在不结婚或结不了婚的男女不断增加的日本，被称为“合KON”的联谊派对，为他们创造了相识相遇的机会，因而大受欢迎。

聚餐结识异性，加深交往

在日本，被称为“合KON”的联谊派对，一般是指男女为了结识异性而多人参加的聚餐活动。

这类聚会，最初是学生们之间称“交谊会”时的隐语，语源来自德语Kompanie、英语Company、法语Compagnie，到20世纪70年代就演变成男女共同参加的“联合交谊派对”，随后被简称为今天常说的“合KON”——联谊派对。

参加联谊派对是为了结识异性，但不以结婚为目的，这一点和“相亲”不同。因为是通过朋友或熟人与异性结识，随意而愉快，因此很受欢迎。

以“小规模、男女同数”为主

举办联谊派对时，首先男女双方各推举一名负责人，称做“干事”，然后由干事召集各自的朋友和大学同学、俱乐部活动成员、公司同事等，男女人数相同是一个要点。聚餐时，通常男女相隔或相对而坐，干杯和自我介绍以后，适当地调换座位以便就近和不同异性增进交流。遇到你中意的人，可以随时交换邮件地址和电话号码，往后就能个别进行联络了。

大型联谊派对和特色联谊派对

联谊派对没有既定规则，通常男女人数“3对3”或“4对4”；餐厅或酒馆的选择以及预算多少一般由男性干事决定，参加成员一边享用美食，一边愉快地喝酒闲谈，这就是联谊派对的基本形式。

最近盛行在春天举办“赏樱派对”，夏天在户外举办“烧烤派对”。在有晚婚倾向的日本，各种形式的联谊派对，对于年轻男女来说更显得重要，是结识异性朋友的绝好机会。

另有一些别具特色的联谊派对，比如“街区联谊会”、“清晨联谊会”、“午餐联谊会”、“同好者联谊会”等。

街区联谊会的鼻祖“宇都宫市联谊会”。

“街区联谊会”指在整个街区展开的大规模联谊派对，是一种旨在活跃当地经济社会生活的活动，通常在特定街区的几家餐饮店举办，大多有年龄限制，参加者需要事先申请，在规定的时间内可以到数家餐饮店与多组人员聚餐交流。这种形式的联谊，少则100人，多则达3000余人规模。“街区联谊会”中的“同好者联谊会”，则吸引了对电影、美食、动画、冲浪等有共同爱好成员的参加，“酒逢知己千杯少”，情趣相投，畅饮无拘。

另外还有一些比较流行的联谊活动。例如，“晨间活动”或“清晨联谊会”，是在清晨5点半在酒店的咖啡厅集合，用咖啡干杯之后，大家一同打保龄球，然后再去公司上班；“午餐联谊会”，则是在午餐时聚在一起，只吃中饭，没有酒水。因为这些活动都是上班前或工间休息时进行的，所以并不是真正意义上“有吃有喝”的聚餐，但在加班频繁的日本男女工薪族中却很受瞩目。周六中午举行的香槟午餐联谊会，不仅可以定定心心会餐，而且会费低，又具有新鲜感，也很受欢迎。

参加联谊派对，也是一个发现喜爱的餐厅和扩展兴趣爱好的绝佳机会。无论你的目的是美食还是寻找伴侣，它都成为了人们接触新事物、结识新朋友的大好场所。

标题图片：联谊派对（图片提供：田村翔）