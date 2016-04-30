大頭貼是用拍貼機拍照後列印成貼紙的攝影方式，對畫面還可進行裝飾和加工。最近它還走出國門，登陸美國和香港等地。

廣受女高中生和年輕女性喜愛

第一臺大頭貼拍貼機誕生於1995年。這是一種拍貼機，你可用它與三兩個家人或朋友拍攝合照，它被自動做成小小的貼紙，然後你可以一版一版地列印出來。這種攝影方式在以女高中生和年輕女性為主的群體裏很受歡迎，作為友情的見證，大家相互交換大頭貼貼紙，並把它們貼滿筆記本的做法曾風靡一時。

早期的大頭貼拍貼機功能簡單，只能拍個大頭照而已。不過最近卻進步神速，功能越來越多，有的可以通過合成虛擬圖像，讓你體驗「百變天后」的樂趣，甚至瞬間產生成為明星的錯覺。

＜最新大頭貼拍貼機的玩法（機型不同玩法各異）＞

在大頭貼相機旁或拍照區投幣付款。一次大約400日圓（2015年4月） 選擇模式。在觸控螢幕上選擇各種模式，如膚色、背景等。 在觸控螢幕上輸入姓名。 拍照。根據語音提示（日語）拍照。對著液晶觸控螢幕上方的鏡頭擺出造型。 轉戰塗鴉區（裝飾）。 塗鴉。用觸控筆從Message, Stamp, Special, Make等項目中，選出尺寸、顏色、文字、圖章等，然後在液晶屏上編輯塗鴉。 選擇貼紙的分割數。 將照片資料發送到手機。輸入自己的Email地址。 取出印好的貼紙。 裁剪貼紙。

選擇模式