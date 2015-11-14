Канцелярские принадлежности, произведенные в Японии, известны своим отменным качеством, высокой функциональностью и доступной ценой. К их безусловным достоинствам также относятся симпатичный внешний вид и действительно богатый выбор. А постоянно появляющиеся на этом рынке новые товары с более совершенным и функциональным дизайном можно смело дарить в качестве сувениров.

Совершенству нет предела: made in Japan

Японские канцелярские принадлежности, и в том числе такие оригинальные разработки, как ручка «пиши-стирай», степлер без скобок и маскирующий штамп для защиты персональных данных, пользуются популярностью по всему миру. Прилежание, добросовестность, внимание к деталям всегда были сильными чертами японского национального характера, и именно благодаря им японцам удалось создать качественные, функциональные, но при этом доступные по цене канцтовары.

Авторучки Frixion (ссылка на англ. яз.) со стираемыми чернилами, разработанные корпорацией Pilot (ссылка на англ. яз.) – один из самых ярких примеров международного успеха японцев в этой сфере. В 2006 года ручки «пиши-стирай» начали продаваться во Франции, где в школах принято писать авторучками. Они произвели настоящий фурор, восторжествовав над здравым смыслом, который диктует нам, что чернила авторучки не стираются. К апрелю 2014 года общее количество проданных по всему миру ручек Frixion перевалило за миллиард. В этих ручках используются особые, исчезающие при нагревании чернила, на разработку которых ушло более 30 лет. Если вы хотите стереть какой-то фрагмент записи, вам просто нужно потереть его специальной резинкой на обратном конце корпуса авторучки. Нагревшись от трения, чернила исчезают, и проделывать это можно сколько угодно раз!

Маленький гигант делового мира

Очарование канцелярских принадлежностей заключается не только в их практичности, но и в почти неограниченной возможности выбора – ведь существует столько разных, иногда очень хитроумно устроенных вариантов одной и той же вещи, что буквально каждый сумеет найти для себя именно то, что ему по душе.

Степлер без скрепок соединяет листы с помощью надрезов и загибов

Возьмем для примера степлер без скобок Harinacs. Он делает в стопке листов бумаги надрез особой формы, загибает образовавшиеся язычки и протаскивает их через дополнительную фиксирующую прорезь, и листы скрепляются без дополнительных средств. Степлер без скобок более безопасен в использовании и менее вреден для окружающей среды. Дополнительный плюс этого устройства – скрепленные с его помощью бумаги можно смело отправлять в шредер, не тратя времени на вытаскивание металлических скрепок. В 2014 году была разработана усовершенствованная модель Harinacs press – степлер, который скрепляет бумагу без образования отверстий. Уголки листов прессуются, вдавливаются один в другой посредством широких металлических зубцов. Этот вариант подходит тем, кто предпочитает, чтобы в документах не было никаких отверстий.

Многоугольная стирательная резинка для стирания мелкого шрифта Kadokeshi (150 йен за штуку) – маленькая вещица, завоевавшая весь мир. Если у обычного прямоугольного ластика восемь углов, то у Kadokeshi – двадцать восемь, то есть в три с половиной раза больше! По сравнению с обычной резинкой многоугольная гораздо более маневренная, с ее помощью можно стирать гораздо точнее и аккуратнее даже самые мелкие детали. В течение первого года с начала продаж в мае 2003 года было продано около миллиона этих ластиков, а Нью-Йоркский музей современного искусства МОМА включил его в свою дизайнерскую коллекцию. К декабрю 2014 года общее количество проданных резинок Kadokeshi составило приблизительно 14 млн штук.

Многоугольная стирательная резинка Kadokeshi (слева, ©Kokuyo Co., Ltd.) Keshipon надежно спрячет ваши персональные данные (справа)

В Америке большой популярностью пользуется маскирующий штамп Keshipon, который позволяет скрыть от чужих глаз персональную информацию, к примеру, на рекламных письмах и старых бланках, которые вы хотите выбросить в мусор.

