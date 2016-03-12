日本“年轻人文化”与时尚的发源地——原宿。这里是世界“KAWAII文化（可爱文化）”的圣地，还有繁茂森林簇拥之中的明治神宫。可爱、美味又时尚，多姿多彩的原宿，不仅吸引着日本的少年少女，也让海外游客慕名而至。

1964年东京奥运，让年轻人与外国文化相遇

原宿，凯莉葩缪葩缪是在这里被星探发掘，备受日本乃至全球关注的KAWAII文化也在这里诞生。它是原宿站至表参道周围一带的总称。这里有“吉他之神”埃里克·克莱普顿喜欢的炸猪排店，还有专门停靠天皇专列的宫廷站台。

这里原本是被称为“千驮之原”的闲静之地，因江户时代（1603～1868年）此地有许多供人借宿之处，故被称为“原宿”。

第二次世界大战后，美国空军在原宿站的西侧建起了军营，原宿表参道沿街便有不少面向美军的商店开业，例如Kiddy Land、Oriental Bazaar等。之后，原宿成为了流行文化与时尚的中心，还是因为1964年东京奥运会的奥运村就建在附近的代代木公园。外国人聚集此处，引得深受外国文化影响的日本年轻人纷沓而至，将这里逐渐变成了“年轻人的世界”。

竹下通、里原宿、表参道，三大区域各领风骚

竹下通入口

原宿的特点是街道不同，时尚风格迥然各异。

“竹下通”一条从原宿站正面一直延伸到明治通的大街。这里，初高中女生喜欢的轻时尚店、杂货店、百元店、390日元店、企业试销店以及甜品店鳞次栉比，是各地来毕业旅行的学生和外国游客的必到之处。

有着“里原宿”之称的区域（猫街～原宿通，俗称“里原”），则汇聚了各种个性物件收藏店、萝莉塔或哥特萝莉风格的商店、“古着店”（古董衫商店——译注）以及咖啡馆等等。

而表参道则林立着日本国内外一流的奢侈大牌店，还有诸如“Laforet原宿”、“Q Plaze原宿”、“表参道Hills”等众多综合购物中心，在这里你可以同时尽享最新时尚以及各种美食。

2014年12月，原宿观光信息中心MOSHI MOSHI BOX（日语、英语）（明治通）诞生。这里除了有英语向导员外，还出售土特产品并设置了提供WIFI服务的窗口、自动外汇兑换机等，甚至还提供国际邮寄服务，帮你安排国内外住宿。此外，增田塞巴斯蒂安设计的KAWAII MONSTER CAFÉ也于2015年8月开业。

表参道Hills

MOSHI MOSHI BOX

传播“KAWAII”

KAWAII代表人物凯莉葩缪葩缪（彭薇薇），也是在原宿被星探发掘的。凯莉受到美国歌手格温·史蒂芬妮的歌曲《Harajuku Girls（原宿女孩）》的影响，以迷你专辑《你好原宿》正式出道。

SoLaDo内景2F

“KAWAII文化”流行开后，新的商业设施纷纷在原宿开业，其中包括“CUTE CUBE HARAJUKU”、“原宿LATA”、“SoLaDo”“Q Plaza原宿”等，而且汇聚凯蒂猫（Hello Kitty）和轻松熊（Rilakkuma）等日本人气卡通角色周边产品的老牌玩具商店Kiddy Land原宿店也面目一新装，于2012年重新开业。

美食和大头贴也从原宿率先流行

原宿还以美食潮流发源地著称。日本的薄煎饼、风味爆米花、可丽饼潮流无一不是从原宿流行开去的。每到假日，薄煎饼店、爆米花专卖店前，你能看到排起的长长队列，等上1个小时也不足为怪。此外，在竹下通热销已久的可丽饼，因为可以边走边吃，所以备受喜爱。

竹下通有东京都内最大的大头贴专门店“PurikuraSHOP NOA”。该店独具东京特色的照片边框，引得不少游客和女高中生前去拍照留念。

如果你厌倦了喧嚣，也可以到原宿站西侧的明治神宫（70万平米）或竹下通附近的东乡神社去走一走。此外在车站附近，有代代木公园，它是东京第五大森林公园，内有露天舞台和自行车骑行场地等；而国立代代木竞技场，则是2020年东京奥运会的场馆之一。

明治神宫

＜参考＞

HARAJYUKU KAWAII!! STYLE

URAHARA Deep MAP

Tokyo Pocket Guide/Harajyuku

Go Tokyo

Tour of Harajuku

竹下通