في العقود الأخيرة، أصبح حي هاراجوكو في العاصمة طوكيو واحدًا من أبرز مراكز الموضة في المدينة. يُعتبر هاراجوكو الوجهة المُفضّلة لعشاق التسوق في المتاجر الحديثة والاستمتاع بتذوّق أشهى المأكولات في الكافتيريات العصرية، وتناول الحلويات الكاواي، وشراء بعض الهدايا الفريدة، سواء كانت سلعًا عصرية أو تقليدية.

حي الموضة والشباب

”هاراجوكو“ هي المنطقة المحيطة بمحطة هاراجوكو وحتى شارع أوموتيه ساندو. وقد اشتهرت هذه المنطقة بأنها مسرح لاكتشاف المغنية ”كياري باميو باميو“، وهي مولد لثقافة الـ ”كاواي“ التي تجذب الأنظار لا داخل اليابان فقط، بل أيضًا في الخارج. وتضم ”هاراجوكو“ مطعمًا يعتبر مفضلًا لدى ملك الجيتار إريك كلابتون، بالإضافة إلى الرصيف الخاص بقطار الإمبراطور.

كانت ”هاراجوكو“ في الأصل منطقة هادئة تعرف باسم ”سينداغا هارا“، وخلال عصر إيدو (1603-1868)، مع ازدياد عدد النزل فيها، أصبحت تُعرف بـ ”هاراجوكو“، حيث تعني كلمة ”جوكو“ في اللغة اليابانية ”نزل“.

منذ سبعينيات القرن الماضي، بدأ عشاق الموضة في العاصمة طوكيو بالتحول عن حي شيبويا والتوجه نحو حي هاراجوكو، حيث بدأوا يؤدون عروض روك ارتجالية كل يوم أحد. أصبح هذا الحي المركز الرئيسي الذي يقصده الشباب لشراء أزياء الشارع غير التقليدية في اليابان. وقد ساهم ولع الشباب بالموضة العصرية في تطوير ثقافة هاراجوكو، وتحولها المستمر لمواكبة آخر صيحات الموضة. انطلاقًا من موضة ”لوليتا“ النسائية التي ظهرت أولاً في المنطقة، انتشرت هذه الصيحات عالميًا مع تأثير بعض الأسماء الجديدة التي خلقت ثورة في عالم موضة ”أزياء الشارع“ غير التقليدية.

برز النمط الفريد لأزياء حي هاراجوكو في ثقافة البوب، وانتشر على يد رموز الموضة العصرية مثل ليدي غاغا. وعلى الرغم من تزايد الاهتمام العالمي بالضاحية وظهور علامات تجارية كبرى في عالم الموضة مثل ”إتش آند إم“ و”توب شوب“، إلا أنها لم تنسَ جذورها المحلية الأصيلة.

مدخل شارع تاكيشيتا.

وبعد انتهاء الحرب، تم إنشاء ثكنات عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية في جنوب غرب محطة هاراجوكو. ومن ثم بدأ إنشاء مجموعة متنوعة من المحلات التجارية على طول شارع أوموتيه ساندو لخدمة الضباط والجنود الأمريكيين، مثل "كيدي لاند KIDDY LAND" ومتجر الهدايا التذكارية "البازار الشرقي Oriental Bazaar". وعندما استضافت طوكيو الأولمبياد عام 1964، تم إقامة معسكرات للاعبين في حديقة يويوجي التي تقع بالقرب الكامل من هاراجوكو. ومن خلال تجمع الأجانب في هذه المنطقة، أصبحت هاراجوكو مكانًا لتجمهر الشباب الياباني المتأثر بالثقافة الأجنبية، مما أدى إلى تحول هاراجوكو من ذلك الوقت إلى "مدينة الشباب".

3 مناطق لكل منها طابع خاص

يُعد شارع تاكيشيتا الشريان الرئيسي لحي هاراجوكو. عند الخروج من محطة هاراجوكو، ستلاحظ فورًا صفوفًا متراصة من المتاجر ذات الألوان الزاهية التي تبيع جميع أصناف السلع والبضائع، بدءًا من حلوى غزل البنات الضخمة والإكسسوارات الملونة حتى معاطف الجلد المرصعة وأنواع كثيرة من الملابس التي يكتظ بها الشارع.

يعج شارع تاكيشيتا بالمراهقين من سكان المنطقة وبالسائحين على حد سواء، وهو بذلك يمثل بوتقة مذهلة تنصهر فيها الثقافات والأنماط والأذواق المختلفة ويتيح لك شراء هدية جديدة رائعة تعود بها إلى بلدك.

أما منطقة ”أورا هاراجوكو“، المعروفة أيضًا بـ ”هاراجوكو الخلفية“، فتتجمع فيها متاجر الأزياء المميزة ومحلات الملابس التنكرية الخاصة بموضة ”لوليتا“ و ”غوثيك ولوليتا“، بالإضافة إلى متاجر الملابس المستعملة والمقاهي.

