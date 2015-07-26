Любви все возрасты покорны – эти слова безусловно справедливы в наши дни, если вы находитесь в Японии и речь идет о снэках. Однако предупреждаем – хрустя очередным сухариком, не забывайте о диете!

Высокое качество по разумной цене

Что бы вы привезли в подарок из Японии? Многие гости Японии делают свой выбор в пользу местных снэков. Невысокая цена (100-200 йен), отличные вкусовые качества и богатый выбор делают их привлекательными в том числе и для посещающих страну иностранцев.

Появившийся в 1964 году «Каппа эби-сэн» прочно удерживает позиции лидера в течение полувека, победно шествуя по рынку с неизменным рекламным лозунгом 1969 года «Меня не остановишь!» (Ямэрарэнай! Томаранай!). Секрет популярности «Каппа Эби-сэн» – полезные качества богатого кальцием продукта, изготовленного из перемолотых вместе с панцирями 4 видов креветок, смешанных с солью и пшеничной мукой. С момента начала продаж до конца марта 2015 г. было реализовано 6,5 миллиардов упаковок. Палочками из проданных в течение месяца пакетов хватит, чтобы обогнуть земной шар минимум 2 раза. Изделие производится в том числе и на местных заводах западных стран и Азиатского региона (Китай, Тайвань, Таиланд), вкусовые качества варьируются в соответствии с предпочтениями местных потребителей.

В последнее время сердцами детей и молодёжи завладела новинка – обжаренные в масле палочки из отварного картофеля Jagarico и Jagabee. Залог популярности хрустящего снэка – широкий выбор вкусов и наличие сезонных предложений.

Рай для любителей снэков

Необычной изюминкой обладает даже такой распространённый продукт, как картофельные чипсы. Прежде всего, это богатство вкусов. Самые популярные варианты – соль, консоме, соль с водорослями нори, но на выбор потребителю предлагается очень широкий спектр вкусов – соевый соус, острый хрен васаби, красный острый перец, пицца, соевый соус с майонезом, уксус, икра минтая, кола.

Основная приправа японской кухни – изготовляемый из ферментируемых бобов соевый соус. Чипсы со вкусом соевого соуса могут иметь множество вариантов – на Хоккайдо продаются чипсы с добавлением соевого соуса и сливочного масла местного производства, в западной части Японии соевый соус смешивают с японским бульоном. Подобные локальные изделия реализуются только на территории своего региона и пользуются популярностью в качестве небольших сувениров.

Разработчики снэков замечают малейшие оттенки вкуса. Присущее японской культуре внимание к деталям, исследовательский дух, наличие уникальных локальных продуктов, а также исследования специфического японского понятия «умами» вносят вклад в формирование непревзойдённых вкусовых качеств японских снэков.

Слева направо: чипсы с горчицей и майонезом, чипсы с креветками, горчицей и майонезом, «французский салат»

Элитные чипсы

Изобретательность производителей поражает воображение. Гурманы могут насладиться чипсами с шоколадной глазурью, чипсами с топпингом из настоящего сыра и другими оригинальными новинками.

Слева – элитные чипсы, справа – обычные

Не менее популярной новинкой стали чипсы втрое толще обычных. В три раза увеличилась и цена – пакет стоит минимум 500 йен, поэтому приобрести вожделенный продукт можно только в дорогих универмагах и только в период с октября по март. Несмотря на заоблачную цену, чипсы разлетаются как горячие пирожки, и очередь за ними выстраивается ещё до открытия магазина. Многие покупают их в подарок или чтобы вознаградить себя за труды.

Главные магазины крупных производителей снэков и сладостей («Калби», «Мэйдзи», «Глико», «Моринага» и др.) предлагают не только своими глазами увидеть процесс производства популярных изделий, но и отведать свежеприготовленные снэки «с пылу, с жару».

Окажетесь в Японии – не упустите свой шанс познакомиться с уникальными японскими снэками. Но будьте осторожны – не забудьте вовремя остановиться!

Фотография элитных и обычных чипсов предоставлена GORIMON