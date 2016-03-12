日本「年輕人文化」與時尚的發源地——原宿。這裏是世界「Kawaii文化（可愛文化）」的聖地，還有繁茂森林簇擁之中的明治神宮。可愛、美味又時尚，多姿多彩的原宿，不僅吸引著日本的少年少女，也讓海外遊客慕名而至。

1964年東京奧運，讓年輕人與外國文化相遇

原宿，Kyary Pamyu Pamyu是在這裏被星探發掘，備受日本乃至全球關注的Kawaii文化也在這裏誕生。它是原宿站至表參道周圍一帶的總稱。這裏有「吉他之神」克萊普頓（Eric Clapton）喜歡的豬排店，還有專門停靠天皇專用列車的宮廷月臺。

這裏原本是被稱為「千馱之原」的閑靜之地，因江戶時代（1603～1868年）此地有許多供人借宿之處，故被稱為「原宿」。

第二次世界大戰後，美國空軍在原宿站的西側建起了軍營，原宿表參道沿街便有不少面向美軍的商店開業，例如Kiddy Land、Oriental Bazaar等。之後，原宿成為了流行文化與時尚的中心，還是因為1964年東京奧運的奧運村就建在附近的代代木公園。外國人聚集此處，引得深受外國文化影響的日本年輕人紛沓而來，將這裏逐漸變成了「年輕人的世界」。

竹下通、裏原宿、表參道，三大區域各領風騷

竹下通入口

原宿的特點是街道不同，時尚風格迥然各異。

「竹下通」一條從原宿站正面一直延伸到明治通的大街。這裏，國中高中女生喜歡的輕時尚店、雜貨店、百圓商店、390日圓店、企業試銷店以及甜品店鱗次櫛比，是各地來畢業旅行的學生和外國遊客的必到之處。

有著「裏原宿」之稱的區域（貓街～原宿通，俗稱「裏原」），則匯聚了各種個性物品收藏店、蘿莉塔或哥特蘿莉風格的商店、舊衣店以及咖啡館等等。

而表參道則林立著日本國內外一流的品牌大商，還有諸如「Laforet原宿」、「Q Plaze原宿」、「表參道Hills」等眾多綜合購物中心，在這裏你可以同時盡享最新時尚以及各種美食。

2014年12月，原宿觀光資訊中心MOSHI MOSHI BOX誕生。這裏除了有英語導遊外，還出售特產並設置了提供Wifi服務的窗口、自動外匯兌換機等，甚至還提供國際郵寄服務，幫你安排國內外住宿。此外，增田塞巴斯蒂安設計的Kawaii MONSTER CAFÉ也於2015年8月開業。

表參道Hills

MOSHI MOSHI BOX

傳播「Kawaii」

Kawaii代表人物Kyary Pamyu Pamyu，也是在原宿被星探發掘的。Kyary受到美國歌手格溫·史蒂芬妮的歌曲《Harajuku Girls（原宿女孩）》的影響，以迷你專輯《你好原宿》正式出道。

SoLaDo內景2F

「Kawaii文化」流行開後，新的商業設施紛紛在原宿開業，其中包括「CUTE CUBE HARAJUKU」、「原宿LATA」、「SoLaDo」「Q Plaza原宿」等，而且匯聚Hello Kitty和懶懶熊（Rilakkuma）等日本人氣卡通角色周邊產品的老牌玩具商店Kiddy Land原宿店也面目一新裝，於2012年重新開業。

美食和大頭貼也從原宿率先流行

原宿還以美食潮流發源地著稱。日本的鬆餅、風味爆米花、可麗餅潮流無一不是從原宿流行開去的。每到假日，鬆餅店、爆米花專賣店前，你能看到排起的長長隊列，等上1個小時也不足為怪。此外，在竹下通熱銷已久的可麗餅，因為可以邊走邊吃，所以備受喜愛。

竹下通有東京都內最大的大頭貼專門店「PurikuraSHOP NOA」。該店獨具東京特色的照片邊框，引來不少游客和女高中生前去拍照留念。

如果你厭倦了喧囂，也可以到原宿站西側的明治神宮（70萬m2）或竹下通附近的東鄉神社去走一走。此外在車站附近，有代代木公園，它是東京第5大森林公園，內有露天舞臺和腳踏車騎行場地等；而國立代代木競技場，則是2020年東京奧運的場館之一。

明治神宮

＜參考＞

HARAJYUKU Kawaii!! STYLE

URAHARA Deep MAP

Tokyo Pocket Guide/Harajyuku

Go Tokyo

Tour of Harajuku

竹下通