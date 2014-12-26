与大多栖息在热带和亚热带的猴子不同，日本猕猴非同寻常地偏爱寒冷的雪中世界，被外国人称为“雪猴”，特别是它们在地狱谷泡温泉的情形，引来外国游客的极大兴趣。让我们通过照片一起去看看雪猴的四季生活。

雪猴，世上最懂享受的猴子

地狱谷位于长野县北部志贺高原的上信越高原国立公园横汤川的溪谷中，因雪猴泡温泉而出名。悬崖峭壁环抱四周，泉水源源喷涌，温泉潺潺流淌。这里自古就以日本猕猴的栖息之地而闻名。1964年，经过二年的喂养，“地狱谷野猿公苑”开业。这个公苑的宗旨，是绝不妨碍动物的野生生活。因此，这里严禁游客喂食或触摸猴子。

“地狱谷野猿公苑”开园后，人们发现有小猴子浸泡在附近旅馆的露天浴池里，甚是悠然自在。于是1967年，在该公苑内建造了雪猴专用的露天浴池，而且其他的猴子们也都“传染”上了这一习性。现在，来自国内外的研究人员和游客络绎不绝，争相一睹这些世界罕见的温泉雪猴。

隆冬的地狱谷，覆盖着深达二米以上的积雪，气温日复一日在冰点下徘徊。大量的雪猴聚集到公苑的露天浴池，让温暖的泉水为它们暖身御寒。头顶白雪闭目养神的老猴、相依相偎的子母猴、温暖中昏昏欲睡的母猴……。每一只雪猴浸泡在温泉中的表情，都是那么惬意自得。不过在雪猴中间，也有一些雄猴，或许是因为讨厌温泉，它们再冷也决不入温泉。相反，你也可以看到一泡就是两个来小时，以至于从温泉出来后头昏脑胀，东跌西撞的雪猴。

雪猴的四季

草木萌生，食物丰富的春天，是雪猴的出生季节。一只母猴一般每隔一年生一只小猴。刚生下来的猴宝宝全身毛绒绒的，而且眼睛也睁得大大的，无论去哪里都离不开母亲。不过，出生一个星期之后，它们就马上摇摇晃晃地开始四肢行走了。步履蹒跚地离开母亲，摔倒了还会放声哭叫。带着满目亲情爱意的母亲闻声赶来，把小宝宝领回去——看到这样的场景，你的脸上会情不自禁地泛出微笑。

到了郁郁葱葱的夏天，猴子们换上了一身短毛夏装。大猴子们为躲避酷暑，在树荫下纳凉歇息；小猴子们个个精力旺盛，有的在温泉中嬉戏，有的在河边追逐打闹。

迎来丰收之秋，猴子们开始了过冬的准备。它们奔忙在森林，寻觅收集栗子、山葡萄等富有营养的果实。漫山遍野层林尽染的时节，也是这些生灵的恋爱季节。面孔、屁股越发通红的雄猴，拼命地去寻找猎获心仪的对象。

春夏秋冬年复一年，通过拍摄雪猴的四季生活，让我渐渐产生了一种好似在与人共处的感觉。地狱谷野猿公苑开业50年了，我由衷希望这种人与雪猴共生的环境，今后仍将继续维持下去。

摄影、撰文：小林英树



2月 泡在温泉里久久不愿离去的老猴，看上去是那么惬意自得2月



3月 泡在暖暖的温泉里，舒适至极，不由得昏昏欲睡3月



2月 在严寒中，久久不愿离温泉而去的猴子们2月



1月 也许是还不习惯温泉？有些猴子即使冻得瑟瑟发抖，也绝不浸泡温泉1月



1月 觅食雪中大麦的小猴。地狱谷野猿公苑，每到规定时间都会撒些大麦来喂猴子1月



3月 围着小猴泡温泉的猴子一家3月



2月 每天清晨，猴子们都下山到公苑来吃“饭”、泡温泉。由于降雪，河面变窄，有些大猴子就直接跳跃过河2月



5月 刚出生的猴宝宝，到哪儿都和猴妈妈形影相随，寸步不离5月



7月 在树荫下避暑的母猴身旁，同龄的小猴们正在玩耍7月



9月 泡在温泉里的亲子猴。这副表情，是对挑衅的猴子表示抗议。乍看在笑，实则不然9月



9月 为抢夺食物而争吵的猴子。一只猴子跳起来，居高临下以示强大，威吓对方9月

怀抱今年刚生下的小猴，母猴在悬崖峭壁中寻觅食物 10月



11月 进入晚秋，猴子们迎来了交配的季节11月

为争抢食物在雪中搏斗。大部分情况下只是小打小闹，但有时也会大打出手，以至身负重伤。 1月