تحظى المقرمشات بشعبية كبيرة ليس من الأطفال فقط بل ومن الكبار أيضاً. وتمتلئ تلك المقرمشات بروح المرح وتتنوع تشكيلتها الغنية من حيث المذاق والشكل وفقاً لكل فصل أو حسب المنطقة. ولكن يجب أن تتوخّى الحذر من مذاقها اللذيذ وعدم الإفراط في تناولها.

مقرمشات ذات جودة عالية

تعد المقرمشات ”سناكس“ اليابانية هدايا تلقى القبول بشكل واسع. وعلى الرغم من سعر غالبيتها يتراوح بين ١٠٠-٢٠٠ ين فقط أي في متناول الجميع، إلا أنها تحظى بالشعبية بفضل مذاقا الطيب وتعدد أنواعها.

رقائق الجمبري ”كابّا إيبيسن“: الصورة من شركة كالبي

على سبيل المثال ظهرت رقائق الجمبري (القريدس) ”كابّا إيبيسن“ من شركة كالبي عام ١٩٦٤، وبعد مضي ٥٠ عاما من طرحها في السوق إلا أنها لا تزال سلعة رائجة على مدى فترة طويلة حتى الآن. كما لا تزال كلمات الإعلان الخاص برقائق الجمبري الذي ظهر عام ١٩٦٩ وهي ”لا أستطيع التوقف، لا أتوقف عن الأكل“ معروفة حتى الآن. ويستخدم في رقائق الجمبري ”كابّا إيبيسن“ الغني بالكالسيوم أربعة أنواع من الجمبري على رأسها الجمبري ذو المذاق الحلو، حيث يقطع الجمبري إلى قطع صغيرة ثم يخلط بالدقيق والملح ثم بعد ذلك يتم تحميصه باستخدام القليل من الزيت. وقد امتدت شعبيتها إلى متخلف دول العالم وليس اليابان فقط. فقد وصلت مبيعاتها التراكمية حتى نهاية شهر مارس/آذار عام ٢٠١٥ حوالي ٦.٥ بليون كيس. وغير الدول الأوربية وأمريكا يتم إنتاجها بشكل رئيسي في المصانع المحلية في آسيا مثل تايلاند وتايوان والصين وغيرها. ويتم تغيير الطعم والقوام شيئاً فشيئاً حتى يتناسب مع ذوق كل بلد.

في السنوات الأخيرة، أصبح مقرمش جديد وهو البطاطس المهروسة التي تشكل على شكل أعواد مثل ”جاغاريكو“ و”جاغابي“ المقلية في الزيت ذات شعبية كبيرة كمقرمش أساسي جديد خاصة بين الشباب والأطفال. فبداية من المنتجات ذات الفترات المحدودة يتميز بأنواع عديدة ومذاقات مختلفة.

اليابان جنة المقرمشات

حتى بالنسبة لرقائق البطاطس التي تؤكل في جميع أنحاء العالم، فلديها الكثير من النكهات المتعددة والمختلفة في اليابان. فهناك نكهة الملح، حساء كونسوميه، والأعشاب البحرية بالملح وغيرها من النكهات المفضلة، كما توجد أيضاً تشكيلة متنوعة من النكهات الأخرى مثل، نكهة البرقوق الياباني المخلل، صلصة الصويا، الفجل الياباني الأخضر الحار ”واسابي“، الفلفل الحار، البيتزا، المايونيز بالصويا، الخل، الكولا وغيرها.

رقائق البطاطس المتنوعة، نكهة الجمبري بالمايونيز والمستردة، نكهة السلطة الفرنسية ، الخ ...

تصنع ”صلصة الصويا“ التي تعد من أهم التوابل الرئيسية التي لا غنى عنها في الطعام الياباني، عن طريق تخمير حبوب الصويا. فرقائق البطاطس بنكهة صلصة الصويا تتنوع حسب كل منطقة، فمثلاً نكهة ”الصويا مع الزبدة“ تباع في منطقة هوكايدو فقط، وتصنع باستخدام الزبدة التي تشتهر بها محافظة هوكايدو. وهناك أيضاً نكهة ”صلصة الصويا بشربة الأعشاب البحرية“ التي تباع في منطقة كانساى فقط باستخدام الحساء الياباني وغيرها من النكهات العديدة والمتنوعة المصنوعة من صلصلة الصويا. وقد توسعت النكهات التي لا تستطيع شرائها إلا من مناطق معينة، واكتسبت أيضاً شعبية كهدايا تذكارية بسيطة.

ويمكن للباحثين الإحساس والتفرق بسهولة بين الفروق الدقيقة للنكات المختلفة. وتساهم دقتهم وفضولهم للمعرفة، والأبحاث التي يقومون على البهارات لكل منطقة وتأثير ”أومامي“ (إحدى الطعمات الأساسية الخمس إلى جانب الحلو، الحامض، المر والمالح) في لذة مذاق المقرمشات اليابانية.

رقائق البطاطس الفاخرة

هناك أيضا توسع كبير في أنواع رقائق البطاطس، مثل رقائق البطاطس المغطاة بالشكولاتة السائلة من الخارج، وأيضا رقائق البطاطس المغطاة بالجبن.

رقائق البطاطس المغطاة بالشكولاتة. الصورة من شركة رويز كنفيكتو

اليمين: رقائق البطاطس العادية، اليسار: رقائق البطاطس الفاخرة

وفي الآونة الأخيرة ظهرت رقائق بطاطس بملمس جديد يزيد سمكها ثلاثة أضعاف البطاطس العادية وتحظى بشعبية بين اليابانيين. وهي تعد منتجاً عالي الجودة حيث يصل سعر الكيس الواحد إلى أكثر من ٥٠٠ ين، في حين أن سعر كيس البطاطس العادية حوالي ١٥٠ ين. هذه البطاطس الفاخرة لا تستطيع شرائها إلا من المتاجر الكبيرة وذلك لفترة محدودة (من شهر أكتوبر/ تشرين الأول حتى شهر مارس/ آذار). وبسبب كونها منتجات عالية الجودة لا يمكن الحصول عليها بسهولة، فرغم سعرها مرتفع فإنها تباع في لمح البصر كأنها قد تبخرت في الهواء. حيث تكون هناك صفوف طويلة من الأشخاص يصطفون يوميا قبل فتح المحل أبوابه، ويبدو أن الكثير منهم يشترونها كهدايا تذكارية أو بمثابة مكافأة لإسعاد أنفسهم.

يمكنك رؤية عملية الإنتاج في المحلات التابعة لشركات المقرمشات مثل كالبي، ميجي، غليكو، موريناغا وغيرها، حيث تستطيع أن تستمع في تلك المحلات بالمقرمشات الطازجة.

ما رأيك في تجربة تذوق المقرمشات التي لا تستطيع تناولها إلا في اليابان ؟ ولكن عليك توخي الحذر من الإفراط في تناولها، فخير الأمور الوسط.

الصور مقدمة من:

اليمين: رقائق البطاطس العادية، اليسار: رقائق البطاطس الفاخرة: GORIMON