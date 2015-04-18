一邊看著歌詞一邊跟著預錄的伴奏音樂唱歌，這種起源於上世紀70年代日本的大眾娛樂方式——卡拉OK，如今已在世界廣泛流行。

10萬多首歌曲

點歌機的搜尋畫面

走進掛有「卡拉OK」霓虹招牌的大樓，先在卡拉OK店的前臺辦理手續，服務員根據顧客人數和使用時間，為你安排合適的包廂。點好簡餐和飲料，選好歌曲後，你就可以合著音樂伴奏唱歌了。雖然卡拉OK設備的製造商不一樣，但操作方法基本相同。顧客只要從厚厚的「點歌本」或者「觸控螢幕終端」中找出想唱歌曲的號碼，把它們輸入卡拉OK機即可。卡拉OK機會按順序自動播放你輸入的歌曲的伴奏音樂。

點歌本裏的歌曲都在10萬首以上，你可以從中尋找自己想唱的歌曲，使用「觸控螢幕終端」搜尋時，只要輸入歌手或曲名，更簡單的只要輸入年代或關鍵詞即可。除了英文、中文、韓文的歌曲外，還有卡通主題歌等，曲目可謂豐富多彩。

時間制價格

最早的卡拉OK，只是拿著歌詞卡片，合著錄音帶裏的伴奏音樂來唱歌的；而現在的視訊卡拉OK外，在線卡拉OK，你可以看著電視螢幕的畫面和歌詞字幕唱歌，歌曲音調、速度的變更、迴聲等效果配音等也很簡單，還能選擇原唱歌曲來配合練唱。有的卡拉OK機還配備為你的歌聲評分的功能，有的店還提供鈴鼓和響葫蘆等打擊樂器來為顧客助興。卡拉OK一般按小時收費，只要支付1小時和1杯飲料的費用，你就可以隨心所欲地盡情歌唱了。

卡拉OK的價格還根據時間段而有所差別。在平常的白天，因顧客稀少，所以價格比較便宜，晚上和週末則相對貴一些，另外還有專供貴賓、高級會員（VIP）的高檔卡拉OK廳，包廂的大小種類和各種服務可謂應有盡有。很多卡拉OK廳24小時營業，所以有些人在酒店小酌之後，還會再到這裏唱歌盡興；有些錯過末班車的人乾脆在這裏過個通宵。卡拉OK廳的飲料、食物也很豐富，雖然價錢另算，但有的地方飲料可以喝到飽，吃吃喝喝又唱又跳，大多數顧客一玩就是幾小時。

看著電視畫面的歌詞唱歌

貨櫃變卡拉OK包廂

在酒店及飯店的宴會廳裏，面對眾人一展歌喉，卡拉OK就是起源於這樣的娛樂形式。但在1985年，日本首次出現了用貨櫃改造的室外「卡拉OK包廂」，立即風行一時。因為包廂裏只有自己的朋友們，所以對於內向靦腆個性居多的日本人來說，相比在陌生人面前唱歌，這種包廂式卡拉OK更加受到歡迎。

進入上世紀90年代，將房屋分割出一間又一間小房間而成的「卡拉OK包廂」迅速增加，這樣一來，在尚未成年不能飲酒的年輕人中間，卡拉OK也逐漸流行起來。

暗地裏悄然流行「一個人唱卡拉OK」

「和朋友們無拘無束地唱歌娛樂」是卡拉OK廣受歡迎的最大原因，不過現在，「一個人唱卡拉OK」在日本悄然流行起來，其理由各種各樣，比如，有的人想「一個人痛痛快快地放聲高歌，發洩精神壓力」，有的人則「為了唱好一首歌想反覆練習」等等。因此單人卡拉OK間也在增多，想獨自一人好好享受一番卡拉OK樂趣的人，非常值得嘗試一下。

＜參考＞

面向外國人的卡拉OK廳

Fiesta：http://www.fiesta-roppongi.com/en （雙語）

smash hit：http://www.smashhits.jp/ （雙語）

Bruce：http://www.yokara-bruce.jp/ （雙語）

全國外國歌曲卡拉OK廳地圖：http://www.lets-yokara.com/map/index.html （日文）

圖片提供:

Mun Keat Looi

Robyn Lee