مختلف قليلاً. بعض عشاق البرغر في اليابان يفضلون موس برغر ولكن آخرين يفضلون فريشنيس برغر.

سوشيرو (スシロー ،sushiro)

يمكنك الاستمتاع بتناول السوشي والتي هي أشهر وجبة في اليابان، حتى وإن كنت لا تملك الكثير من النقود أو ليس لديك أصدقاء أغنياء ليدعوك إلى أشهر مطاعم السوشي في حي غينزا الراقي بطوكيو، وذلك في مطاعم تقدم فيها أطباق السوشي على سير متحرك (كايتن زوشي) مثل مطعم سوشيرو. وتستطيع أن تطلب طبق سوشي مباشرة من خلال شاشة لمس إلكترونية أو أخذ أحد الأطباق الموجودة على السير المتحرك عندما يقترب من طاولتك.

كوكو إيتشيبانيا (CoCo壱番屋 ،CoCo ichibanya)

تحظى وجبات الكاري وتونكاتسو (شرائح لحم الخنزير المطهية) بشعبية كبيرة في اليابان، وتعتبر كوكو إيتشيبانيا إحدى أكبر سلاسل المطاعم التي تقدم وجبة كاتسو كاري مع الأرز أو أرز كاري فقط إذا لم تكن جائعا كثيرا. وبإمكان الزبون أن يطلب ما يحتاج تماما من الطعام من خلال اختيار كمية التوابل وكمية الأرز ومكونات الكاري. كما تتنافس مع هذه السلسلة في تقديم وجبات كاري، سلسلة مطاعم Go! Go! Curry والتي يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال شخصية الغوريلا الترويجية الخاصة بها.

صورة مطعم سوكييا مأخوذة من حساب المستخدم autan على موقع فليكر.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية بتاريخ ٢١ يناير/كانون الثاني ٢٠١٥)