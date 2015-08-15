Японское слово пурикура образовано от английских слов print и club. Так называется автоматическая кабина моментальной фотографии, где можно сфотографироваться целой компанией и сразу же распечатать фотографии в виде наклеек разных размеров. Снимки можно отредактировать, украсить разными узорами, выбрать рамку и фон, добавить надпись. В последнее время фотокабинки пурикура экспортируются из Японии за границу – в Америку, Тайвань и другие страны.

Пурикура вчера и сегодня

Первые фотокабины пурикура появились в 1995 году. В них помещалось два-три человека, что позволяло делать моментальные фотографии с родственниками или друзьями. Автомат распечатывал фотографии в нескольких экземплярах на листе специальной клейкой бумаги в виде наклеек. Эта система сразу завоевала огромную популярность у школьниц, студенток и молодых женщин. Девочки и девушки обменивались фотопортретами-наклейками из пурикура в знак дружбы, собирали в специальных блокнотах целые коллекции фотопортретов.

Поначалу кабинки пурикура были самыми обычными фотоавтоматами для моментальной фотографии, но за последние годы они удивительным образом изменились. Для того, чтобы добиться желаемого результата, вам предстоит пережить целое виртуальное приключение: у автомата есть функции, которые помогут перевоплотиться в знаменитость или же потрясающе преобразиться с помощью оптических иллюзий.

Как пользоваться фотокабиной пурикура?

(В разных автоматах функции могут отличаться)

Для начала в автомат нужно опустить деньги – сбоку у входа в кабину или внутри кабины. Одна фотосессия стоит около 400 йен (на апрель 2015 года). Следующий этап – выбор режима съемки. С помощью сенсорного экрана можно установить режимы для разных параметров снимка, таких как оттенок кожи на фотографии, фон и др. После этого нужно ввести на экране имя пользователя. Теперь можно фотографироваться, следуя голосовой инструкции на японском языке. Фотокамера расположена над сенсорной панелью. После того, как фотосессия закончилась, переходим к редактированию (украшению) снимков. Есть несколько основных режимов: добавление фразы (Message), добавление печати (Stamp), особое оформление (Special), макияж (Make) и др. С помощью стилуса для сенсорной панели можно выбрать понравившуюся фразу, печать и т. д., и «наклеить» её поверх изображения на жидкокристаллическом дисплее. Отредактировав и украсив изображения, выбираем раскладку наклеек на листе. Затем отправляем фотосессию на мобильный телефон и вводим адрес электронной почты. Теперь осталось дождаться распечатанных наклеек. И самое последнее – разрезать их ножницами, которые есть в каждой кабине.

Выбор режима

Выбор раскладки наклеек на листе

Фотосессия по электронной почте

Распечатанный лист с наклейками пурикура

Можно не только выбрать размер и количество наклеек, но и отправить всю фотосессию на свой электронный адрес. В последнее время появились автоматы пурикура, которые не распечатывают фотографии, а позволяют загружать отредактированные изображения на мобильный телефон – это не только экономия ваших денег, но и экономия бумаги. Некоторые пурикура предлагают специальный режим редактирования «аватарка для соцсетей», а еще есть фотоавтоматы, позволяющие снимать и редактировать небольшие видеоролики.

Смотрите также «Culture Show - Harajuku and Photobooths» – видеосюжет о Харадзюку и пурикуре на английском языке.

От вокзалов до парков развлечений – пурикура везде и повсюду

Автоматы пурикура можно найти где угодно: неподалеку от туристических достопримечательностей, в парках развлечений, и даже на железнодорожных вокзалах. В Токио, на улице Такэсита-дори в молодёжном квартале Харадзюку, есть специальный пурикура-центр (ссылка на японском языке), в котором установлены семнадцать новомодных фотоавтоматов (на апрель 2015 г.). В центре оборудованы гримёрная и примерочная комнаты. В выходные дни здесь всегда огромная очередь на вход, состоящая в основном из школьниц, студенток и влюблённых парочек, приезжающих со всех концов Японии.

Есть в Харадзюку и заведения, специализирующиеся на выдаче в аренду профессиональной спецодежды, костюмов мультипликационных персонажей и героев манги, а также сезонных нарядов. В таких заведениях тоже открыты гримёрки и комнаты для переодевания. Когда люди гримируются и переодеваются для того, чтобы сфотографироваться в фотоавтомате, это называется косупури, или костюмированная пурикура. Нередко пункты костюмированной пурикуры действуют при игровых центрах. Но, имейте в виду, что есть и такие места, куда из соображений безопасности пускают только женщин, а мужчинам вход воспрещён.

Красивее, чем в реальности

Популярные фотокабинки USAGI компании MAKESOFT

Современные фотокабины пурикура осваивают самые передовые технологии обработки цифровых изображений. Каждая из конкурирующих компаний предлагает огромный выбор технических функций и возможностей, позволяющих выглядеть на снимках красивее, стильнее и каваийнее.

Компьютерная программа в считанные секунды умеет сделать глаза большими, подбородок узким и изящным, кожу более светлой и матовой, ноги длинными – она обрабатывает изображение таким образом, чтобы клиенту было приятно на себя смотреть. Самая последняя разработка – автоматический редактор изображений с уникальной функцией «лик красавицы: безупречный баланс», основанной на научном анализе базы данных из более чем сотни лиц популярных моделей и прочих знаменитостей. Стоит ли говорить, что эта функция пользуется огромной популярностью.

В наше время пурикура перестала быть просто фотонаклейкой и стала своего рода волшебной шкатулкой, полной неожиданных перевоплощений, превращений и фотометаморфоз, которые так приятно переживать вместе с друзьями!

Фотография к заголовку: Компании школьниц в пурикура-центре в Харадзюку

Фотография раскладки наклеек предоставлена Laurent Neyssensas