Разноцветные катушки бумажной клейкой ленты.

Резинки в форме животных производства фирмы H-concept (©Мацумура Такафуми)

Среди симпатичных и радующих глаз канцтоваров особой популярностью пользуется бумажная клейкая лента с разноцветными узорами. Ее также называют малярным скотчем, потому что изначально, будучи просто полоской клейкой бумаги, она использовалась во время строительных и малярных работ для заклеивания тех участков, которые не предполагалось красить. Изменив свой первоначальный облик, малярный скотч в качестве канцелярской принадлежности применяется теперь в декоративных целях – для оформления авторских открыток и подарочных коробок, для дизайна тетрадных обложек и так далее. Это незаменимая вещь, если вам нужно оформить упаковку, конверт или просто листочек писчей бумаги с простотой и изяществом. В последнее время разноцветная бумажная клейкая лента стала популярна и за пределами Японии, где она известна под названием Washi Masking Tape (малярный скотч из японской бумаги).

Даже такая заурядная вещь, как аптечная резинка, может порадовать тех, кто ей пользуется, если она сделана изобретательно и со вкусом, как, например, разноцветные резинки в форме животных производства фирмы H-concept.

Метаморфоза: от «рабочего офисного инвентаря» к «изящному индивидуальному аксессуару»

При этом появилось огромное множество самых разных магазинов, торгующих канцелярскими принадлежностями и таким образом поддерживающих производителей канцелярской продукции.

В 2015 году универмаг канцтоваров «Итоя», который работает на Гиндзе вот уже 111 лет, не только открыл онлайн-магазин, но и закончил реконструкцию главного здания, ставшего своеобразным центром «практических встреч с канцелярскими принадлежностями». В старейшем, насчитывающем 350-летнюю историю магазине письменных принадлежностей и товаров для каллиграфии «Кюкёдо» на Гиндзе, где можно также купить открытки и поделки из японской рисовой бумаги и ароматические палочки, неизменно огромный наплыв посетителей. Кроме этого, канцелярские товары на любой вкус можно купить по доступной цене в стойеновых магазинах, в фирменных магазинах MUJI и даже в драгсторах – выбор почти безграничный.

Работаем без выходных: Кафе «Канцтовары» (Bunbougu Café) c богатым меню и хорошей винной картой. Ешь-и-рисуй.

Ящик, открывающийся специальным ключом

В 2012 году в Харадзюку открылось кафе «Канцтовары» – Bunbougu Café. Здесь не только можно приобрести ручки и карандаши, но и попользоваться ими в свое удовольствие – рисовать и делать записи, попивая кофе. Если зарегистрироваться в качестве постоянного клиента, то можно получить специальный ключ, который открывает 50 выдвижных ящиков, расположенных тут и там по всему кафе, в которых находятся особые наборы письменных принадлежностей только для членов клуба. В августе 2015 года в клиентском клубе кафе насчитывалось 6760 членов.

В связи с отрицательным ростом населения и экономическим спадом многие фирмы и предприятия перестали обеспечивать своих работников офисным инвентарем. Теперь из казенных канцелярских принадлежностей ручки, карандаши и т. д. превратились в личные аксессуары, которые люди покупают в индивидуальном порядке. А раз уж все равно приходится тратить на это свои кровные деньги, то люди предпочитают покупать то, что им нравится и кажется им практичным и удобным. С распространением компьютеризации распространяется и концепция «Мои канцтовары» – в Японии (и не только здесь) становится все больше людей, которые не жалеют усилий для того, чтобы подобрать для себя идеальные во всех смыслах письменные принадлежности. Ведь важно не просто пользоваться вещами, но и получать от этого удовольствие.

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Фотография к заголовку: Ряды ручек Frixion «пиши-стирай», второй этаж универмага канцтоваров «Итоя» на Гиндзе