日本的咖啡館和餐廳在世界上密度最高。這一特徵在東京更加明顯。儘管東京素以物價昂貴著稱，但外出就餐卻常常比世界其它大城市便宜得多。

2010年的一項調查顯示，日本的咖啡館和餐廳在世界上密度最高，平均每216人就擁有一家（據估計美國是每547人一家），日本全國的餐飲店總數超過470,000家。在東京，這一特徵更加明顯，這裏聚集了80,000多餐飲點。儘管東京素以物價昂貴著稱，但外出就餐卻常常比世界其它主要城市便宜得多。一些全國規模的速食連鎖店深受人們喜愛，無論是為了省錢還是趕時間，你都有充分的選擇餘地，去享受這些物美價廉的各類速食。這裏且介紹五家店，吊吊你的胃口。

Sukiya

日本國內最大的速食連鎖店，擁有近2,000家分店。Sukiya最著名的是牛丼，其基本形式是一碗米飯上蓋澆薄片牛肉燉洋蔥。這是一種速食標準形式，其競爭對手吉野家和松屋，也以這種牛丼為主打商品。Sukiya的牛丼還有附加配料可隨你選擇，比如起司、韓國泡菜、蘿蔔泥等。

Tenya

Tenya的米飯上蓋的不是牛肉，而是天婦羅。這是典型的日本料理，且十分經濟實惠，最受歡迎的澆頭（天婦羅）有魚、魷魚、蝦、南瓜、茄子、青豆、蘑菇、蓮藕等。如同所有的米飯類速食一樣，一客丼必搭一碗味噌湯，可以說這是標準的日式吃法吧。

摩斯漢堡（Mos Burger）

美國速食巨頭麥當勞，實際上在日本也是占主導地位的速食連鎖店，但引領本土漢堡創新潮流的卻是摩斯漢堡。摩斯漢堡的漢堡，儘管有點種類雜亂，但還是相當標準的。摩斯漢堡為那些喜歡嘗試新鮮的人，率先推出了米飯的「珍珠堡」。日本的一些漢堡迷痴迷於摩斯漢堡，而另一些則更喜歡Freshness Burger（另一家漢堡連鎖店，創建於1992年）。

Sushirō

如果你沒有錢，也沒有闊綽的朋友帶你去銀座的頂級壽司店，你仍然可以去Sushirō之類的迴轉壽司餐廳享受日本最負盛名的料理。在Sushirō這類迴轉壽司餐廳，你既可以通過觸控螢幕直接點菜，又可以隨意選取傳送帶上轉過來的壽司碟。

COCO壱番屋（Coco Ichibanya）

咖哩飯和炸豬排都是日本大眾極為喜愛的料理，COCO壱番屋就是經營這兩種料理的大型連鎖店。如果你飢腸轆轆，就可以到這裏大嚼一份豬排咖哩飯；如果你不太餓，那麼也可以只要一份普通咖哩飯。對辣度、米飯份量、咖哩配方，你都可以根據自己的愛好一一選擇。當然，你也可以去它的競爭對手「Go! Go! Curry」就餐，它的吉祥物標誌大猩猩很容易被發現。