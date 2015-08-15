تتميز النزل اليابانية التقليدية ”ريوكان“ بالكرم وحسن الضيافة. والريوكان هو نزل على الطّراز الياباني القديم، وهو طريقة ممتازة للتعرف على اليابان والاستمتاع بالعادات والمأكولات اليابانية التقليدية. كما أن قضاء ليلة في ريوكان تعني الاسترخاء والراحة والاستمتاع بالأطباق المحلية وسط أجواء طبيعية مميزة. وعادة ما تكون الأبنية على الطراز التقليدي وغالباً ما تحتوي على حدائق أو إطلالة جميلة على المنطقة المحيطة. ويتم التركيز على المحافظة على الجو التقليدي الخاص عوضاً عن تقديم آخر وسائل الراحة العصرية للنزلاء. لا تفوت هذه التجربة في اليابان.

الكرم وحسن الضيافة

توجد نزل الريوكان في اليابان إلى جانب النزل العادية. ويستمد الريوكان أصوله من الثقافة اليابانية التقليدية. فهو مثل بيت ياباني خاص تطمئن وتسترخي فيه وسط أجواء الفصول الأربعة المختلفة، في غرفة يابانية مفروشة بحصير التاتامي، ولوحات معلقة مع مزهرية الزهور المنسقة على طريقة فن تنسيق الظهور ”إيكيبانا“ المُزين بهما ديكور تجويف الحائط ”توكونوما“، إلى جانب الأبواب الورقية بإطار من القضبان الخشبية ”شوجي“ والفراش الياباني ”فوتون“ الذي يفرش على الأرض وغيرها من التجهيزات التي تكمل الطابع المميز للغرف اليابانية والذي يمكنك أن تستمتع في داخله بمذاق الطعام الياباني مع متعة الاسترخاء في الحمامات الساخنة.

ويجتذب الريوكان الياباني نجوم السينما العالمية مثل تومي لي جونز وتوم كروز. وتختلف أنواع الريوكان فهناك ريوكان يتكون من خمسة غرف للمبيت والكبير منها تصل عدد الغرف فيه لأكثر من ٨٠ غرفة. ويوجد على مستوى اليابان ما يزيد عن ٤٣ ألف ريوكان تختلف الأعراف والعادات ومكونات المأكولات وأنواعها تبعا لكل منطقة، كما يقوم المدير والمسؤولة عن الريوكان ويطلق عليها ”أوكامي“ في اللغة اليابانية برعاية النزلاء بإضافة لمسات خاصة، لذلك لا يوجد في اليابان ريوكان يشبه الآخر.

قواعد أساسية للإقامة في الريوكان

”ناكاي“ هو ما يطلق على الموظفة في نزل الريوكان بصفتها المسئولة عن استقبال النزلاء فهي من تخبرك وتدلك على تفاصيل المكان وتأتي ليلا لفرد وتجهيز الفوتون (الفراش) وفي الصباح لطيه إلى آخره، فـ ”ناكاي“ في الريوكان يعتنن بأدق التفاصيل لتقدم لك أفضل ضيافة على الطريقة اليابانية. ويمكن اعتبارها المسئولة عن غرفتك كالمستشارة والخبيرة الخاصة بك أثناء فترة إقامتك.

حال وصول النزلاء يتم خلع الأحذية إما عند دخول الريوكان أو في غرفتك، ويتم تأمين خفين للاستعمال في الداخل. ويمكن للنزلاء استعمال قبقاب ريوكان الخشبي (غيتا) عند رغبتهم في التنزه مشياً في الخارج بدلاً من استعمال الحذاء. لا يجب ارتداء الخفين في غرفتك فوق التاتامي. امشِ على التاتامي حافي القدمين أو مرتدياً الجوارب فقط.

لا يوجد حمام سباحة أو صالة للألعاب الرياضية (جيم) داخل الريوكان مثل الفنادق الغربية، ولكن غالبا ما يكون هناك إلى جانب الحمام الملحق بالغرفة حماما كبيرا للاستحمام واحدا للسيدات وآخر للرجال وحمام ساخن مفتوح في الهواء الطلق، كما يجهز المكان ببعض الوسائل الترفيهية مثل تنس الطاولة والكاراوكي.

حمام ساخن في الهواء الطلق (في الواقع، لا يجب ارتداء أي ملابس)

بعد الاستحمام والاسترخاء في الماء الساخن، تستطيع تجربة الرداء الياباني القطني التقليدي ”يوكاتا“ والذي يكون مجهزا داخل الغرفة لاستخدامه للخروج من الحمام وعند النوم. ويمكن ارتداء اليوكاتا ليس فقط داخل الغرفة وإنما يمكن التجول به داخل الريوكان، ولا توجد مشكلة كذلك في ارتداءه والتجول في منطقة الينابيع الساخنة.

يستلم النزلاء الغرف عادة بعد الظهر ويتم تسليمها مبكراً قبل الساعة الثانية عشر (ولا مجال للمغادرة المتأخرة كما في الفنادق) ويشمل الحجز بشكل أساسي في الريوكان مبيت ليلة مع وجبتين (الفطار والعشاء) ويكون العشاء إما في المطعم أو في الغرفة. وفي حالة طلب تناول العشاء في الغرفة تحضره ”ناكاي“ وتقوم بتجهيز الطاولة وترتيب أصناف الطعام طبقا لأنواعها وترتيب تناولها كما تتلقى الطلبات الإضافية للمشروبات. وتختص وجبات العشاء في الريوكان بالأطعمة الطازجة الموسمية التي يتم تحضيرها لتناولها في الحال. لذلك فإن أوقات العشاء ثابتة عادة. أما الأكثر متعة وتشويق فهو اختلاف مكونات وأنواع المأكولات المميزة والخاصة بكل منطقة وموسم. إن الإفطار الياباني التقليدي هو الأرز وحساء الميسو الياباني والسمك المشوي والمخلل الياباني وتتضمن الأطباق الأخرى أطعمة محلية خاصة.

