與大多棲息在熱帶和亞熱帶的猴子不同，日本獼猴非同尋常地偏愛寒冷的雪中世界，被外國人稱為「雪猴」，特別是牠們在地獄谷泡溫泉的情形，引來外國遊客的極大興趣。讓我們通過照片一起去看看雪猴的四季生活。

雪猴，世上最懂享受的猴子

地獄谷位於長野縣北部志賀高原的上信越高原國立公園橫湯川的溪谷中，因雪猴泡溫泉而出名。懸崖峭壁環抱四周，泉水源源噴湧，溫泉潺潺流淌。這裏自古就以日本獼猴的棲息之地而聞名。1964年，經過2年的餵養，「地獄谷野猿公苑」開業。這個公苑的宗旨，是絕不妨礙動物的野生生活。因此，這裏嚴禁遊客餵食或觸摸猴子。

「地獄谷野猿公苑」開園後，人們發現有小猴子浸泡在附近旅館的露天浴池裏，甚是悠然自在。於是1967年，在該公苑內建造了雪猴專用的露天浴池，而且其他的猴子們也都「傳染」上了這一習性。現在，來自國內外的研究人員和遊客絡繹不絕，爭相一睹這些世界罕見的溫泉雪猴。

隆冬的地獄谷，覆蓋著深達2m以上的積雪，氣溫日復一日在冰點下徘徊。大量的雪猴聚集到公苑的露天浴池，讓溫暖的泉水為牠們暖身禦寒。頭頂白雪閉目養神的老猴、相依相偎的子母猴、溫暖中昏昏欲睡的母猴……。每一隻雪猴浸泡在溫泉中的表情，都是那麼愜意自得。不過在雪猴中間，也有一些雄猴，或許是因為討厭溫泉，牠們再冷也決不入溫泉。相反，你也可以看到一泡就是兩個多小時，以至於從溫泉出來後頭昏腦脹，東跌西撞的雪猴。

雪猴的四季

草木萌生，食物豐富的春天，是雪猴的出生季節。一隻母猴一般每隔一年生一隻小猴。剛生下來的猴寶寶全身毛絨絨的，而且眼睛也睜得大大的，無論去哪裏都離不開母親。不過，出生一個星期之後，牠們就馬上搖搖晃晃地開始四肢行走了。步履蹣跚地離開母親，摔倒了還會放聲哭叫。帶著滿目親情愛意的母親聞聲趕來，把小寶寶領回去——看到這樣的場景，你的臉上會情不自禁地泛出微笑。

到了鬱鬱蔥蔥的夏天，猴子們換上了一身短毛夏裝。大猴子們為躲避酷暑，在樹蔭下納涼歇息；小猴子們個個精力旺盛，有的在溫泉中嬉戲，有的在河邊追逐打鬧。

迎來豐收之秋，猴子們開始了過冬的準備。牠們奔忙在森林，尋覓收集栗子、山葡萄等富有營養的果實。漫山遍野層林盡染的時節，也是這些生靈的戀愛季節。面孔、屁股越發通紅的雄猴，拼命地去尋找獵獲心儀的對象。

春夏秋冬年復一年，通過拍攝雪猴的四季生活，讓我漸漸產生了一種好似在與人共處的感覺。地獄谷野猿公苑開業50年了，我由衷希望這種人與雪猴共生的環境，今後仍將繼續維持下去。

攝影、撰文：小林英樹

泡在溫泉裏久久不願離去的老猴，看上去是那麼愜意自得 2月

泡在暖暖的溫泉裏，舒適至極，不由得昏昏欲睡 3月

在嚴寒中，久久不願離溫泉而去的猴子們 2月

也許是還不習慣溫泉？有些猴子即使凍得瑟瑟發抖，也絕不浸泡溫泉 1月

覓食雪中大麥的小猴。地獄谷野猿公苑，每到規定時間都會撒些大麥來餵猴子 1月

圍著小猴泡溫泉的猴子一家 3月

每天清晨，猴子們都下山到公苑來吃「飯」、泡溫泉。由於降雪，河面變窄，有些大猴子就直接跳躍過河 2月

剛出生的猴寶寶，到哪裏都和猴媽媽形影相隨，寸步不離 5月

在樹蔭下避暑的母猴身旁，同齡的小猴們正在玩耍 7月

泡在溫泉裏的親子猴。這副表情，是對挑釁的猴子表示抗議。乍看在笑，實則不然 9月

為搶奪食物而爭吵的猴子。一隻猴子跳起來，居高臨下以示強大，威嚇對方 9月

懷抱今年剛生下的小猴，母猴在懸崖峭壁中尋覓食物 10月

進入晚秋，猴子們迎來了交配的季節 11月

暴風雪過後，天氣變暖，小猴們精力充沛地在樹上跳來躍去 2月

嚴冬之日，溫泉熱鬧非凡 1月

雖然頭上的毛髮凍成了冰凌雪霜，但身在溫泉，猶入天堂 1月