بالنسبة لشارع ”أوموتيه ساندو“، يتوفر فيه متاجر الماركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مراكز التسوق الكبيرة مثل ”رافوريه هاراجوكو“ و ”كيو بلازا هاراجوكو“ و ”أوموتيه ساندو هيلز“، حيث يمكنك الاستمتاع بتجربة التسوق في أشهر المتاجر الرائدة في الأزياء والموضة وتناول أشهى الوجبات في أفخم المطاعم والمقاهي.

يمكن القول إن حي هاراجوكو هو المركز الرئيسي لأزياء الشارع الشبابية في العاصمة طوكيو، لكن هل تكتمل الأناقة بهذا النوع من الزي دون حذاء رياضي أنيق؟ أيًا كان النمط الذي تفضله وميزانيتك ومقاسك، فستجد حتمًا حذاءً مذهلاً يلائم الطقم الذي أعجبك في منطقة بيع الأحذية الرياضية بنهاية شارع تاكيشيتا وعلى الجانب الآخر من الشارع.

تشمل المتاجر التي توجد في هذه المنطقة الكثير من الأسماء التجارية الشهيرة في عالم الأحذية مثل ”أتموس“ و”بيليز“ و”كيكس لاب“، لكن إذا كنت ترغب في شراء حذاء لم يعد موجودًا بالأسواق بسبب الطلب الزائد عليه، فاحرص على زيارة متجر ”فوولز جَدج“، وهو متجر للبيع بالتجزئة يحتفظ دائمًا بأكثر إصدارات الأحذية الرياضية طلبًا.

التجول في الممرات الخلفية للشوارع

أصبحت شوارع التسوق الرئيسية في حي هارجوكو من الأماكن التي يقصدها السائحون باستمرار بفضل تأثيرها المذهل على صيحات الموضة العالمية. وعلى الرغم من أن الجو العام لاستكشاف المنطقة هنا يمكن أن يكون ممتعًا للبعض، لكن إذا أردت فعلاً الانغماس في الثقافة الأصلية لشوارع التسوق في حي هاراجوكو، فلا تخشَ أبدًا التجول بعيدًا عن الشارع الرئيسي ودخول الممرات الصغيرة الخلفية.

إذا توجهت إلى منطقة أوميتوساندو من محطة هاراجوكو، فستجد شبكة من الطرق المتصلة ببعضها تضم بعضًا من أشهر المتاجر المتخصصة في بيع الأزياء العصرية والكلاسيكية والعلامات التجارية الكبرى في جميع أنحاء العاصمة طوكيو. وستجد في هذه المنطقة الواقعة بين حي هاراجوكو ومنطقة أوميتوساندو الأكثر حداثة فروعًا لبعض العلامات التجارية الكبرى المتخصصة في بيع أزياء الشارع الشبابية غير التقليدية، مثل ”بابي“ و”سوبريم“. وإذا ما عبرت الشارع وسرت بين متجر ”كيدي لاند“ ومركز التسوق ”جيري“، فستجد نفسك في شارع القطط الأكثر هدوءًا والملائم لسير المشاة، وفيه بعض أشهر المتاجر والمقاهي المواكبة لأحدث صيحات الموضة في المنطقة.

لعُشّاق الحلوى في كل ركن من حي هاراجوكو، توجد أكشاك الكريب الشهيرة وتفوح منها روائح جميلة تفتح الشهية على الطعام. تُصنع وجبات الكريب هذه حسب رغبتك، ولها مذاق مذهل يجعلها من الأكلات التي يجب على كل زائري المنطقة تجربتها، وتتكون من قطعة عجينة طويلة ورفيعة تُلف بمهارة كبيرة وتُحشى بالمكونات التي تفضلها. وستجد حتمًا الطعم الذي تحبه، سواء كنت من عشاق الكريب الكلاسيكي الذي يُصنع من الفراولة والقشدة، أو كنت تفضل الكريب المحشو بالجبن القديم.

لا يمكنك زيارة المنطقة دون أن شراء وجبة كريب والتجول في الشارع أثناء الاستمتاع بمذاقها الفريد، وهي من المأكولات الرئيسية في حي هاراجوكو.

اليمين: محل كريب، اليسار: بان كيك.

أما إذا شعرت بالتعب من صخب المدينة، فأفضل الأماكن التي يمكن ترشيحها لك هي معبد ميجي عند الجهة الغربية لمحطة هاراجوكو (على مساحة 700 كيلو متر مربع) أو معبد توغو القريب من شارع تاكيشيتا. كما توجد حديقة يويوجي القريبة من المحطة والتي تعتبر حديقة الغابات رقم 5 في طوكيو من حيث المساحة.

معبد ميجي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان: مدخل شارع ”تاكيشيتا“،أما لولي - لوليتا المرحة: Chrisبنات بالملابس النتكرية: Wally Gobetzبان كيك: Kuma Hidekiضريح ميجي: Daa Nell)