Токийский квартал Харадзюку – колыбель молодежной моды Японии. Здесь находится место паломничества приверженцев стиля каваий со всего мира, и тут же, неподалеку, расположено синтоистское святилище Мэйдзи-дзингу, укрытое в глубине леса, где растут более ста тысяч деревьев и кустарников. Сюда стремятся не только японские тинейджеры – в щегольской Харадзюку за вкусной кухней, стильной одеждой и эстетикой каваий едут люди со всех концов мира.

Токийская олимпиада 1964: знакомство молодежи с заграничной культурой

Родиной теперь уже всемирно известной культуры каваий (ссылка на англ. яз.), на волне популярности которой на небосклоне японского шоу-бизнеса взошла звезда Кяри Памю Памю, называют токийский квартал Харадзюку. Вообще-то так называются несколько кварталов, расположенных между одноименной железнодорожной станцией и проспектом Омотэсандо. Здесь находится любимый ресторан короля гитары Эрика Клэптона, а также специальная железнодорожная платформа, предназначенная для императорского состава.

В эпоху Эдо (1603-1868) в этой местности, которая тогда называлась Сэндагахара, было много постоялых дворов ядо или сюку (дзюку) – отсюда и пошло современное название квартала.

После Второй мировой войны в Харадзюку были построены казармы американских военнослужащих. Постепенно вдоль проспекта Омотэсандо начали открываться рассчитанные на клиентов-американцев магазины, вроде Kiddy Land и Восточного базара (ссылки на англ. яз.). Позднее район превратился в центр молодежной моды, а поворотным моментом в этой метаморфозе стала токийская олимпиада 1964 года, когда в парке Ёёги поблизости от станции Харадзюку устроили олимпийский городок. Район наводнили иностранцы, и сюда хлынула японская молодежь. Очень быстро Харадзюку стал символом молодежной культуры.

Три разных Харадзюку: Такэсита-дори, Ура-Харадзюку, Омотэсандо

Вход на улицу Такэсита-дори

В разных частях квартала Харадзюку можно увидеть абсолютно разные стили моды. Улица Такэсита-дори тянется от станции Харадзюку до улицы Мэйдзи-дори. Здесь все рассчитано на девочек-тинейджеров: тут продается модная и повседневная одежда, модные мелочи, сладости, здесь расположены стойеновые магазины и лавки «всё по 390 йен» и многое другое. Эту часть Харадзюку очень любят старшеклассники из различных регионов Японии, приезжающие в Токио со школьными экскурсиями. Она популярна и среди иностранных туристов.

Та часть квартала, которая расположена между Кэт-Стрит и улицей Харадзюку-дори, получила название «Ура-Харадзюку» (или Урахара; карта на яп. и англ. яз.). Там находятся магазины одежды в стиле «Лолита» и «готическая Лолита», мультибрендовые дизайнерские бутики (так называемые селект-шопы), магазины винтажной одежды и кафе.

Амарори («Сладкая Лоли») – одно из направлений субкультуры «Лолита»

На проспекте Омотэсандо представлены все ведущие модные бренды, как японские, так и мировые. Приобщиться к высокой моде и высокой кухне можно в торгово-развлекательных центрах и пассажах, таких как Laforet Harajuku, Q PLAZA HARAJUKU, «Омотэсандо Хиллз» и другие.

В декабре 2014 года на улице Мэйдзи-дори появились информационные будки для туристов MOSHI MOSHI BOX (ссылка на англ. яз.). Здесь можно получить информацию на английском языке, купить сувениры, воспользоваться беспроводным интернетом, поменять валюту в специально оборудованных автоматах, отправить посылку за границу и получить помощь в поиске временного жилья в Японии и за рубежом. Кроме того, в августе 2015 года Себастьян Масуда открыл здесь кафе под названием KAWAII MONSTER CAFÉ (ссылка на англ. яз.).

Омотэсандо Хиллз

Информационная будка для туристов MOSHI MOSHI BOX

Культура каваий : успешный старт

Символ модной культуры, каваий певица Кяри Памю Памю (здесь и ниже ссылки на англ. яз.) тоже начала свой творческий путь с Харадзюку. Под влиянием американской певицы Гвен Стефани, исполнившей песню Harajuku Girls, Кяри записала свой дебютный мини-альбом Moshi-Moshi Harajuku.

На втором этаже торгово-развлекательного центра SoLaDo

С тех пор, как культура каваий стала популярной, в Харадзюку одна за другой начали открываться модные молодежные площадки – CUTE CUBE HARAJUKU, HARAJUKU ALTA, SoLaDo, Q PLAZA HARAJUKU и другие торговые центры. Да и магазины-ветераны тоже преображаются, – например, королевство игрушек, сувениров и памятных мелочей Kiddy Land на проспекте Омотэсандо недавно открыл двери после реконструкции.

Среди молодежи, увлечённой модой, считается статусным оказаться на страницах журнала мод в качестве случайной модели, пойманной фотографом на улицах Харадзюку. И чтобы попасть в этот кадр, называемый «сутосуна» (от street snap), модники идут на всяческие ухищрения. Это можно наблюдать, переходя через перекресток Дзингу в сторону Омотэсандо, или у входа на Кэт-Стрит в Ура-Харадзюку – искатели славы стоят там, принимая разные модельные позы.

Пурикура и вкусная еда – Харадзюку первый во всем

Харадзюку известен как источник «кулинарных бумов» – именно отсюда пошла мода на оладьи, воздушную кукурузу с разными вкусами и французские блинчики. По выходным в очереди за оладьями или попкорном, которые продаются в специализированных магазинах и лавках, можно прождать целый час. А французские блинчики, издавна продающиеся на улице Такэсита-дори, пользуются особенно большим спросом, поскольку их можно есть прямо на ходу.

На Такэсита-дори расположен самый крупный в городе центр фотокабинок пурикура SHOP NOA (ссылка на японском языке), в котором есть эксклюзивные, доступные только в этом месте «токийские» рамочки для фотоизображений – поэтому здесь всегда много туристов и девочек-старшеклассниц, желающих сделать памятную фотографию.

Оладьи / Витрина магазина, специализирующегося на французских блинчиках

Если вы устали от городского шума, то вам лучше всего отправиться за тишиной и покоем в святилище Мэйдзи-дзингу, расположенное к западу от станции Харадзюку на территории площадью 700 тыс. квадратных метров. Кроме того, неподалеку от станции раскинулся парк Ёёги, пятый по величине в Токио. В парке есть открытая сцена и велосипедный маршрут, а к Токийской олимпиаде 2020 года здесь построят стадион.

Смотрите также:

HARAJYUKU KAWAII!! STYLE (на англ. яз.)

Tokyo Pocket Guide/Harajyuku (на англ. яз.)

Go Tokyo (на англ. яз.)

Tour of Harajuku (на яп. яз.)

Фотографии предоставлены: