Японская традиционная гостиница – это гостеприимство и неповторимое очарование японской архитектуры. Здесь можно неспешно почивать на футоне, вкушать шедевры японской кухни, сидя на циновках-татами, принимать традиционную ванну о-фуро и без всякого стеснения ходить по территории гостиницы в удобном мягком халате юката. Всё здесь пропитано особой японской атмосферой.

Рёкан – храм японского гостеприимства

Кроме отелей в западном стиле в Японии есть рёканы – гостиницы, в которых все обустроено в духе традиционной японской культуры. Здесь все подчинено сезонности; интерьеры комнат-васицу выполнены в японском стиле со всеми его обязательными элементами: циновками-татами, подвижными перегородками сёдзи, нишей-токонома, в которой висит настенный свиток какэмоно и выставлена икэбана (композиция из цветов). Спят в таких комнатах не на кроватях, а на традиционных спальных матрасах –- футонах. В рёкане вы сможете принять японскую ванну о-фуро, и погрузиться в умиротворяющую атмосферу японского традиционного дома.

В любви к японским рёканам открыто признавались такие известные актеры, как Томми Ли Джонс и Том Круз. Обычно в рёкане не менее пяти гостевых комнат, но может быть и значительно больше. В некоторых заведениях для гостей оборудовано более восьмидесяти номеров. Согласно статистике 2014 года, по всей Японии насчитывается около сорока трех тысяч рёканов, меню в которых, равно как и правила обслуживания гостя, разнятся в зависимости от региона. Менеджер гостиницы и хозяйка-оками (которая продумывает дизайн комнат и здания, а также то, как будет проходить церемониальная сторона обслуживания) прилагают все усилия, чтобы их заведение не было похоже ни на одно другое, так что вряд ли вам удастся найти в Японии два одинаковых рёкана.

Рёкан: азбука постояльца

В рёкане есть специальная работница накаи – это одновременно и личная прислуга, и ваш советник по всем бытовым вопросам на время вашего пребывания в рёкане. Она расскажет вам о том, какие обычаи заведены в рёкане, с истинно японским гостеприимством позаботится о вашем комфорте и удобстве, на ночь она будет расстилать ваш футон, а утром убирать его.

Точно так же, как это принято в японских домах, при входе в рёкан принято снимать обувь и надевать тапочки. Если гостю необходимо ненадолго выйти на улицу, он может воспользоваться сандалиями или традиционной обувью гэта, которые можно одолжить в рёкане.

В отличие от отелей, в рёкане нет ни фитнес-зала, ни бассейна. Чаще всего, помимо отдельной личной ванной, посетители могут воспользоваться также общими купальнями (отдельно для мужчин и для женщин) и ротэмбуро – купальнями на открытом воздухе. В некоторых рёканах для гостей оборудованы комнаты для караоке и для игры в настольный теннис.

Ротэмбуро

После неторопливого купания в о-фуро гость переодевается в заранее приготовленный для него удобный, не стесняющий движения халат юката, который используется также и в качестве пижамы. Переодевшись, вовсе не обязательно оставаться в комнате, ведь в рёкане юката – это обычная форма одежды для всех отдыхающих. А если рёкан расположен в каком-нибудь городке на термальных источниках, то в гостиничном юката можно спокойно ходить и по улице.

Зачастую гости проводят в рёкане одну ночь, получая двухразовое питание. Поужинать можно либо в столовой, либо у себя в комнате. Если гость заказал ужин в комнату, прислуга накаи приносит ему заказ и следит за тем, чтобы все подавалось на стол своевременно. Также она принимает заказы на алкогольные напитки. Особое удовольствие – заказать блюда из сезонных продуктов и продуктов местного производства.

Ужин, сервированный в комнате. На заднем плане – ниша токонома с настенным свитком какэмоно и скомпозицией из цветов (икэбана).

Как правило, в современной Японии ни в отелях, ни в рёканах гости не платят чаевых, но в некоторых местах до сих пор сохранился обычай в знак признательности оставлять накаи денежный подарок (чаевые). В отличие от отелей, попасть в рёкан на ночлег без предварительного заказа практически невозможно, и поэтому важно заблаговременно сделать заказ через Интернет или по телефону.

Почувствуйте гармонию во всем: в архитектуре, посуде, мебели

Побывать в рёкане – это отличная возможность познакомиться поближе с японской архитектурой, а также шанс попользоваться старинной посудой и домашней утварью, ведь некоторым заведениям уже по сто или даже по двести лет. И такие места – не редкость.

Рёкан «Кэйункан» в префектуре Яманаси был основан в 705 году. Эта гостиница занесена в «Книгу рекордов Гиннесса», как самая старая в мире из ныне действующих. Чуть менее продолжительная история у рёкана «Хоси» (ссылка на на англ. и яп. языках) в префектуре Исикава – его основали на три года позже, в 718 году. Три самых прославленных своей изысканной кухней рёкана в Киото: приближающийся к трехсотлетнему рубежу «Таварая», в котором всегда останавливался Стив Джоббс; славящийся высоким качеством чайной церемонии и кухни кайсэки «Сумия» и излюбленное место ночлега членов императорской семьи и известных литераторов «Хиирагия».

Превращение из рёкана в RYOKAN – неизменно высокое качество при смене концепции

Термальные источники зимой – онсэн Гиндзан, префектура Ямагата

В последнее время возросло число иностранных туристов, и рёканы взяли на вооружение новый формат – ночёвку с одноразовым питанием (бед-энд-брекфаст). В некоторых гостиницах гостям выдают написанные от руки карты с информацией о близлежащих магазинах, где можно купить продукты и товары первой необходимости – например, так делают в популярном токийском рёкане «Саваноя» (ссылка на англ. яз.).

Согласно опросу иностранцев, посетивших Японию, среди тех, кто ночевал в рёкане первый раз, самой распространенной причиной для ночлега именно в рёкане был назван интерес к японской архитектуре и интерьер-дизайну в стиле васицу (63,8%). Среди тех, кто останавливался в рёкане пять раз и больше, такой причиной стало желание окунуться в термальный источник онсэн (78,2%). Другие привлекательные для иностранцев черты рёкана – это «гармонично устроенное пространство» (65,8%), «спокойный, беззаботный отдых» (60,3%), «японская кухня» (59%). Оказалось, что проблему с языком можно решить с помощью жестов, картинок, словарей и отдельных слов. Существует специальное сообщество, помогающее осуществлять поддержку иностранных постояльцев рёкана, оно называется Japanese Inn Group. Есть и другие похожие группы.

Вместе с тем, чтобы сохранить исконно японские культурные черты, рёканы ищут пути приспособиться к многообразию современного мира. Рёканы – неплохой способ узнать Японию поближе, почувствовать ее. В следующий раз обязательно попробуйте остановиться в рёкане, чтобы отдохнуть без забот и насладиться настоящим японским гостеприимством.

Рекомендованные ссылки (на англ. яз.):

Yado net

Japanese Guest Houses

Japan Hotel & Ryokan Search

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Фотография к заголовку: Префектура Исикава, онсэн Вакура, рёкан «Кагая». Прислуга накаи в ожидании выхода постояльцев