تناول العشاء في الغرفة بجانب الزهور واللفافة المعلقة في ديكور الحائط المجوف توكونوما.

لا توجد ضرورة لدفع البقشيش داخل الريوكان أو النزل بشكل عام في اليابان. ولكن ما زال إعطاء المسئولة عن الغرفة ما يسمى بالإكرامية كشكر لها عادة متبقية عند البعض حتى اليوم. كذلك وعلى عكس النزل التي يمكن النزول بها بدون حجز، فالإقامة في الريوكان دون حجز مسبق أمرا صعبا. لذا فإن الحجز المسبق عن طريق الإنترنت أو التليفون يكون ضروريا.

تجربة الأجواء اليابانية

تعد نزل الريوكان أحد الفرص التي تتيح لنا رؤية المعمار الياباني عن قرب. ووجود بعد نزل الريوكان التي وجدت وظلت على مدار ١٠٠ أو ٢٠٠ عام ليس بالأمر النادر لذا فإن الريوكان يعتبر فرصة لا مثيل لها للتعرف على ليس فقط البناء والمعمار وإنما أيضا على كل ما هو ياباني تقليدي من أدوات الطعام والأثاث وغيرها.

فنجد ريوكان ”كيئون كان“ الذي تأسس عام ٧٠٥ في (محافظة ياماناشي) وتم تسجيله في موسوعة جينيس كأقدم فندق في العالم، وريوكان ”هوشي“ ويفتخر بتاريخ طويل أيضا حيث تأسس عام ٧١٨ (محافظة إيشيكاوا). كذلك يعتبر كل من ريوكان ”تاوارا يا“ الذي كان دائما ما يقيم فيه ستيف جوبز ويبلغ عمره حوالي ٣٠٠ عام، وريوكان ”سوميّا“ الشهير بسمعة عالية المستوى في حفلات الشاي ووجبات الكائيسيكي، وريوكان ”هيراغي يا“ الذي كانت تقيم فيه العائلة الإمبراطورية وكبار الأدباء في عصر ميجي، هم أشهر ثلاثة أماكن في كيوتو والتي تتميز بطابع ياباني خالص ونقي.

التحديث مع الاحتفاظ بسمات الريوكان الياباني التقليدي

ينابيع ”جينزان أونسن“ الساخنة في الشتاء، محافظة ياماغاتا.

وقد ازداد عدد السياح الأجانب في الريوكان في الآونة الأخيرة وأصبحت تفضل عروض الإقامة مع وجبة الافطار فقط. كذلك وبالتعاون مع المحليات أصبحت تقدم للنزلاء خرائط باللغة الإنكليزية توضح أماكن المطاعم ومحلات شراء المستلزمات الضرورية المحيطة مثل ريوكان ”ساوا نو يا“ ذي الشعبية في وسط العاصمة طوكيو.

ووفقا لاستبيان أجرته وزارة الأراضي والبنية التحتية، والنقل والسياحة للسياح الأجانب القادمين من خارج اليابان عن سبب اختيار الإقامة في الريوكان، أجاب الأشخاص الذين هم في أول تجربة لهم في الريوكان بأن السبب هو اهتمامهم بالطراز المعماري الياباني وغرف الحصير اليابانية (٦٣.٨٪) بينما كان السبب لمن كانوا قد أقاموا في الريوكان لأكثر من ٥ مرات أنهم قد أتوا للاستمتاع بالينابيع الساخنة (٧٨.٢٪). وكانت الإجابات عن أكثر عناصر السحر والجاذبية في الريوكان بالترتيب هي ”الأجواء والتجهيزات اليابانية المميزة (٦٥.٨٪)“، ”شعور الطمأنينة والاسترخاء (٦٠.٣٪)“، ”المأكولات اليابانية (٥٨.٧٪)“. وعلى غير المتوقع فقد قيل عن مشكلة اللغة إنه يمكن التعامل معها عن طريق الإشارات والإيماءات أو الصور والقواميس واستخدام الكلمات البسيطة. كما يوجد ما تعرف بـ Japanese Inn Group وهي عبارة عن مجموعات من اليابانيين خاصة تدل وتساعد الأجانب الذين يأتون للإقامة في الريوكان.

يهدف الريوكان إلى التكيف وإمكانية التعامل مع الثقافات المتعددة مع الاحتفاظ والابقاء على الطابع الياباني المميز له. وكإحدى سبل التعرف والإحساس باليابان عن قرب هل لك أن تأتي للإقامة في الريوكان وتجربة شعور الأمان والاسترخاء في روح الكرم وحسن الضيافة اليابانية الخاصة ؟

صورة العنوان: انتظار المسئولة عن استقبال ”ناكاي“ لخروج النزلاء من الغرف... ريوكان كاجا يا، منتجع ينابيع واكورا الساخنة بمحافظة إيشيكاوا.

بعض مواقع نزل ريوكان من ترشيحنا:

Yadonet (بالإنكليزية)

Japanese Guest Houses (بالإنكليزية)

Japan Hotel & Ryokan Search (بالإنكليزية)

Japanese Inn Group (بالإنكليزية)