零食不僅是兒童的大愛，也深為成年人喜愛。季節性商品、地區特色商品等等，小小零食也獨具匠心，無論味道還是外觀，都五花八門，讓人趣味橫生。不過，也得千萬小心，不可吃得過多。

零食雖小品質好

日本的零食也是遊客喜歡購買的伴手禮。它價格便宜，基本上都一二百日圓就能買到，但味道不打折扣，樣樣香脆可口，而且種類豐富，因此備受消費者青睞。

例如誕生於1964年的卡樂比「蝦味先」，在上市半個世紀後的今天，依舊是暢銷不衰的人氣產品。1969年登場的廣告詞「管不住手，停不了口♪」，直到現在仍然深入人心。蝦味先是將甜蝦等4種海蝦連殼帶肉一起磨碎，加上麵粉和鹽混合烤製而成的零食，富含鈣質，在日本國內外都很受歡迎。截至2015年3月，累計銷量約65億袋，如果把袋子裏的蝦味先一根根連起來，每個月的銷售量可繞地球兩圈還多。目前除了歐美之外，在中國、臺灣和泰國等亞洲地區也設有工廠，實現了本土化生產。為了迎合各國消費者的口味偏好，各地生產的風味和口感也會略有不同。

最近「Jagarico」和「Jagabee加卡比」晉升為新的必買零食，受到以兒童與年輕人為主的消費群體的愛戴。其作法，是將馬鈴薯蒸熟後切成條狀，再過油烹炸。它的賣點是限時限季，味道多樣且富有口感。

多滋多味的零食天堂日本

即使是對全世界的大眾零食洋芋片，日本也在精益求精，不停探索，特別以味道之多著稱。在日本，鹽味、法式清湯味、海苔味經典原味受人喜愛，除此之外，還有酸梅味、醬油味、芥末味、香辣味、披薩味、醬油美乃滋味、醋味、明太子味、可樂味等，可選種類很多。

由大豆發酵釀製而成的醬油，是日式菜餚必不可少的味道。北海道地區限定版「奶油醬油味」使用了北海道的特產奶油，關西限定版「高湯醬油味」使用了日式高湯等等，雖說都是「醬油口味」，但風味不同，各領風騷。它們只在特定地區才能買到，在遊客當中是頗有人氣的小小伴手禮。

研究人員可以敏銳地捕捉到滋味的微妙差別。細膩又孜孜不倦的探索之心，富有地區特色的調味品及對「鮮美」效果的研究，也為日本零食的美味做出了貢獻。

百貨公司專銷的高級洋芋片

此外，有的產品，或將巧克力融化後包裹在洋芋片表層，或是直接在洋芋片表面撒上起司等，別具匠心，令洋芋片滋味萬千。

最近還推出了一種比普通洋芋片厚3倍的新感覺洋芋片，人氣頗高。普通洋芋片1袋150日圓左右，而這種新洋芋片是1袋500多日圓的高級產品，它只在百貨公司才能買到（僅限10～3月）。因為是其他地方買不到的高級零食，所以雖然價格少貴，卻也銷路大好。據說百貨公司前連日有人在開門營業前就排起了長隊，他們當中有的是為了買來饋贈親友，有的則是為了犒勞自己。

在一些食品公司（卡樂比、明治、江崎Glico、森永等）開設的直銷店裏，你可以親眼觀看零食的製造過程，並可在第一時間品嚐現炸現做的美味零食。

只有在日本才能吃到的零食，你不打算嚐一嚐嗎？不過凡事都有限度，千萬不可貪「吃」無厭。