日本生产的文具用品质量上乘，功能极强，价格适中，种类丰富，外观可爱，备受好评。最近开发出的一些外观与功能兼备的新产品，还是购买小礼品时的好选择。

日新月异的Made in Japan

可擦去笔迹的圆珠笔、不用订书钉的订书机、保护个人信息的图章等等，包括这些应称之为创意商品在内的日本文具，在全球各地都备受青睐。向来被认为勤劳、认真、细致的民族特性，成就了品质高、功能强、设计美观又价格适中的日本文具

由百乐公司研发，如今风靡全球的代表产品便是“Frixion”可擦笔。2006年，率日本之先，在使用圆珠笔的法国学校，推出了这款颠覆“写了擦不掉”常识的产品，一举获得巨大人气。截至2014年4月，它的全球累计销量突破10万支。笔中使用的油墨，研发耗时三十多年，它具有遇热消失的特性，因此只要用笔尾专用的胶球擦拭想要消除的部分，就能在摩擦生热的作用下，完全消除字迹。

商界小巨人

不仅方便使用，厂商还用心钻研，研发出多种产品以满足使用者的偏好，这也是日本文具的一大魅力。

例如无需订书钉的订书机“Harinacs无针订书机”。它是在需要装订的纸张上打出“U”形和“I”形两个切口，然后将“U”形部分的纸条回折并镶嵌入“I”形切口固定，一次可装订数张。没有订书钉所以很安全，而且利于环保，还可以直接放入碎纸机，使用方便，因此广受好评。2014年升级版的“Harinacs Press”上市。它用的是金属齿强力压合纸张的压锁方式，无需打孔。不想在文件资料上打孔的人，可以使用这款产品。

1个只要150日元的橡皮擦“多方角橡皮”曾风靡一时，原因是能够将细小之处都擦得干干净净。普通的橡皮擦只有8个角，而它有28个角，是普通橡皮的3倍多，在擦除细微部分字迹时大显身手。2003年5月上市，短短一年就销量百万，并入选纽约现代艺术博物馆MOMA的设计类收藏品。到2014年12月，累计销量约有1400万个。

在美国大受欢迎的是“Keshipon乱码章”，它可以切实消除个人信息，以防泄露给第三者。

美纹纸胶带

H concept公司的动物形状橡皮筋 图片提供：松村隆史

带有花纹的美纹纸胶带，作为一种外观可爱的文具用品而受欢迎。它原本是进行喷涂等建筑作业时使用的可剥离胶带，目的在于起到遮掩保护作用。随着使用者的增多，它又以花色纸胶带的形式，作为文具用品出现在人们面前。自制创意卡片、笔记本或装饰小盒子等时，它们可以帮你增添不少情趣。“和纸美纹胶带”的海外订单也在迅速增多。

给人带来使用之乐趣的文具用品，还有H concept公司的动物形状橡皮筋等。

从办公用品到个人的趣味小物件

另一方面，支撑着生产商研发生产的文具店，也迈出了多样化的步伐。

2015年迎来开业111周年的银座伊东屋，以“邂逅文具”的理念，打出了与网络销售迥异的“特色牌”；拥有350多年悠久历史的老字号鸠居堂银座总店里，前来购买和纸小物件、毛笔等传统文房用品的客人络绎不绝，热闹非凡。此外，百元店、无印良品和药妆店等也进军文具市场，以经济实惠的价格提供各种文具用品，令顾客的可选范围越来越广。

2012年“文具咖啡”在原宿表参道开业。在这里你不仅可以购买文具，各种笔、彩色铅笔等也任你使用。在琳琅满目的文具用品簇拥下，你可以一边信手涂写，一边享用美食。如果是会员，还可以用专门的钥匙打开50个桌子的抽屉，随意使用里面的文具。据说截止到2015年8月，这里的会员人数已超过6760人。

由于人口减少和经济衰退，发放办公用品的公司剧减，一件小小的文具也得自己购买，这就为文具用品赋予了个人私有物的特性，并在市场上获得了一席之地。反正都得自己掏钱买，那不如去买让人赏心悦目又好用的文具。虽然社会朝着数据化方向不断发展，但稍微豁出点儿钱，选购些看着称心用着顺手的个人私有文具，享受那种欢喜之情的人却在不断增多。

标题图片：银座伊东屋2楼的“Frixion”可擦笔系列产品