”بوريكورا“ هي اختصار لكلمتين (Print Club) وهي عبارة عن ماكينة لالتقاط الصور التذكارية ثم طباعتها على ورق لاصق. كما يمكنك إضافة زخارف أو تعديل عليها. في السنوات الأخيرة، تم تصديرها إلى الولايات المتحدة وهونغ كونغ.

شعبية كبيرة بين الفتيات

ظهرت أول ماكينة ”بوريكورا“ عام ١٩٩٥ وحققت نجاحاً كبيراً لا سيما بين طالبات المرحلة الإعدادية والثانوية والشبات حيث تصنع ستيكرز بأحجام صغيرة خاصة بهن بعدما يلتقطن الصور مع صديقاتهن أو أسرهن. وكانت الطالبات يتبادلن صور البوريكورا مع صديقاتهن كدليل ورمز للصداقة بينهن واشتهر في ذلك الوقت تقليعة الألبومات الممتلئة بالعديد من صور البوريكورا.

وقد كانت ماكينات البوريكورا في بداية الأمر بسيطة جداً حيث كانت وظيفتها التقاط صورة الوجه فقط، ولكنها تطورت مؤخرًا بشكل كبير وأصبحت بمثابة تجربة تخيلية لتعد بها الصورة بالشكل الذي تريده، كما أنها مزودة بوظائف وخصائص تجعلك تشعر بأن أصبحت فنانا من الفنانين المشاهير.

خطوات التصوير بماكينات البوريكورا الحديثة (تختلف الطريقة حسب الموديل)

إدخال النقود في جانب الماكينة أو مكان التصوير. حوالي ٤٠٠ ين للمرة (إبريل ٢٠١٥). اختيار الأسلوب مثل لون البشرة والخلفية عن طريق شاشة تعمل باللمس. إدخال الاسم عن طريق شاشة تعمل باللمس. التقاط الصور بالنظر إلى الكاميرا المزودة أعلى الشاشة وفقاً لتعليمات صوتية (باللغة اليابانية فقط). الانتقال إلى ركن الكتابة (إضافة الزخارف والأشكال) على الصور. الكتابة على الصور. ويمكنك اختيار الحجم، اللون، العبارات والأختام وغيرها من المواد الجاهزة عن طريق قلم يعمل باللمس، وتزيين الصور التي تظهر على الشاشة. اختيار طريقة تقسيم ومقاس الصور وعددها. إرسال بيانات الصور إلى التليفونات المحمولة بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم. استلام الصور بعد انتهائها. قطع الصور اللاصقة.

اختيار الوضع

اختيار مقاس الصور

خاصية إرسال الصور إلى البريد الإليكتروني

يمكن للمستخدم اختيار مقاس الإستيكرز والعدد كما يمكنه أيضاً إرسال البيانات إلى البريد الإلكتروني على الهواتف المحمولة. وبالإضافة إلى ذلك، ظهر أيضاً طراز منخفض التكلفة يمكَن المستخدم من تحميل البيانات فقط دون طباعتها. كما أن هناك طراز يمكن من خلاله معالجة الصور أو إجراء تعديلات عليها لتحويل الصورة إلى أيقونات تستخدم في شبكات التواصل الاجتماعي أو عمل شريط فيديو قصير بكل سهولة.

صور البوريكورا في شكلها النهائي

فيديو يقوم بتعريف البوريكورا وحي هاراجوكو (باللغة الإنكليزية مصاحب بترجمة نصية باليابانية)

في الأماكن السياحية والمدن الترفيهية

توجد ماكينات البوريكورا في كل مكان في اليابان مثل المدن الترفيهية والملاهي والمناطق السياحية كما توجد أيضاً في محطة طوكيو المركزية للقطارات. وهناك محل متخصص للبوريكورا في شارع ”تاكيشيتا“ به ١٧ وحدة م ماكينات البوريكورا من أحدث الموديلات شعبية (أبريل/ نيسان ٢٠١٥). ويزود المحل بغرفة للمكياج ولتغيير الملابس. ففي أيام العطلات تجد العشاق والطالبات يصطفون على ماكينات التصوير في انتظار دورهم في شغف.

وهناك أيضاً محلات تقوم بتأجير ملابس شخصيات الرسوم المتحركة أو الأزياء الموحدة حسب الوظيفة أو الملابس الموسمية، كما توجد غرف لتغيير الملابس والمكياج. ويسمى التصوير بتلك الملابس ”كوسبوري“ وهي اختصار لكلمتي ”كوسبلاي“ و”بوريكورا“. وفي بعض صالات الألعاب يحتل ذلك النوع من الماكينات ركناً كاملاً مخصصاً لذلك، ولكن يرجى الانتباه إلى أن بعض الصالات تمنع دخول الرجال وحدهم دون رفيقة لتجنب وقوع أي جرائم تتعلق بالتحرش بالفتيات أو ما شابه ذلك.

صور أجمل من الواقع

ركن ”أوساغي“ الأكثر شعبية بمكياجه

تجتهد الشركات باستخدام أحدث التقنيات لمعالجة الصور أو إجراء تعديلات في ماكينات البوريكوا الحالية بتزويدها بخاصيات تجعل الصور ”أجمل، أحلى، أشيك“ من الواقع.

فيمكن إجراء تعديلات لتوسيع العين أو تصغير الفك وضبط لون البشرة، أو إظهار السيقان بصورة أطول. كل هذه التعديلات التي يفرح بها المستخدم تتم في ثوان معدودة حسب برنامج كومبيوتر يعمل تلقائياً ومعد خصيصاً لذلك. وقد ظهر مؤخراً طراز تم تزويد وظيفة التعديل به بخاصية ”توازن جمال الوجه“ بناء على بيانات محللة علمياً لأكثر من ١٠٠ فنان وفنانة لهم شعبية كبيرة في اليابان.

”البوريكورا“ الآن ليست مجرد ماكينة للإستيكرز فقط بل ماكينة أو ركن المعجزات الذي يلبي رغبات من لديهم رغبة في التحول بكل سهولة ويسر.

صورة العنوان: الطالبات يتزاحمن على ماكينات البوريكورا بحي ”هاراجوكو“

قدم الصورة: اختيار مقاس الصور: Laurent Neyssensas