Обезьяны обычно живут в тропиках и субтропиках, и удивительно видеть японских макак, которые проводят часть жизни среди снегов. Из-за этой особенности на Западе их стали называть «снежными обезьянами». Обезьяны в местности Дзигокудани — «Адской долине» префектуры Нагано — любят купаться в термальных источниках, и благодаря им эта местность пользуется особенным успехом у туристов, приезжающих в Японию. Здесь мы представляем фотографии этих обезьян, сделанные на протяжении года.

Обезьяны любят онсэны

Долина Дзигокудани, что буквально переводится как «Адская долина», знаменита обезьянами, которые парятся в геотермальных источниках-онсэнах. Она находится в ущелье поймы реки Ёкоюгава, текущей с нагорья Сига, в национальном парке Дзёсинъэцу-когэн в северной части префектуры Нагано. В «Адской долине», окружённой крутыми утёсами, круглый год из-под земли бьют геотермальные источники. Обезьяны (японские макаки) известны здесь с древних времён. После двухлетнего подготовительного периода, пока обезьяны привыкали к людям, здесь открыли «Парк обезьян Дзигокудани». Главное правило парка — не вмешиваться в жизнь диких животных, а потому здесь запрещается трогать или кормить обезьян.

Вскоре после открытия парка выяснили, что в гостинице поблизости обезьяний детёныш полюбил париться в открытой геотермальной ванне. В 1967 г. устроили для обезьян бассейн в парке, и другие обезьяны с тех пор тоже полюбили принимать горячие ванны. И сейчас, чтобы посмотреть на таких необычных обезьян, люди едут со всей страны и из-за рубежа.

Зимой в Дзигокудани очень холодно, всё вокруг покрыто более чем двухметровым слоем снега, по нескольку дней держится минусовая температура. В такие дни множество обезьян собирается в бассейне, чтобы согреться в эту стужу. Здесь и старые обезьяны со снегом на голове сидят, блаженно прикрыв глаза. Родители прижимают к себе детёнышей. Разомлев в тепле, дремлют самки. Судя по выражениям мордочек, горячие ванны им нравятся. Впрочем, бывают самцы, которые ни за что не полезут в воду. А есть и такие любители, которые, пропарившись два часа, почти падают от расслабленности.

Времена года в Парке обезьян

Весной распускаются почки, еды становится больше, и в это время у обезьян появляется потомство. Обычно они приносят по одному детёнышу в год. Новорожденные полностью покрыты шерстью, глаза открыты. Поначалу они постоянно с матерью, а примерно через неделю после рождения начинают неуверенной походкой ходить на четвереньках сами, оступаясь и падая. Удивительно наблюдать, какой любовью исполнены глаза матери, когда она возвращается к своему плачущему детёнышу.

Летом лесная листва заполоняет всё вокруг, и обезьяны линяют, покрываясь летней короткой шерстью. Взрослые не слишком любят жару и отдыхают в тени деревьев, а дети плавают в онсэне или энергично гоняются друг за дружкой на речном берегу.

С наступлением изобильной осенней поры обезьяны начинают готовиться к суровой зиме и обходят лес в поисках питательных плодов — каштанов, винограда. А когда желтеет листва в горном лесу, у обезьян начинается пора любви. У самцов сильнее обычного краснеют лица и ягодицы, и они исступлённо ищут подруг.

Когда в течение года снимаешь эпизоды из жизни обезьян, невольно начинаешь воспринимать их как людей. Пятьдесят лет прошло с момента открытия «Парка обезьян Дзигокудани», и хотелось бы, чтобы он так и продолжал оставаться местом, где обезьяны сосуществуют с людьми.

Фотографии и текст: Кобаяси Хидэки

(Оригинал статьи опубликован на японском языке 22 октября 2014 г.)

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