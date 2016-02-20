小零食不仅是儿童的大爱，也深为成年人喜爱。季节性商品、地区特色商品等等，小小零食也独具匠心，无论味道还是外观，都五花八门，让人趣味横生。不过，也得千万小心，不可吃得过多。

零食虽小质量高

日本的小零食也是游客喜欢购买的手信。它价格便宜，基本上都一二百日元就能买到，但味道不打折扣，样样香脆可口，而且种类丰富，因此备受消费者青睐。

例如诞生于1964年的Calbee“河童虾条”，在上市半个世纪后的今天，依旧是畅销不衰的人气产品。1969年登场的广告词“管不住手，停不了口♪”，直到现在仍然深入人心。河童虾条是将甜虾等四种海虾连壳带肉一起磨碎，加上面粉和盐混合烤制而成的小零食，富含钙质，在日本国内外都很受欢迎。截至2015年3月，累计销量约65亿袋，如果把袋子里的虾条一根根连起来，每个月的销售量可绕地球两圈还多。目前除了欧美之外，在中国、台湾和泰国等亚洲地区也设有工厂，实现了本土化生产。为了迎合各国消费者的口味偏好，各地生产的风味和口感也会略有不同。

最近“Jagarico”和“Jagabee”晋升为新的必买零食，受到以儿童与年轻人为主的消费群体的追捧。其作法，是将土豆蒸熟后切成条状，再过油烹炸。它的卖点是限时限季，味道多样且富有嚼劲。

多滋多味的零食天堂日本

即使是对全世界的大众零食薯片，日本也在精益求精，不停探索，特别以味道之多著称。在日本，盐咸味、法式清汤味、海苔味经典原味受人喜爱，除此之外，还有酸梅味、酱油味、芥末味、香辣味、披萨味、酱油蛋黄酱味、醋味、明太子味、可乐味等，可选种类很多。

由大豆发酵酿制而成的酱油，是日式菜肴必不可少的味道。北海道地区限定版“黄油酱油味”使用了北海道的特产黄油，关西限定版“高汤酱油味”使用了日式高汤等等，虽说都是“酱油口味”，但风味不同，各领风骚。它们只在特定地区才能买到，在游客当中是颇有人气的小手信。

研究人员可以敏锐地捕捉到滋味的微妙差别。细腻又孜孜不倦的探索之心，富有地区特色的调味品及对“鲜美”效果的研究，也为日本零食的美味做出了贡献。

百货商店专销的高档薯片

此外，有的产品，或将巧克力融化后包裹在薯片表层，或是直接在薯片表面撒上奶酪等，百种匠心，令薯片滋味万千。

最近还推出了一种比普通薯片厚3倍的新感觉薯片，人气颇高。普通薯片1袋150日元左右，而这种新薯片是1袋500多日元的高档产品，它只在百货商店才能买到（仅限10～3月）。因为是其他地方买不到的高端零食，所以虽然价格小贵，却也销路大好。据说商店前连日有人在开门营业前就排起了长队，他们当中有的是为了买来馈赠亲友，有的则是为了犒劳自己。

在一些食品公司（Calbee、明治、格力高、森永等）开设的直销店里，你可以亲眼观看零食的制造过程，并可在第一时间品尝现炸现做的美味零食。

只有在日本才能吃到的小零食，你不打算尝一尝吗？不过凡事都有个度，千万不可贪“吃”无厌。