下榻日式建筑的旅店，尽享殷勤周到款待——在被褥上安心入眠，在铺着榻榻米的日式房间内品尝“和食”，在旅馆里的公共大浴池舒舒服服地泡澡，穿上浴衣任性小憩。正是在这样的旅店，才会有一个可以令你全身心地沉浸于日本风情之中的空间。

在“旅馆”之名的日式“家”中款待宾客

在日本，除了有西式酒店，还有一种植根于日本文化的“旅馆”。日式的建筑，旅行者的家。这里有榻榻米的房间、装饰着字画和插花的壁龛、纸拉门窗和被铺。你可以在这种日本特色空间里，享用日本美食，舒舒坦坦地浸泡沐浴，放松自己。

电影演员汤米·李·琼斯（Tommy Lee Jones）和汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）也对日式旅馆深爱不已。日式旅馆一般是有5个房间以上的住宿设施，但规模不一，大型旅馆的房间甚至超过80间。日本全国有43 000多家日式旅馆，各地风俗食材迥异，加上经营者和女将（负责接待客人等全面打理旅馆事务的女主人）的用心打造，可以说是千馆千面，没有一处是与别处雷同的。

入住日式旅馆时的小常识

在日式旅馆，负责接待客人的女服务员“仲居”会详细为你说明旅馆的情况。早晚她会来房间为你铺床叠被，用细致周到的服务，来诠释日本式待客之道。“仲居”是你入住期间的专属“管家”。

与日本人的家一样，在玄关处需要脱下鞋子，换上拖鞋。在旅馆内也都是穿拖鞋走动的，如果想要外出走走，则可借穿旅馆的外用拖鞋或木屐。

日式旅馆不同于西式酒店，没有游泳池和健身房，不过大多数情况下，除了房内的浴室外，都设有分男用和女用的公共浴池及露天温泉，有些旅馆还有卡拉OK和乒乓球桌之类的小型娱乐设施。

客房里备有可作睡衣的“浴衣”，舒舒服服地泡完澡后换上它，能令你更觉轻松自在。在日式旅馆，你不仅可以穿着浴衣在自己的房间活动，也能在旅馆内各处走动，如果是温泉小镇，甚至穿着浴衣到街上闲逛都是可以的。

住宿日式旅馆，最常见的形式是一晚带两餐。晚饭可以在餐厅或自己的房间里享用。如果你想在自己的房间进餐，“仲居”会到你房间提供用餐服务，根据你吃饭的进度为你适时上菜，也可以追加酒水。享用各地的特色土产和应季食材可谓是最大的乐趣。

日本的旅馆和酒店一般都不需要给小费，不过部分旅馆现今依然保留着给小费的习惯，为的是向负责自己房间服务的“仲居”表示谢意，感谢她的细心照顾。与西式酒店不同的是，日式旅馆如果不事先预约，一般很难给你安排住宿，所以一定要提前在网上或打电话预约。

日式建筑、餐具和家具带给你日本体验

入住日式旅馆也是一个近距离欣赏日本建筑的机会。拥有100年、200年历史的旅馆也并不鲜见，在这样的旅馆除了建筑，你还有绝好的好机会去接触日本特色的家什和餐具。

705年开业的“庆云馆”（山梨县），以全世界最古老的旅店而入选吉尼斯世界纪录，同样历史悠久的还有创业于708年的“法師”（石川县）。史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）常常下榻的“俵屋”也有约300年的历史，它与因茶道与京都怀石料理而广受好评的“炭屋”、明治时代为皇族与文人骚客钟爱的“柊屋”一道，并称为京都的纯日式三大旅馆。

保留日式旅馆的美好，应对新的需求

最近，外国游客不断增多，只提供住宿和早餐的B&B形式也很受欢迎。例如东京老城区颇具人气的“旅馆泽屋”，与所在地区展开合作，手工制作英语版区域地图，标注上餐饮和购买生活必需品的商店，提供给游客。

据一项访日外国游客调查显示，入住日式旅馆的理由，首次入住的游客表示是因为对日式房间和日式建筑感兴趣（63.8%），而入住5次以上的人，则是为了要泡温泉（78.2%）。其他较多的依次还有“日式环境与陈设（65.8%）”、“能放松身心（60.3%）”、“日本美食（59.7%）”。对于最让人担心的语言问题，受访者令人意外地表示，可以通过肢体语言、画画、词典、单词等手段来解决。还有一些专门支援日式旅馆接待外国游客的组织，例如Japanese Inn Group等。

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日本的旅馆一方面极力保留日本特色，另一方面又在不断探索多样化的发展之道。作为近距离感受日本文化的一种手段，去旅馆体验一把让人宾至如归、身心放松的日本待客之道如何？标题图片：石川县和仓温泉加贺屋 仲居们从各自负责的房间出来等待客人光临