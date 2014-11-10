تفضل قرود المكاك اليابانية البيئة الباردة على البيئة المدارية أو شبه المدارية بخلاف القرود الأخرى. وكما هو الحال مع معظم اليابانيين، فإنّ قرود الثلج تلك لا تُحِّبُ شيئا أكثر من الاستجمام في ينابيع المياه الساخنة في فصل الشتاء. وفي هذا المقال نَستعرض صوراً التقطها ”كوباياشي هيديكي“ لتلك القرود اللطيفة أثناء استجمامها.

تقع منطقة ”جيغوكوداني Jigokudani“ والتي تعني حرفياً ”وادي الجحيم“ شمالي محافظة ”ناغانو“ وهي مشهورة بالقرود التي تحب أن تغطس في مياه حمامات ينابيع الماء الساخنة التي تُعرف بـ ”الأونسن“ كما ينحدر نهر ”يوكويوغاوا Yokoyugawa“ من ”مرتفعات شيغا Shiga Highlands“ في منتزه ”جوشينئتسو كوغين Jōshin'etsu-kōgen“ الوطني نحو وادٍ محاط بمنحدرات حادة حيث تتفجر ينابيع مياه ساخنة بصورة مستمرة من تحت الأرض. ومنذ العصور القديمة تعيش القرود المكاك في تلك المنطقة. وفي عام ١٩٦٤، اُفتتح ”منتزه جيغوكوداني يائن Jigokudani Yaen-Koen“ ويعرف أيضا باسم منتزه قرود ”جيغوكوداني“ بغية الحد من حدوث اضطرابات في بيئة قرود ”المكاك“، ولهذا السبب يُحظر على الزوار إطعامهم أو لمسهم.

القرود تحب قضاء الشتاء في حمامات المياه الساخنة

وبعد افتتاح ذلك المنتزه، تم اكتشاف وجود بعض القرود التي تستمتع بالغطس والاستحمام في حمامات خارجية بالقرب من ”ريوكان“ (نُزل ياباني تقليدي). ولهذا تقرر إنشاء بركة خاصة للقرود ضمن المنتزه تَّم الانتهاء من بنائها عام ١٩٦٧ ولم يمض وقت طويل حتى أخذت القرود الأخرى تستمتع بهذه البركة أيضاً ثم بدأ الباحثون والزوار على السواء يتدفقون من اليابان ومن حول العالم في الوقت الحالي إلى ”جيغوكوداني“ لرؤية القرود التي استحوذت على هذه البيئة المميزة. وجدير بالذكر أنَّ فصل الشتاء قاسٍ في هذا الجزء من اليابان، حيث يصل ارتفاع الثلوج إلى أكثر من مترين، ومن النادر أن ترتفع درجة الحرارة فوق الصفر. وتجتمع جميع أنواع قرود المكاك في بركة المياه الساخنة بالمنتزه لتدفئة أجسادها الباردة. فهنا يوجد قرد كهل يٌغطي الثلجُ رأسَه، وعيناه مغمضتان في تعبير منه عن السعادة والبهجة. كما نُشاهد - وليس بعيدا عنه - أُمَّاً مع ابنها يتعانقان. وأثناء ذلك، تغفو أنثى القرد بينما تدفئ جسدها في البركة. ويمكن أن تدرك بوضوح عندما تنظر إلى وجوه القرود أنها تستمتع بحمام المياه الساخنة. ولكن أحد القرود على الجهة المقابلة يرفض الغطس بالبركة والقيام بمشاركة أقرانه. ولعل هذا يشير إلى أنه فقط لا يحب ينابيع المياه الساخنة. ولكن هواة ”الأونسن“ من القرود لا تمانع من الانغماس في البركة لمدة ساعتين ولذلك عندما يخرجون منها يكونون نوعاً ما ضعاف الجسم نتيجة الدوخة أو الشعور بالدوار.

الفصول الأربعة في منتزه القرود

هذا وتَلد القرود وتضع أطفالها في فصل الربيع عندما تثمر الأشجار ويصبح الطعام سهل المنال. وتضع أنثى القرد مولوداً واحدا كل عامين. وتكون أجسام القرود عند الولادة مغطاة بشكل كامل بالفرو وتكون أعينها مفتوحة ايضاً كما تتشبث صغار القرود في الأسبوع الأول بأمهاتهم بشكل مستمر، ولكن لا تلبث أن تمشي بشكل غير ثابت على قوائمها الأربعة. وربما من الرائع مشاهدة قرد صغير يقوم بأولى خطواته المتعثرة بعيداً عن أمه، لِيَقعَ بعدئذ ويبدأ بالصراخ طلبا للعون. ولن تستطيع تجاهل الشعور بتوهج دافئ عند رؤية الأم وهي تندفع بسرعة لمساعدة صغيرها وعيناها تفيضان بالحنان.

