一边看着歌词一边跟着预录的伴奏音乐唱歌，这种起源于上世纪70年代日本的大众娱乐方式——卡拉OK，如今已在世界广泛流行。

喜马拉雅FM声音版

10万多首歌曲

点歌机的搜索画面

走进挂有“卡拉OK”霓虹招牌的大楼，先在卡拉OK店的前台办理手续，服务员根据顾客人数和使用时间，为你安排合适的包厢。点好便餐和饮料，选好歌曲后，你就可以合着音乐伴奏唱歌了。虽然卡拉OK设备的制造商不一样，但操作方法基本相同。顾客只要从厚厚的“点歌本”或者“触屏式终端”中找出想唱歌曲的号码，把它们输入卡拉OK机即可。卡拉OK机会按顺序自动播放你输入的歌曲的伴奏音乐。

点歌本里的歌曲都在10万首以上，你可以从中寻找自己想唱的歌曲，使用“触屏式终端”检索时，只要输入歌手或曲名，更简单的只要输入年代或关键词即可。除了英文、中文、韩文的歌曲外，还有动画片主题歌等，曲目可谓丰富多彩。

时间制价格

最早的卡拉OK，只是拿着歌词卡片，合着录音带里的伴奏音乐来唱歌的；而现在的视频卡拉OK外，在线卡拉OK，你可以看着电视荧屏的画面和歌词字幕唱歌，歌曲音调、速度的变更、回声等效果配音等也很简单，还能选择原唱歌曲来配合练唱。有的卡拉OK机还配有为你的歌声评分的功能，有的店还提供铃鼓和响葫芦等打击乐器来为顾客助兴。卡拉OK一般按小时收费，只要支付一小时和一杯饮料的费用，你就可以随心所欲地尽情歌唱了。

卡拉OK的价格还根据时间段而有所差别。在平常的白天，因顾客稀少，所以价格比较便宜，晚上和周末则相对贵一些，另外还有专供贵宾、高级会员（VIP）的高档卡拉OK厅，包厢的大小种类和各种服务可谓应有尽有。很多卡拉OK厅24小时营业，所以有些人在酒馆小酌之后，还会再到这里唱歌尽兴；有些错过末班车的人干脆在这里过个通宵。卡拉OK厅的饮料、食物也很丰富，虽然价钱另算，但有的地方饮料可以随便喝，吃吃喝喝又唱又跳，大多数顾客一玩儿就是几小时。

看着电视画面的歌词唱歌

集装箱变卡拉OK包厢

在酒馆及饭店的宴会厅里，面对众人一展歌喉，卡拉OK就是起源于这样的娱乐形式。但在1985年，日本首次出现了用集装箱改造的室外“卡拉OK包厢”，立即风行一时。因为包厢里只有自己的朋友们，所以对于内向腼腆性格居多的日本人来说，相比在陌生人面前唱歌，这种包厢式卡拉OK更加受到欢迎。

进入上世纪90年代，将房屋分割出一间间小房间而成的“卡拉OK包厢”迅速增加，这样一来，在尚未成年不能饮酒的年轻人中间，卡拉OK也逐渐流行起来。

暗地里悄然流行“一个人唱卡拉OK”

“和朋友们无拘无束地唱歌娱乐”是卡拉OK广受欢迎的最大原因，不过现在， “一个人唱卡拉OK”在日本悄然流行起来，其理由各种各样，比如，有的人想“一个人痛痛快快地放声高歌，发泄精神压力”，有的人则“为了唱好一首歌想反复练习”等等。因此单人卡拉OK间也在增多，想独自一人好好享受一番卡拉OK乐趣的人，非常值得尝试一下。

＜参考＞

面向外国人的卡拉OK厅

Fiesta：http://www.fiesta-roppongi.com/en （双语） smash hit：http://www.smashhits.jp/ (双语) Bruce：http://www.yokara-bruce.jp/ (双语) 全国外国歌曲卡拉OK厅地图：http://www.lets-yokara.com/map/index.html （日文）

图片提供:

Mun Keat Looi

Robyn Lee