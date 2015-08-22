在不結婚或結不了婚的男女不斷增加的日本，被稱為「合KON」的聯誼Party，為他們創造了相識相遇的機會，因而大受歡迎。

聚餐結識異性，加深交往

在日本，被稱為「合KON」的聯誼Party，一般是指男女為了結識異性而多人參加的聚餐活動。

這類聚會，最初是學生們之間稱「交誼會」時的隱語，語源來自德語Kompanie、英語Company、法語Compagnie，到20世紀70年代就演變成男女共同參加的「聯合交誼Party」，隨後被簡稱為今天常說的「合KON」——聯誼Party。

參加聯誼是為了結識異性，但不以結婚為目的，這一點和「相親」不同。因為是通過朋友或熟人與異性結識，隨意而愉快，因此很受歡迎。

以「小規模、男女同數」為主

舉辦聯誼時，首先男女雙方各推舉一名負責人，稱做「幹事」，然後由幹事召集各自的朋友和大學同學、社團成員、公司同事等，男女人數相同是一個要點。聚餐時，通常男女相隔或相對而坐，乾杯和自我介紹以後，適當地調換座位以便就近和不同異性增進交流。遇到你中意的人，可以隨時交換郵件地址和電話號碼，往後就能個別進行聯絡了。

大型聯誼和特色聯誼

聯誼沒有既定規則，通常男女人數「3對3」或「4對4」；餐廳或居酒屋的選擇以及預算多少一般由男性幹事決定，參加成員一邊享用美食，一邊愉快地喝酒閒談，這就是聯誼的基本形式。

最近盛行在春天舉辦「賞櫻Party」，夏天在戶外舉辦「燒烤Party」。在有晚婚傾向的日本，各種形式的聯誼，對於年輕男女來說更顯得重要，是結識異性朋友的絕好機會。

另有一些別具特色的聯誼，比如「街區聯誼」、「清晨聯誼」、「午餐聯誼」、「同好者聯誼」等。

街區聯誼會的鼻祖「宇都宮市聯誼」。

「街區聯誼」指在整個街區展開的大規模聯誼Party，是一種旨在活躍當地經濟社會生活的活動，通常在特定街區的幾家餐飲店舉辦，大多有年齡限制，參加者需要事先申請，在規定的時間內可以到數家餐飲店與多組人員聚餐交流。這種形式的聯誼，少則100人，多則達3,000餘人規模。「街區聯誼」中的「同好者聯誼」，則吸引了對電影、美食、動畫、衝浪等有共同愛好成員的參加，「酒逢知己千鍾少」，志趣相投，暢飲無拘。

另外還有一些比較流行的聯誼活動。例如，「晨間活動」或「清晨聯誼」，是在清晨5點半在飯店的咖啡廳集合，用咖啡乾杯之後，大家一同打保齡球，然後再去公司上班；「午餐聯誼」，則是在午餐時聚在一起，只吃中飯，沒有酒水。因為這些活動都是上班前或中午休息時進行的，所以並不是真正意義上「有吃有喝」的聚餐，但在加班頻繁的日本男女上班族中卻很受矚目。週6中午舉行的香檳午餐聯誼，不僅可以安安心心會餐，而且會費低，又具有新鮮感，也很受歡迎。

參加聯誼，也是一個發現喜愛的餐廳和擴展興趣愛好的絕佳機會。無論你的目的是美食還是尋找伴侶，它都成為了人們接觸新事物、結識新朋友的大好場所。

標題圖片：聯誼Party（圖片提供：田村翔）