ووسَطَ اللون الأخضر الشديد الذي يضفيه الصيف على المنطقة، تفقد القرود فروتها لتستبدل الفرو الذي كان يكسوها في فصل الشتاء بأر قصير يتلاءم مع طقسٍ أكثر دَفئَا. وتسعى القرود اليافعة إلى تجنّب ارتفاع درجات الحرارة بالاستراحة في الظل، بينما تستهلك القرود الصغيرة طاقاتها وحيويتها بالسباحة في البركة أو مطاردة بعضها الآخر على طول ضفة النهر. وفي فصل الخريف، تجمع القرود الكستناء والعنب وغيرها من الثمار المغذية من الغابة لتساعدها على تجاوز الشتاء. وعندما تبدأ الأشجار في الجبال المحيطة بالمنطقة بتغيير ألوانها، يبدأ موسم التزاوج عند القرود. حيث يصبح لون وجه وأرداف ذكور القرود أكثر حمرة من المعتاد في بحث مستميت للعثور على شريكة له من أجل التزاوج.

هذا وقد أصبحت من خلال تصويري لحياة تلك القرود على مدار العام، تبدو بالنسبة لي مثل الإنسان أكثر من كونها حيوانات. وإنيّ لآمل في أن يتم الحفاظ على منتزه قرود ”جيغوكوداني“، الذي يحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لافتتاحه هذا العام، بوصفه بيئةً يستطيع الإنسان فيها تعلم المزيد حول القرود ويكتسب مزيدا من التقدير لقيمتها.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بتاريخ ٢٢ أكتوبر/تشرين الأول، ٢٠١٤. الصور مُهداة من ”كوباياشي هيديكي“)

فبراير/شباط: قرد كهل يستمتع بالانغماس لفترة طويلة في البركة

مارس/آذار: شعور مفاجئ بالحاجة للنوم أثناء الاستمتاع بحرارة البركة

فبراير/شباط: لا أرغب في الخروج من المياه الساخنة في هذا الجو البارد

يناير/كانون الثاني: بالرغم من أن هذا القرد يبدو أنه يشعر بالبرد، ولكنه لا يرغب على ما يبدو بالنزول إلى الماء

يناير/كانون الثاني: قرد صغير السن يقضم قطعة صغيرة من الشعير، تتم تغذية القرود في المنتزه في أوقات منتظمة

مارس/آذار: عائلة مجتمعة حول قرد صغير وهي تقوم بالاسترخاء في البركة

فبراير/شباط: تجمع الثلوج على طرفي نهر ”وكويوغاوا“ يجعله أضيق وبالتالي يصبح القفز عبره أسهل. في كل صباح تنزل القرود من الجبل لتحصل على طعامها وتستجم بالبركة

مايو/أيار: قَرَدَة حديثةُ الولادة تتشبث بأمهاتها حيثما تذهبن

يوليو/تموز: تمرح صغار القرود مع بعضها بينما تلتجئ الأم إلى الظل هربا من الحرارة المرتفعة

سبتمبر/أيلول: قد يبدو أن هذه الأم وصغيرها يبتسمان، ولكن في الواقع هما يستجيبان لتهديد من قرود أخرى تقف خلف الكاميرا

سبتمبر/أيلول: قرد يقفز للأعلى لكي يبدو أكبر من حجمه خلال شِجَارٍ على الطعام

أكتوبر/تشرين الأول: أم وطفلها متشبث بصدرها يصعدان المنحدر بحثا عن الطعام

نوفمبر/تشرين الثاني: في أواخر الخريف يبدأ موسم التزاوج

فبراير/شباط: القرود الفتية تقفز بحيوية بين الأشجار عندما تصبح الحرارة أكثر دفئا عقب عاصفة ثلجية

يناير/كانون الثاني: شِجَارٌ على الطعام. فَوَق الثلج وغَالباً ما تكون هذه المشاجرات قصيرة ولكن قد يسفر عنها في بعض الأحيان إصابات خطيرة

يناير/كانون الثاني: يُصبح الحّمام الساخن في جو بارد مثل اليوم شائعا بين القرود

يناير/كانون الثاني: على الرغم من تجمد الوبر على رأس هذا القرد ولكن باقي جسمه جميلٌ ودافئ