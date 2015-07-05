En Japón está aumentando el número de hombres y mujeres que no se casan o no consiguen encontrar pareja. Es por esto que hoy las gōkon siguen teniendo tanto éxito como método para encontrar pareja.

Encuentros que crean amistades entre hombres y mujeres

Gōkon es la contracción de la expresión gōdō konpa (fiesta de unión). Esta expresión hacía referencia en su origen a las reuniones conjuntas para tomar copas entre distintos grupos. Hoy indica principalmente las reuniones para tomar copas entre un grupo de hombres y otro de mujeres, para conocerse con la posibilidad de encontrar una pareja.

La palabra konpa comenzó a ser utilizada por estudiantes en sus “reuniones de amigos” (tomada probablemente del inglés company), pero a partir de la década de 1970 pasó a utilizarse en las reuniones de hombres y mujeres conocidas como danjogōdō konpa, y más tarde en su versión abreviada gōkon.

Aunque el objetivo es encontrar pareja, la diferencia con el omiai es que el objetivo último no es el matrimonio, sino conocer a una persona fácilmente con la que entablar una amistad a través de amigos y conocidos. Pero eso la gōkon tiene tanto éxito.

Reuniones a pequeña escala

Para organizar una gōkon lo primero que hay que hacer es nombrar a un líder en sendos grupos de hombres y de mujeres que se encargue de reunir participantes, ya sean amigos, compañeros de la universidad, de algún club o del trabajo. Una de las cosas más importantes es que debe haber el mismo número de mujeres y hombres. En estas reuniones los hombres y las mujeres se sientan en pareja o unos frente a otros, y después de hacer el brindis y las presentaciones van conociéndose mejor, cambiando de interlocutor cada cierto tiempo. Después viene el intercambio de correos electrónicos y números de teléfono si dos personas están interesadas en quedar, ya de manera privada, en días posteriores.

Grandes gōkon de hasta 3.000 personas y otras variedades

Aunque no hay unas normas establecidas, lo habitual es que la proporción de hombres y mujeres sea de 3x3 o de 4x4. Es común igualmente que sea el organizador el que elija el restaurante o izakaya, y se encargue de establecer el presupuesto. En las gōkon los participantes suelen disfrutar de la conversación y de las bebidas alcohólicas comiendo cosas ricas.

Hoy suelen celebrarse muchos hanami-gōkon bajo los cerezos en primavera, y BBQ-gōkon de barbacoas en el exterior en verano. En Japón, donde tienden a casarse cada vez más tarde, las gōkon son consideradas por hombres y mujeres jóvenes como una buena oportunidad para encontrar a su pareja.

Hay otras variedades de gōkon, como por ejemplo las machi-kon, asa-gōkon, ranchi-gōkon, o las shumi-kon.

La primera machi-kon en Utsunomiya: Miyakon (en japonés)

Las machi-kon son gōkon a gran escala que se celebran en algunas ciudades con el objetivo de reactivar la vida en ellas. Muchos restaurantes y bares de estas ciudades acogen a las personas que participan en estos eventos. En muchos casos hay un límite de edad, y los participantes que se han apuntado con suficiente antelación pueden recorrer durante un periodo de tiempo determinado los numerosos establecimientos designados para unirse a grupos y participar en las gōkon. Suelen participar como mínimo un centenar de personas, y en las mayores concentraciones llegan a reunirse hasta más de 3.000. Entre las machi-kon están las shumi-kon en las que se reúnen y comparten el rato los participantes con aficiones similares, ya puede ser el cine, la cocina, el anime, el surfing, o cualquier otro interés común.

En las asa-gōkon, por otra parte, los participantes se reúnen sobre las 5:30 de la mañana para tomar café juntos, jugar a los bolos, y después ir cada uno a su empresa. Las ranchi-gōkon últimamente se han puesto de moda, y en ellas los participantes almuerzan juntos, pero no se bebe alcohol. Estas reuniones se celebran antes o durante el horario laboral, por lo que son diferentes de las típicas nomi-kai (reuniones para beber), y por ello gozan de una gran popularidad entre los trabajadores y trabajadoras que suelen hacer horas extra frecuentemente. Los sábados también se celebran ranchi-gōkon al mediodía en las que los participantes pueden disfrutar en tranquilidad de una copa de champán, y almorzar productos frescos por un mejor precio, de ahí el creciente éxito de esta opción novedosa.

Las gōkon son una gran oportunidad para encontrar nuevos establecimientos favoritos y expandir los intereses y aficiones junto a otras personas. Tanto si es para pasar un buen rato con buena comida y bebida, como para buscar pareja, estas reuniones son sin duda un lugar ideal para hacer nuevos amigos.

Fotografía del encabezado: gōkon ©Tamura Shō