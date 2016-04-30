大头贴是用拍贴相机自拍，然后打印成贴纸的摄影方式，对画面还可进行装饰和加工。最近它还走出国门，登陆美国和香港等地。

广受女高中生和年轻女性喜爱

第一台大头贴拍贴机诞生于1995年。这是一种自动快照机，你可用它与三两个家人或朋友拍摄合照，它被自动做成小小的贴纸，然后你可以一版版地打印出来。这种摄影方式在以女高中生和年轻女性为主的群体里很受欢迎，作为友情的见证，大家相互交换大头贴贴纸，并把它们贴满笔记本的做法曾风靡一时。

早期的大头贴拍贴机功能简单，只能拍个大头像而已。不过最近却进步神速，功能越来越多，有的可以通过合成虚拟图像，让你体验“百变天后”的乐趣，甚至瞬间产生成为明星的错觉。

＜最新大头贴拍贴机的玩儿法（机型不同玩儿法各异）＞

在大头贴相机旁或拍照区投币付款。一次大约400日元（2015年4月） 选择模式。在触摸屏上选择各种模式，如肤色、背景等。 在触摸屏上输入姓名。 拍照。根据语音提示（日语）拍照。对着液晶触摸屏上方的镜头摆出造型。 转战涂鸦区（装饰）。 涂鸦。用触控笔从Message, Stamp, Special, Make等项目中，选出尺寸、颜色、文字、图章等，然后在液晶屏上编辑涂鸦。 选择贴纸的分割数。 将照片数据发送到手机。输入自己的邮箱地址。 取出印好的贴纸。 裁剪贴纸。

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