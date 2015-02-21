История караоке – устройства, с которым можно петь, глядя на текст песни, под аккомпанемент записанной музыки, – началась в Японии в 1970-е годы. Потом оно обрело популярность во многих странах мира.

Более 100 000 песен в одном устройстве

Окно поиска на сенсорной панели

В здании с неоновой вывеской «Караоке» у конторки при входе нужно сообщить количество человек в группе и время, которое они собираются провести в караоке, после чего посетителей ведут в их комнату. Таких комнат может быть множество, разных по размеру и декору. Можно заказывать еду и напитки по внутреннему телефону или непосредственно служащему караоке. Посетители выбирают песни и по очереди поют под аккомпанемент записанной музыки. Устройства разных производителей имеют некоторые отличия, но способ использования практически везде один и тот же. По толстой книге со списком песен или при помощи сенсорной панели выбирают песни и вводят в машину, которая начинает их играть по порядку.

Искать песни можно по заглавию либо же по имени исполнителя или названию группы, а в случае сенсорной панели часто возможен поиск по ключевым словам, по годам создания и т. п. Всего обычно доступно более 100 000 разнообразных композиций, среди которых, например, много песен из известных мультфильмов на английском, китайском и корейском языках.

Оплата по времени

Изначально караокэ представляло собой устройство, проигрывавшее записанную на магнитную ленту музыку, под которую пели, глядя в слова песни, напечатанные на карточке. Сейчас используются беспроводные микрофоны и телеэкраны, где на фоне тематических изображений появляются слова. Можно регулировать тональность и скорость воспроизведения, добавлять эффекты, например, эхо и т. п., а для тренировок можно выбрать воспроизведение оригинала с голосом исполнителя. Некоторые устройства могут определять качество исполнения и выставлять оценки, а во многих караоке можно воспользоваться и ударными инструментами – тамбуринами, маракасами, – чтобы дополнительно аккомпанировать пению. Обычно оплата почасовая; оплатив один час и один напиток, можно петь сколько угодно песен.

Почасовые цены могут отличаться в зависимости от времени – в будние дни в дневное время, когда посетителей мало, цены ниже, чем в выходные дни или вечерние часы. Существуют и дорогие караоке для богатых клиентов; комнаты бывают самых разных размеров, и доступный сервис в разных караоке тоже отличается. Поскольку многие караоке работают круглосуточно, то нередки случаи, когда туда идут после вечеринок, чтобы продолжить веселье, а некоторые люди, опоздавшие на последний поезд, проводят там ночь до утра. За отдельную плату можно заказывать еду и напитки, а кое-где и по системе номиходай, когда за фиксированную плату в течение определённого времени (обычно час, полтора или два) можно выпить сколько угодно напитков, так что многие современные караоке – это заведения, где можно есть, пить, петь и танцевать.

Поют, глядя на экран, где появляются строки текста песни

Караоке-боксы из грузовых контейнеров

Караоке выросло из обыкновения японцев петь перед публикой в ресторанах и банкетных залах гостиниц. В 1985 году появляются первые караоке-боксы, сделанные из грузовых транспортных контейнеров, переделанных соответствующим образом, и они стали пользоваться большим успехом, так как в отличие, например, от ресторана, в одном помещении находились только члены одной и той же группы. Поскольку в Японии немало стеснительных людей, многие чувствуют себя неловко, если вокруг есть незнакомые люди, и это, вероятно, способствовало успеху караоке-клубов с отдельными комнатами.

С 1990-х годов количество таких караоке-клубов, где каждой компании предоставляется отдельное помещение, растёт. Благодаря им смогли использовать караоке молодые люди, ещё не достигшие возраста, когда разрешено употреблять алкоголь, и популярность караоке среди молодёжи выросла.

Бум певцов-одиночек

Обычно в караоке ходят с друзьями, чтобы вместе повеселиться, но с недавних пор всё больше людей посещают караоке-клубы в одиночку. Причины здесь разные; одни делают это для того, чтобы попрактиковаться, другие – чтобы вволю попеть те песни, какие хотят, и снять стресс. Рынок реагирует на спрос, и количество «одиночных» комнат в караоке-клубах увеличивается, предоставляя возможность удовлетворить свою страсть к пению тем, кто хочет петь спокойно, не оглядываясь на других.

Смотрите также:

Караоке-клубы для иностранцев:

Fiesta (японский, английский), smash hit (японский, английский), Bruce (японский, английский)

Карта караоке-клубов Японии (японский)

Фотографии предоставили: Mun Keat Looi, Robyn Lee