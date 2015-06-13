С каждым годом в Японии всё больше незамужних женщин и неженатых мужчин, которым не удается найти партнёра для создания семьи. «Гокон», групповое свидание в неформальной обстановке, — очень популярный среди японцев способ романтического знакомства.

Встреча за банкетным столом: познакомиться ближе с потенциальным партнёром

Гокон — сокращенное годо компа (групповая встреча). Так раньше называлась молодёжная вечеринка, на которой для совместного банкета собиралось вместе несколько студенческих групп. В наше время гокон — это групповое свидание мужчин и женщин, находящихся в активном поиске партнёра для создания семьи.

Слово компа (от немецкого Kompanie, английского Company и французского Compagnie) пришло из студенческого жаргона, где обозначало обычную вечеринку. В1970-х годах это слово стало употребляться в новом, романтическом контексте, войдя в словосочетание дандзё годо компа (групповая встреча мужчин и женщин), которое постепенно трансформировалось в гокон.

Будучи романтическим, это свидание отличается от миай — встреч по договорённости, проводящихся с однозначным расчётом на дальнейшее вступление в брак. Гокон — это возможность при посредничестве друзей или знакомых встретиться в первый раз и приглядеться друг к другу. Поэтому он и пользуется такой популярностью.

Основной принцип: мало и поровну

Как проходит гокон? Сначала два так называемых «лидера» (мужчина и женщина) собирают группу — это могут быть друзья, бывшие однокурсники, товарищи по занятию спортом, коллеги по работе и т. д. Основной принцип — чтобы участников было не очень много, и чтобы присутствовало одинаковое количество мужчин и женщин. В начале встречи мужчины и женщины рассаживаются так, чтобы сидеть друг напротив друга. Сначала все выпивают за встречу, затем каждый рассказывает о себе, потом все по очереди пересаживаются и общаются в парах, знакомясь ближе с оказавшимся рядом представителем противоположного пола. Если в какой-то паре участники друг другу понравились, они могут обменяться адресами электронной почты или телефонными номерами и позже продолжить общение уже сами по себе.

Мега-гокон 3000 и другие гибридные разновидности

Жёстких правил проведения гокона не существует, но чаще всего групповые встречи проводятся в формате «три на три» или «четыре на четыре». Решение о том, где будет проводиться встреча, а также решение о размере бюджета обычно принимает лидер с «мужской» стороны. Считается, что участники гокона должны получить удовольствие от вкусной еды, вкусной выпивки и от общения.

Весной принято проводить ханами-гокон, сочетая свидание с любованием цветущей сакурой. Летом популярны гокон-барбекю с шашлыками на лоне природы. В Японии, где средний возраст женихов и невест неуклонно растёт, гокон играет очень важную роль, предоставляя молодым людям и девушкам удобную площадку для романтических встреч.

Существуют и более редкие и необычные разновидности групповых свиданий — «утренний гокон», «обеденный гокон», «хобби-кон», «мега-кон» и другие.

Первый в мире мега-гокон прошел в городе Уцуномия и получил название «Мия-кон» (по ссылке — фотогалерея, язык страницы — японский).

Мега-гокон — это массовый гокон, который обычно проводится на одной из торговых улиц города. Именно поэтому японское название этого мероприятия, мати-кон, содержит иероглиф мати (городской квартал, город). Мати-кон прекрасно стимулирует местное сообщество. Он проводится одновременно в нескольких питейных заведениях и ресторанах. В большинстве случаев принимаются некоторые ограничительные меры — например, ограничение по возрасту, предварительная запись, ограничение по времени. Участники могут заходить в разные заведения и общаться в разных группах. Небольшой мати-кон — это около ста участников. В крупном мероприятии могут принять участие более трёх тысяч человек. Одна из подвидов мега-гокона» — «хобби-кон», смысл которого в том, чтобы участников внутри группы объединял какой-то общий интерес: кинематограф, кулинария, анимэ, серфинг и т. д.

Другой вариант, «утренний гокон» — встать на заре, и в полшестого утра быть уже в гостиничном кафе, выпить там чашечку крепкого кофе и отправиться в боулинг, и уже после этого ехать на работу. А во время завоевавшего высокую популярность «обеденного гокона» можно всем вместе пообедать в обеденный перерыв, — в таких случаях, как правило, обходятся без алкоголя. Эти два варианта — свидание до работы и свидание в течение рабочего дня — хоть и не вполне соответствуют классическому определению, подразумевающему вечернее застолье, но очень удобны для служащих компаний, которые зачастую вынуждены работать сверхурочно. «Обеденный гокон» также часто проводят в субботу, когда можно не спеша насладиться свежайшим и сравнительно недорогим ланчем, сопроводив его бокалом шампанского.

Гокон — это идеальный шанс открыть для себя новые места, найти интересные занятия и приятно пообщаться, получая удовольствие от поисков партнёра и вкусной еды.

Фотография к заголовку:＠Тамура Сё