ولد الكاراوكي في اليابان من حاويات الشحن في الثمانينات. اليوم، نظام الغناء بمصاحبة موسيقى مسجلة أصبح منتشر في جميع أنحاء العالم.

يمكن غناء أكثر من ١٠٠ ألف أغنية

شاشة للبحث تعمل باللمس

عند دخول محل الكاراوكي في مبنى محدد بعلامة ”كاراوكي“ بأضواء النيون تجد في البداية مكتب استقبال. عندما تحدد مدة الاستخدام وعدد الناس، يتم توجيهك إلى غرف خاصة بأحجام كبيرة وصغيرة. تطلب مشروبا ما أو وجبة، وتختار أغنية، وتبدأ بالغناء بمصاحبة موسيقى مسجلة. هناك بعض الفروقات من قبل مصنعي أجهزة الكاراوكي، ولكن العملية تقريبا هي نفسها. تبحث عن رقم الأغاني التي تريد أن تغني من ”دليل الأغاني“ السميك أو ”شاشة تعمل باللمس“ وتقوم بإدخال الرقم. كل ما تحتاجه هو إدخال أرقام الأغاني في الجهاز، ليبدأ تدفق الأغاني المدخلة تلقائيا.

تصطف أسماء المغنيين وعناوين الأغاني التي تصل لأكثر من ١٠٠ ألف أغنية في دليل الأغاني. يمكن البحث عن الأغنية المفضلة في ”شاشة تعمل باللمس“ عن طريق إدخال اسم المغني، عنوان الأغنية، التاريخ أو كلمة محددة. وتتنوع الأغاني بشكل كبير كأغاني الأنيمي والأغاني الإنكليزية والصينية والكورية.

الغناء كما تحب

كانت الكاراوكي في البداية عبارة عن الغناء من خلال قراءة الكلمات من البطاقة والاستماع إلى الموسيقى المسجلة على شريط. ظهرت اليوم فيديو الكاراوكي والكاراوكي عن طريق الاتصالات، حيث يمكن الغناء أثناء مشاهدة شريط الفيديو والكلمات التي تتدفق على الشاشة. يمكن تغيير المفاتيح والسرعة، ومن السهل أيضا تطبيق تأثيرات مثل الصدى واختيار الأغنية التي تحتوي على (صوت المغني) للممارسة. وهناك أيضا آلة يمكن أن تقييم القدرة على الغناء، وهناك أيضا الآلات الإيقاعية مثل الدفوف وآلة ماراكس الموسيقية التي تم وضعها في غرف الكاراوكي لرفع مستوى إثارة حفلة الغناء. يمكنك أيضاً الغناء كما تحب فقط اذا دفعت رسوم الوقت وطلبت مشروب واحد. ويمكنك أن تغني كما تشاء دون دفع رسوم إضافية.

تختلف الرسوم التي يتم دفعها إلى المحل حسب التوقيت في اليوم. الرسوم رخيصة خلال أوقات النهار في أيام الأسبوع حيث يقل عدد الزبائن، وتزداد في فترة المساء وعطلات نهاية الأسبوع. وهناك أيضا المحلات التجارية الحصرية لكبار الشخصيات، مثل حجم الغرفة ومجموعة متنوعة من الخدمات. العديد من محلات الكاراوكي تعمل على مدى ٢٤ ساعة، لذلك يرتادها الكثير من الزبائن بعد الانتهاء من شرب الكحول، أو هؤلاء الذين فاتهم آخر قطار في الليل. تعزز هذه المحلات خدماتها بتقديم المشروبات والمأكولات بتكلفة زائدة، وهناك أيضا خيار للشرب اللامحدود. ومن الممكن أيضا الرقص والغناء وتناول الطعام والشراب. معظم الناس يستخدمون الكاراوكي لعدد من الساعات.

فتاة تغني وهي تنظر لكلمات الأغنية الظاهرة على الشاشة

صندوق الكاراوكي الذي ولد من حاوية الشحن

بدأ الكاراوكي من خلال الغناء أمام الناس في قاعات الطعام في الحانات والفنادق. لكن يبدو أن ”صندوق الكاراوكي“ (من النوع المفتوح) الذي ولد من حاوية لنقل البضائع في عام ١٩٨٥ أصبح طفرة كبيرة. يتواجد الأصحاب فقط في هذه الغرفة الخاصة. بما أن هناك الكثير من اليابانيين الخجولين، لم يكن الكثير من الناس راغبين بالغناء أمام الغرباء ولذلك ازدادت شعبية النوع الخاص من صندوق الكاراوكي.

منذ التسعينات، ازدادت مرة واحدة المباني التي تفصل عدد الغرف ”غرفة الكاراوكي“. انتشرت الكاراوكي أيضا بين الشباب الذين هم في سن لا يستطيعون فيه شرب الخمور.

موضة كاراوكي الشخص الواحد

ورغم انتشار الكاراوكي بسبب رغبة الأشخاص في الاستمتاع بالغناء مع الأصدقاء بحرية ودون خجل، تنتشر في اليابان حالياً موجة ”كاراوكي الشخص الواحد“ على نطاق محدود. ومن الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص للتردد على كاراوكي الشخص الواحد الرغبة في الغناء منفردا للهروب من ضغوط الحياة اليومية وتعقيداتها أو أن يكون الشخص يريد التدرب على الغناء. ومع زيادة أعداد تلك الأماكن وانتشارها في كافة أنحاء اليابان ننصحكم بزيارتها إذا كنتم من الأشخاص الذين يحبون الاستمتاع بالغناء في هدوء.

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